Una niña de 11 años resultó herida en la cabeza en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe, mientras observaba el paso de un tren junto a un grupo de amigas. La menor, Araceli, sufrió el impacto de un perdigón en la parte izquierda de su cabeza, aunque su estado de salud es estable, según informaron los médicos del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde fue atendida.

El incidente ocurrió en la intersección de pasaje Liniers y calle Mitre, donde Araceli y otras tres niñas estaban en las cercanías de las vías mientras el tren cruzaba el barrio.

Catalina, madre de la niña herida, relató que estaba en compañía de amigas cuando notó que las menores se habían acercado peligrosamente a la vía para ver pasar el convoy. Pese a sus reiterados llamados para que regresaran, las pequeñas se quedaron en el lugar mirando el tren, como suelen hacer varios vecinos de la zona.

Por fortuna la herida que sufrió la menor no reviste gravedad.

Según declaraciones de la madre y testigos, un policía que viajaba en el tren habría sacado su arma larga por una ventanilla y disparado hacia las niñas, hiriendo a Araceli.

La fiscal de homicidios, Dra. Ana Laura Gioria, intervino en el caso, solicitando la elevación de las actuaciones y un informe médico para esclarecer los detalles del suceso.

Este hecho ocurre en un contexto complejo en Santa Rosa de Lima, un sector donde se han registrado ataques reiterados a los trenes que atraviesan la zona. Con frecuencia, grupos de personas obligan a los trenes a detenerse para robar su cargamento. Los incidentes de esta índole han llevado a las autoridades a reforzar la seguridad, incluyendo la presencia de efectivos policiales a bordo de los convoyes.

"Vivimos pegados a la vía"

Catalina expresó su preocupación sobre el accionar de la policía en estos casos: "Nosotros vivimos pegados a la vía, no le tenemos miedo al tren. Pero sí le tenemos miedo a la policía cuando tira, porque acá juegan muchos chicos cerca de la vía", explicó.

La mujer también comentó que el lugar se ha convertido en un espacio de riesgo, donde muchos menores se acercan para observar el paso de los trenes o incluso intentar subir a ellos. "Les digo que no vayan, pero no me hacen caso", añadió.

La situación de seguridad en torno a la vía férrea sigue siendo motivo de preocupación entre los residentes del barrio, quienes piden a las autoridades medidas más adecuadas para evitar tanto los ataques a los trenes como los riesgos para los vecinos, en especial para los niños que suelen jugar en el área.