Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1 al convertirse en el campeón mundial más joven de todos los tiempos. El piloto italiano de Mercedes aseguró el título de la temporada 2026 este domingo 1° de noviembre, después de finalizar tercero en el Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con apenas 20 años y 68 días, Antonelli superó la marca que mantenía Sebastian Vettel desde 2010, cuando el alemán conquistó su primera corona con Red Bull a los 23 años.

La consagración también representó un acontecimiento histórico para el automovilismo italiano: el país volvió a tener un campeón mundial de Fórmula 1 después de 73 años. El último había sido Alberto Ascari, quien obtuvo su segundo título consecutivo en 1953 con Ferrari.

Una consagración anticipada en el Gran Premio de México

Antonelli llegó a México con una amplia ventaja sobre sus perseguidores y necesitaba finalizar al menos noveno para asegurar matemáticamente el campeonato, independientemente de los resultados de sus rivales.

El italiano largó desde la cuarta posición y completó una carrera exigente, marcada por incidentes, interrupciones y cambios en las posiciones.

Finalmente, cruzó la meta en el tercer puesto, por detrás de Max Verstappen, de Red Bull, y Lewis Hamilton, de Ferrari.

Rewriting history 💪 We have a new youngest-ever Drivers' Champion. Take a bow, Kimi Antonelli 🏆 #F1 #MexicoGP https://t.co/zeU9lCeKX0 — Formula 1 (@F1) November 2, 2026

Verstappen se quedó con la victoria después de una intensa disputa con Hamilton, mientras que Antonelli consiguió el resultado necesario para coronarse campeón por primera vez.

La definición se produjo cuando todavía quedan cuatro Grandes Premios por disputarse: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

Con el título asegurado, Antonelli se convirtió en el primer piloto nacido en el siglo XXI en conquistar el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Los números de una temporada histórica

El dominio del joven piloto de Mercedes durante 2026 fue determinante para conseguir el campeonato de manera anticipada.

Antonelli acumuló nueve victorias durante las primeras 19 competencias del calendario y se mantuvo entre los principales protagonistas de la temporada.

El italiano consiguió triunfos en China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos.

Su rendimiento le permitió construir una diferencia de puntos que terminó siendo inalcanzable para sus perseguidores.

El tercer puesto en México confirmó su consagración en apenas su segunda temporada como piloto titular de la máxima categoría.

La campaña también consolidó el protagonismo de Mercedes, escudería que había apostado por su incorporación como reemplazante de Lewis Hamilton en 2025.

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Superó a Vettel y rompió un récord que llevaba 16 años

Hasta este domingo, Sebastian Vettel era el piloto más joven en conquistar un campeonato mundial de Fórmula 1.

El alemán había establecido el récord en 2010, cuando ganó su primera corona con Red Bull a los 23 años y 134 días.

Antonelli superó esa marca por más de tres años, al consagrarse con 20 años y 68 días.

El nuevo campeón también quedó por delante de otros grandes nombres de la categoría que habían ganado sus primeros títulos a edades tempranas, como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen.

La conquista adquiere mayor relevancia por la rapidez de su ascenso: Antonelli llegó a la Fórmula 1 en 2025 y, una temporada después, alcanzó el máximo objetivo del automovilismo internacional.

Quién es Kimi Antonelli, el joven que conquistó la Fórmula 1

Nacido en Bolonia, Italia, el 25 de agosto de 2006, Andrea Kimi Antonelli comenzó su trayectoria en el karting y rápidamente se destacó en las competencias juveniles.

Mercedes lo incorporó a su programa de desarrollo de pilotos en 2019, cuando tenía apenas 12 años.

En 2020 y 2021 conquistó títulos europeos de karting, resultados que impulsaron su llegada a las categorías de monoplazas.

Durante 2022 ganó los campeonatos de Fórmula 4 de Italia y Alemania con Prema Racing. Un año después, obtuvo los títulos de la Fórmula Regional de Medio Oriente y de la Fórmula Regional Europea.

GRANDE KIMI!! 💙 YOU ARE THE F1 WORLD CHAMPION!! 👑 https://t.co/OO6kmAM3LY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 1, 2026

Su progresión fue tan rápida que Mercedes decidió evitar su paso por la Fórmula 3 y promoverlo directamente a la Fórmula 2 en 2024.

En esa categoría consiguió victorias en Silverstone y Hungaroring, actuaciones que terminaron de convencer a la escudería alemana de incorporarlo a la Fórmula 1.

En 2025 reemplazó a Lewis Hamilton y comenzó su primera temporada completa junto a George Russell.

Durante su año de debut logró tres podios, en Canadá, Brasil y Las Vegas, antes de protagonizar la campaña que lo llevó al campeonato mundial de 2026.

Italia volvió a tener un campeón después de 73 años

La consagración de Antonelli también puso fin a una extensa espera para el automovilismo italiano.

El último representante de ese país que había ganado el Campeonato Mundial de Pilotos era Alberto Ascari, quien consiguió los títulos de 1952 y 1953 con Ferrari.

Antes de él, Giuseppe Farina había sido el primer campeón de la historia de la Fórmula 1, en 1950.

De esta manera, Antonelli se convirtió en el tercer italiano en obtener el título mundial de pilotos.

Además, su coronación representó un nuevo logro para el programa de jóvenes talentos de Mercedes, que acompañó su desarrollo desde el karting hasta la máxima categoría.

Mientras la Fórmula 1 se prepara para disputar las últimas cuatro competencias del calendario, el campeonato de pilotos ya tiene dueño: Kimi Antonelli, el campeón mundial más joven en la historia de la categoría.