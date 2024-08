Stephanie Demner enfrentó las críticas que recibió en las redes sociales por su trabajo como influencer y, para aclarar la cuestión, abordó las dificultades y el esfuerzo que conlleva su trabajo, destacando que “no es tan simple como parece".

En el video que compartió en TikTok y que rápidamente alcanzó más de 200 mil reproducciones, Demner expresó que ser influencer “no es tan simple como parece” y aseguró: “Estoy harta de que piensen que como trabajás de influencer, no trabajás. Es un trabajo como cualquier otro del mundo”.

Sthepanie también se refirió a los inicios de su carrera, subrayando que llegar a ser una figura reconocida en el ámbito digital no fue un camino sencillo ni inmediato. “Nosotros trabajamos muchísimo antes de llegar a ser influencers. Hay mucho tiempo que uno trabaja donde no lo ve nadie, para ver si en algún momento una marca te contrata,” explicó, refiriéndose al trabajo invisible previo a su éxito.

“No es simplemente tener seguidores, una vida llena de canjes, comida gratis, ropa gratis y cosas gratis. Hay muchísimo trabajo detrás que no se ve y esa es la magia de las redes sociales. Trabajamos absolutamente todos los días por el público que está del otro lado”, continuó.

“Ser creador de contenido requiere no solo creatividad, también implica planificación, organización y, sobre todo, mucha perseverancia. Quienes piensan que ser influyente es solo ganar popularidad no entienden el esfuerzo y compromiso diarios. Hay mucha gente que no valora nuestro trabajo y eso, sinceramente, duele”, dijo, a modo de reflexión, para cerrar.

Esta no es la primera vez que la influencer se enfrenta a comentarios negativos. Por ejemplo, en marzo de este año fue fuertemente criticada por organizar un viaje a Disney con un costo superior a los 4 mil dólares por persona.