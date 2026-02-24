Conocé qué te deparan los astros para el día de hoy.

ARIES

La amabilidad contribuye a que tenga éxito entre sus amigos. Buenas perspectivas en el terreno económico. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Su salud es lo primero, siéntalo así.

TAURO

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le entiendan. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. Duerma bien y estará en forma.

GÉMINIS

Nace una bonita relación, insista y ganará. Los astros favorecen la estabilidad y seguridad económica. Necesita aislarse para acabar ese proyecto laboral. Relajarse es primordial para su salud.

CÁNCER

Los malentendidos amorosos le van a preocupar. Amenazan gastos imprevistos. El trabajo saldrá gracias a su tesón. La espalda no hace más que darle problemas, intente nadar.

LEO

Actúe como director y protagonista de su vida afectiva. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. Reflexione y solucionará sus problemas laborales. Tendencia a padecer migrañas.

VIRGO

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Intente ser más frío con los asuntos económicos. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Preste más atención a su cuerpo, no se haga el fuerte.

LIBRA

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Una boda imprevista desequilibrará su presupuesto. Está en un momento excelente en sus estudios. Cuide su salud sin derrochar energías.

ESCORPIO

Su pareja le animará, ya que comprende su mal humor. Tenga mucho ojo y será difícil que le estafen. El trabajo no está floreciente, tenga paciencia. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

SAGITARIO

Llegan pretendientes inesperados. Controle los gastos, se presentan imprevistos. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

CAPRICORNIO

Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. Su economía no es preocupante. Aproveche para estudiar algo nuevo. Esa ansiedad le acarreará trastornos intestinales.

ACUARIO

Disfrutará de manera especial del contacto con los demás. Compre eso que tanto le apetece desde hace tiempo. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con sus superiores. Las obsesiones no son buenas compañeras.

PISCIS

Hoy estará atractivo e irresistible. Mal momento para hacer esa compra. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.