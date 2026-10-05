La Semana de la Moda de París volvió a reunir a algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo y la moda internacional, y una de las participaciones que captó la atención fue la de la mujer trans en el tradicional desfile de L’Oréal Paris.

La artista brasileña formó parte de Le Défilé, el evento organizado por la firma frente a la Torre Eiffel, que reunió a modelos, actrices, cantantes y celebridades internacionales en una de las postales más impactantes de la semana de la moda parisina.

La modelo apareció sobre la pasarela con un look negro y se convirtió en una de las figuras de una presentación atravesada por un fuerte mensaje de diversidad y representación.

La Semana de la Moda de París volvió a reunir a algunas de las figuras más reconocidas del espectáculo y la moda internacional, y una de las participaciones que captó la atención fue la de Liniker en el tradicional desfile de L’Oréal Paris. La artista brasileña formó parte de Le Défilé, el evento organizado por la firma frente a la Torre Eiffel, que reunió a modelos, actrices, cantantes y celebridades internacionales en una de las postales más impactantes de la semana de la moda parisina. Liniker apareció sobre la pasarela con un look negro y se convirtió en una de las figuras de una presentación atravesada por un fuerte mensaje de diversidad y representación. Su participación rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la presencia de una artista trans en un evento de alcance mundial y celebrado por una de las principales marcas internacionales de belleza. El desfile contó además con la presencia de figuras como Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria y otras celebridades que desfilaron frente a la Torre Eiffel. La cantante Céline Dion fue la encargada de cerrar el espectáculo. En los últimos años, las grandes pasarelas internacionales ampliaron progresivamente la representación de cuerpos, edades e identidades, y la participación de Liniker volvió a poner ese proceso en el centro de la conversación. Las imágenes trascendieron el evento y volvieron a plantear una discusión que atraviesa actualmente a la industria: quiénes ocupan los espacios de visibilidad y cómo se transforman los tradicionales estándares de belleza.

Su participación rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la presencia de una artista trans en un evento de alcance mundial y celebrado por una de las principales marcas internacionales de belleza.

El desfile contó además con la presencia de figuras como Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria y otras celebridades que desfilaron frente a la Torre Eiffel. La cantante Céline Dion fue la encargada de cerrar el espectáculo.

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En los últimos años, las grandes pasarelas internacionales ampliaron progresivamente la representación de cuerpos, edades e identidades, y la participación de la brasileña volvió a poner ese proceso en el centro de la conversación.

Las imágenes trascendieron el evento y volvieron a plantear una discusión que atraviesa actualmente a la industria: quiénes ocupan los espacios de visibilidad y cómo se transforman los tradicionales estándares de belleza.