Un incendio se registró en un apartamento del último piso de un edificio residencial en la localidad de Kennedy, específicamente en el sector de Carimagua, en el suroccidente de Bogotá. Una niña y su perro quedaron atrapados durante la emergencia, pero fueron salvados por un valiente hombre en una acción heroica, cuyas imágenes se divulgaron en las redes sociales.

En una entrevista, el héroe de esta historia que pudo terminar en tragedia, habló de cómo sucedieron los hechos. Cruz se encontraba trabajando en teletrabajo para el Ministerio de Hacienda y escuchó unos gritos de ayuda, así que se asomó para evaluar la situación.

“Eran más o menos las 3 de la tarde y yo me encontraba en teletrabajo, yo trabajo en el Ministerio de Hacienda, y empecé a escuchar gritos y ruidos, me asomé y vi que el apartamento de arriba se estaba incendiado, escuche gritos. En ese momento uno piensa qué hacer y cómo reaccionar. Lo primero es mantener la calma, escuché que había una niña en la parte de arriba, en uno de los cuartos, me asomé y ella estaba en la ventana”, expresó el joven.

Los hechos ocurrieron cuando la menor, afectada por el humo, solicitó auxilio a través de una ventana. En ese instante, el hombre residentes del piso inferior ejecutó un rescate digno de una película. La estrategia consistió en asegurar a la niña y a su mascota con la colaboración de un vecino desconocido, con quien no ha tenido contacto desde ese momento: “Asómese, yo lo tengo”, recordó Cruz.

Cruz y su vecino, que salió por la ventana, se sujetó por las piernas del joven para prevenir una caída, consiguieron primero poner al perro a salvo y luego acordaron sujetar cada uno por una pierna a la niña para rescatarla. La menor se lanzó hacia ellos y fue agarrada con éxito, evitando lo que podría haber sido una tragedia.

El joven reflexionó sobre el suceso y mencionó que prefería no “pensar en las consecuencias” debido a que “hizo lo que se tenía que hacer, tomamos las decisiones que en ese momento nos parecieron las mejores y bueno reseuiltó de buena manera”. Además, indicó que los bomberos arribaron diez minutos tras la llamada de emergencia.

Jeffrey Cruz manifestó que desde lo ocurrido no ha tenido comunicación con la niña, sin embargo, conoce que se encuentra bien de salud y lamenta que su familia tuviera que pasar un susto de esa magnitud, justo acercándose a las fiestas navideñas.

El video del acto heroico fue compartido en redes sociales por el exsecretario de Seguridad Hugo Acero, en donde aprovechó para cuestionar la eficiencia de los organismos de emergencia de la capital del país: “Un héroe ¿Y los bomberos? (sic)”.