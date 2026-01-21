Este martes 20 de enero, Sofía Pachano vivió uno de los días más importantes de su vida. Junto a su pareja, Santiago Ramundo, recibió al mundo a Vito, luego de un embarazo en el que se mantuvo activa hasta último momento. La hija de Aníbal Pachano compartió la tierna noticia con una sencilla historia en sus redes sociales.

En la foto se puede ver al pequeño envuelto en una mantita de color crema, con un gorrito de lana y la pulserita del hospital en su muñeca. “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA: bb Millas”, fue todo lo que escribió junto a un emoji de corazón blanco, dando a conocer el nombre que eligieron junto a su pareja para su primer hijo.

En los días previos al nacimiento, Sofía eligió transformar la espera en un ritual de alegría, humor y contención rodeada de afectos. El domingo, la actriz compartió un divertido video en redes bromeando sobre la inminente llegada del bebé y la catarata de mensajes de sus seguidores preguntándole: “¿Ya nació?”. Entre risas, Sofía respondía: “Estoy tratando”, mientras practicaba ejercicios sobre una pelota terapéutica y se desplazaba de rodillas, siguiendo las sugerencias de sus profesionales de la salud para estimular el parto.

Lejos del estrés, Sofía convirtió la cuenta regresiva en una celebración de la vida cotidiana, marcada por la creatividad y el respaldo familiar. El baby shower, que compartió en sus publicaciones, fue reflejo de esa red de afectos: la presencia de su madre, Ana Sans, fue clave en la organización y decoración de la jornada. “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”, resumió Sofía, dejando claro el protagonismo de la coreógrafa en la preparación del encuentro.

La actividad central del baby shower giró en torno a una consigna tan sencilla como emotiva: cada invitada personalizó un body para el bebé, decorándolo con bordados a mano y dedicando “puntada a puntada” un gesto de amor a Vito. Sofía valoró ese detalle: “Cada participante aportó una muestra de amor destinada al recién nacido”, contó emocionada. Entre las anécdotas, agradeció de manera especial a su tía Mechi, quien bordó unos ravioles en uno de los bodies como homenaje a los que Sofía no pudo comer por su diabetes gestacional. “Mención especial para tía Mechi que le bordó los ravioles que la mamá no pudo comer”.

En la mesa dulce, Sofía también dejó su sello: “La pedí exactamente como me gusta”, señaló sobre la torta decorada con galletitas glaseadas artesanalmente y sumó una versión mini sin azúcar, adaptada a su diagnóstico. El evento avanzó entre risas, ironías y alusiones personales, en un clima distendido y afectuoso.

El cierre del baby shower reunió a las dos abuelas: Ana Sans y Blanquita, la madre de Santiago Ramundo, su pareja. Sofía agradeció a Blanquita “por todos los chalequitos tejidos y ahora bordados”, y dedicó un párrafo especial a su mamá: “Preparó esta tarde durante dos semanas, cosió los caminos, buscó la vajilla, armó los souvenirs, encargó las flores… ¡Sos la mejor mamá del mundo y ahora vas a ser la mejor abuela del planeta!”.

En una foto grupal junto a sus amigas, Sofía definió el espíritu de la espera: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… Me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”. Así, Sofía Pachano celebró la llegada de Vito como un proceso colectivo y artesanal, marcado por el amor, la creatividad y la fuerza de la red femenina que la acompañó hasta el nacimiento de su hijo.