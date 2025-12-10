Un ternero que era mascota de una escuela primaria fue carneado por delincuentes que entraron durante la madrugada a la institución. El hecho provocó gran conmoción en la comunidad educativa, ya que el animal era muy querido por docentes y estudiantes.

El lamentable suceso ocurrió en las primeras horas del pasado viernes en la Escuela Primaria Bernardino Rivadavia en Hernando, en la provincia de Córdoba. Los nenes salieron esa mañana a darle de comer, como todos los días, pero se dieron cuenta de que no estaba. Momentos después, descubrieron la triste noticia.

“Lo buscamos por todos lados y encontramos el cerco roto con una pinza. Pensamos que lo habían robado, pero jamás imaginamos este nivel de crueldad”, dijo la vicedirectora, Vanessa Espinosa, en una entrevista con eldoce.tv.

Delincuentes carnearon a “Berni” el ternero que era mascota en una escuela primaria. (Foto: gentileza El Doce)

El animal, a parte de ser mascota de la institución, era parte de un proyecto educativo: “Berni es parte de un proyecto que incorporamos como Bio Escuela. Tenemos varios animales que nos ayudan a trabajar contenidos de la currícula sobre sustentabilidad y ambiente”, indicó Espinosa.

Puede interesarte

Al notar la ausencia de Berni, iniciaron un rastrillaje en el pueblo. En ese contexto fueron encontrando patas y restos del ternero en distintos puntos de la localidad. El panorama era desalentador, pero continuaron con la búsqueda.

Según informó el portal cordobés El Doce, el personal de la escuela acompañado por la policía, llegó hasta la casa del principal sospechoso, un albañil oriundo de Santiago del Estero, y allí descubrieron el horror: en el interior estaba el cuerpo de Berni faenado.

“Había sangre por todos lados y la carne ya estaba en descomposición. Fueron tirando partes por el pueblo. No lo hicieron para comer. Fue por pura maldad. El animal sufrió muchísimo, lo mataron con una tenaza”, detalló la vicerrectora completamente conmocionada por lo ocurrido.

La Policía detuvo al sospechoso, pero desde la escuela afirmaron que el hombre no fue el único responsable del hecho: “Somos un pueblo y acá se sabe todo. Fue un grupo de personas que entró drogado y lo mató”, acusó.

Puede interesarte

El hecho fue impactante para los estudiantes que se habían encariñado con el animal: “Había gritos y llanto por todas partes. Al principio querían buscar una solución, ayudar, preguntar a los vecinos. No queríamos decirles lo que había pasado, pero después se enteraron por las redes y por comentarios de la gente", contó Espinosa y concluyó: ”Se metieron con los chicos. Les rompieron el corazón”.



