Arrancó con polémica la noche del lunes en el Cantando 2024 (América) luego de que Coti Romero abriera la pista en compañía de Matías Acosta. “Me dijeron que hoy tuviste un día difícil”, le planteó Karina Mazzocco, conductora que está suplantando a Florencia Peña, a la exparticipante de Gran Hermano. “Sí, la gente. Es la gente. Me levanté esta mañana pensando que hoy tenía que cantar y estaba mi cabeza en esto. Yo no tengo Twitter pero me contaron que la señora Laura Ubfal hoy en su programa estuvo inventando un montón de cosas”, comenzó contando la correntina.

“¿Puedo interrumpir un segundo para que la gente en casa se entere?”, preguntó Marcelo Polino desde su lugar en el jurado para darle contexto a la polémica. “En principio, todo arranca por la pelea, que te pregunto si es verdad o no, con Romina Uhrig, que dijo que tu relación con tu novio va a terminar mal, que vos fuiste malísima con el Cone Quiroga, tu ex, que inclusive llegaste hasta la violencia... Eso se comentó”, dijo el periodista.

“Ese me parece que es un tema muy delicado para tratarlo a la ligera”, comenzó respondiendo Romero. “Ella lo que le dijo a Gastón Trezeguet, que es el conductor en el que Romina está, es que yo le había pegado al Conejo y a mi novio actual. Que era violenta. Los temas de violencia de género me parecen un montón tratarlos así, con tanta liviandad. No podés decir eso si no tenés pruebas o testigos, para ensuciar. Porque eso es ensuciar a una persona. Le deseo de verdad que pueda sanar todas las cosas que le pasan en la vida, como para estar diciendo ese tipo de cosas. Ayer nos cruzamos y tuvimos la mejor onda...”, se defendió la participante del certamen de canto y arremetió contra Laura Ubfal.

Puede interesarte

“Ella también inventó un montón de cosas. Yo estuve en un bautismo el fin de semana y me parece que eso también tienen que respetar. Utilizaron ese evento para sacar mentiras, para decir que estábamos todo mal, que nos habíamos peleado por mi culpa. La pasamos increíble. Me parece que no estuvo bueno que digan eso. Lo de Romina está fuera de contexto y Ubfal, desde que salí de GH, me viene castigando. Tiene un problema con la gente joven ella. Lo siento, me tendré que lavar la boca, pero lo tengo que decir: tiene un problema con la gente linda y joven porque seguramente ella no se sintió así nunca. Pero no importa, ya está, deseo que la gente que tiene mucha envidia pueda sanar eso”, dijo con dureza.

En ese punto, y desde el BAR, intervino Gladys La Bomba Tucumana. “La gente joven tiene ese problema, que cree que nunca van a envejecer. O piensan que hacen daño diciéndole a las personas que somos más grandes que somos grandes o viejas... No está bueno, amor”, le dijo a Coti la cantante de “La pollera amarilla”. “Yo voy a envejecer pero no voy a ser como Laura Ubfal, de mentir. Ella dijo que yo había peleado con Nacho y con Juli Poggio en el bautismo. No hay nada más alejado que eso”, volvió a defenderse la ex “hermanita”.

🚨URGENTE CHISME

Coty contra la bomba, otra más que se enoja con la tanga amarilla #cantando2024 #Cuchilleros

pic.twitter.com/8sEKNo12QO — Dan Humphrey (@Gossip_Booyy) October 29, 2024

Ahí Mazzocco quiso poner paños fríos y dio la orden de que la pareja participante cantara lo que tenía previsto. Para esta gala, eligieron el tema “Llorar” de Jesse & Joy. Tras su performance, vino el momento de la puntuación de los jurados junto con la revisión del BAR. Ahí se volvió a dar otro encontronazo entre Coti y La Bomba que terminó por detonar los ánimos.

“Venías mejorando un montón, pero hoy no fue la mejor gala tuya. Hubo muchos problemas en las armonías, en los cambios se notó mucho. Hubo muchas desafinaciones tuyas, chiquitas, no tan graves. Y la verdad que no me gustó, no me dijo nada, pasó como si nada. Además de tanto que hablaron, me olvidé de lo que cantaron”, dijo la tucumana y le aplicó un puntaje negativo que le bajó dos puntos a la pareja. “La próxima tendré que cantar ‘La pollera amarilla’, a ver si se me entiende...”, ironizó la correntina. “Esta bien, la gente de ahora, de esta época... Es como raro todo para mí”, le respondió Gladys. Lejos de quedarse callada, Coti redobló la apuesta.

“Tenés un hijo, también. Que encima hacía violencia de género, si vamos a hablar”, arrojó Romero. “Perdón, Coti, fuiste la primera que dijo que no ibas a tocar ese tema en la pista”, la quiso frenar Mazzocco. “Pero ese tema se confirmó, hay un video, no estoy hablando sin pruebas. Si vamos a hablar de la juventud, vamos a hablar bien de toda la juventud y no solamente de la que está dando la cara acá parada”, argumentó la participante. “Sí, la verdad que la juventud está pasando por un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene la fama y les pasa esto. Que te está pasando a vos, mi amor. Lo lamento muchísimo...”, dijo La Bomba Tucumana, contrariada con la situación. “Ay, gracias, no sufras tanto”, se burló Romero.

Puede interesarte

“Lamento mucho que tengas que recurrir a estas cosas tan bajas y tan tristes, tan lamentables, solamente porque te di una devolución”, se defendió la cumbiera. “Está bien, hacé la fila atrás de Laura Ubfal”, insistió Coti con la ironía. Ahí intervino Lourdes Fernández, compañera de La Bomba Tucumana en el BAR. “Yo estoy acá en el medio escuchando... Y realmente me olvidé de lo que cantaron. Me parece desagradable todo esto lo que está sucediendo, no tiene nada que ver con el Cantando, no tiene nada que ver con lo artístico. Disculpame, ojalá te vayas”, dijo la exintegrante de Bandana y le aplicó un -3 a la pareja.

Ese fue el pie para que Gladys decidiera abandonar el estudio. “Disculpá, Lourdes... Muchísimas gracias, a todo el país le pido disculpas. Gracias Marcelo por cuidarme, gracias a todos... Pero hasta acá llegó mi amor, el respeto por todos. Es tristísimo, lamentable, me duele el corazón”, dijo la cantante mientras abandonaba su lugar en el BAR y también el estudio. “Gladys, volvé, volvé por favor”, pedía Mazzocco, mientras la cámara la seguía y mostraba cómo la Bomba se iba. Ante la situación, la conductora decidió tomar el toro por las astas y no dejó que nadie más discutiera contra nadie en el vivo y que el programa pudiera seguir su curso más o menos normal.