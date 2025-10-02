El dueño de un supermercado chino en Pérez Millán fue grabado cuando apuntó con un arma de fuego a un cliente acusado de robar.

Un hecho ocurrido en la localidad de Pérez Millán generó gran repercusión en las últimas horas, luego de que se viralizara un video en el que se observa al propietario de un supermercado chino amenazando con un arma de fuego a un cliente. El episodio, que rápidamente se difundió en redes sociales, abrió un debate entre los vecinos sobre seguridad, justicia por mano propia y la actuación que deberían tener las autoridades frente a este tipo de situaciones.

De acuerdo con trascendidos, el dueño del comercio —de nacionalidad china— venía sospechando desde hacía un tiempo de la misma persona, a quien atribuía la sustracción reiterada de productos. Para reforzar sus sospechas, el comerciante seguía de cerca las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, donde, según su testimonio, aparecía el cliente retirándose en distintas ocasiones con mercadería sin abonar.

En esta última oportunidad, el episodio habría comenzado cuando el comerciante detectó que el hombre escondía entre sus prendas un frasco de dulce de leche y un trozo de queso. Cansado de la situación, decidió confrontarlo en el mismo pasillo del supermercado y, en medio de la discusión, terminó exhibiendo un arma de fuego con la que lo amenazó. Las imágenes, captadas por un teléfono celular, muestran al cliente intentando defenderse verbalmente mientras el comerciante lo apunta con el arma.

El video, compartido por distintos usuarios en Facebook y WhatsApp, se viralizó en pocas horas y generó posiciones encontradas dentro de la comunidad. Algunos vecinos expresaron su apoyo al comerciante, señalando que se trata de una reacción desesperada frente a reiterados robos. Otros, en cambio, cuestionaron duramente la actitud del dueño del local, al considerar que la utilización de un arma de fuego pone en riesgo la integridad de las personas y constituye un delito en sí mismo.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la radicación de denuncias por parte de las personas involucradas. Tampoco hubo un parte policial que brinde precisiones sobre la legalidad de la tenencia del arma utilizada. Sin embargo, especialistas advierten que el comerciante podría enfrentar consecuencias judiciales, tanto por el uso del arma como por la amenaza explícita.