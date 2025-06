Homero Pettinato habló en Almorzando con Juana sobre la relación que mantiene con Sofi Gonet, conocida como “La Reini”, y fue categórico respecto a los comentarios que algunos haters hacen sobre la pareja: “¿Cómo puede salir con este desastre?”, explicó.

Pettinato, quien actualmente conduce Reacción en cadena, su nuevo programa en la pantalla de El Trece, afirmó que el público en redes sociales puede ser muy hiriente al comentar las publicaciones que comparte con su novia: “Los mensajes son muy gordofóbicos y me hacen bastante mal. Ahora no los miro”, confesó.

Por otra parte, sostuvo que su público suele ser muy afectuoso cuando publica contenido solo, ya que la gente espera que les brinde humor. Sin embargo, la reacción cambia cuando aparece con “La Reini”: “Sale un público a matar que espera mucha hegemonía. No está bueno”.

Puede interesarte

Finalmente, el conductor admitió que, a veces, no puede evitar responder a las agresiones que recibe: “A veces me enrosco y me pongo a contestar”, reconoció.