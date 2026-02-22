: qué le espera a tu signo y cómo aprovechar el día

DESTACADA horóscopo DIARIO

Conocé qué te deparan los astros para el día de hoy. Por la astróloga y tarotista Laura Novillo.



ARIES

La Luna en Tauro te conecta con tus valores y tu necesidad de estabilidad, pero la cuadratura con Plutón puede generar tensiones entre lo que querés conservar y lo que necesita transformarse. Es un día para revisar tus prioridades y soltar el control sobre lo material o los resultados.

TAURO

Con la Luna en tu signo, tus emociones se vuelven protagonistas. Plutón desde Acuario te empuja a cambiar patrones de autoimagen o actitudes que ya no te representan. Sentís la necesidad de afirmarte con firmeza, pero sin rigidez: es tiempo de evolucionar sin perder tu esencia.

GÉMINIS

Esta cuadratura te invita a mirar hacia adentro. La Luna en Tauro activa tu mundo inconsciente, mientras Plutón remueve pensamientos o creencias profundas. Pueden surgir emociones reprimidas o miedos antiguos; escuchalos y transformalos en comprensión y calma.

CÁNCER

La energía de esta Luna toca tus vínculos con amistades y grupos. Podés sentirte más sensible ante la opinión de los demás o percibir tensiones en un entorno social. Plutón te pide discernir qué lazos te fortalecen y cuáles ya cumplieron su ciclo.

LEO

La Luna en Tauro activa tu área profesional, pero la cuadratura con Plutón puede traer desafíos o tensiones con figuras de autoridad. Es un día para actuar con serenidad y no reaccionar impulsivamente. Los cambios que surjan te ayudarán a empoderarte.

VIRGO

Esta configuración te lleva a revisar tus creencias y formas de pensar. Podés sentir resistencia al cambio, pero la energía plutoniana te impulsa a abrir la mente y soltar ideas rígidas. La clave será mantener la calma y confiar en el proceso de transformación.

LIBRA

La Luna en Tauro remueve emociones intensas ligadas a lo compartido: recursos, vínculos o temas de confianza. Plutón desde Acuario te empuja a transformar tu manera de vincularte desde el deseo y la entrega. Es momento de sanar viejas heridas y recuperar tu poder emocional.

ESCORPIO

La Luna en Tauro ilumina tu zona de pareja, mientras Plutón remueve emociones profundas dentro tuyo. Podés vivir un día de tensiones o revelaciones en los vínculos. Es un llamado a transformar la forma en que compartís el poder y la intimidad con el otro.

SAGITARIO

Este tránsito toca tu rutina y tu cuerpo. La cuadratura entre Luna y Plutón puede manifestarse como cansancio o necesidad de reorganizar tus hábitos. Escuchá lo que tu cuerpo intenta comunicarte: es momento de eliminar lo que drena tu energía.

CAPRICORNIO

La Luna en Tauro despierta tu creatividad, tus emociones y tu deseo de disfrutar, pero Plutón desde Acuario te recuerda la importancia de transformarte desde lo que valorás. Buscá expresar lo que sentís sin miedo a mostrar vulnerabilidad: la autenticidad sana.

ACUARIO

La cuadratura entre Luna y Plutón toca tu mundo interno y familiar. Podés sentir emociones intensas o necesidad de liberar viejos patrones heredados. Es un día para cuidar tu espacio emocional y permitirte soltar lo que te pesa del pasado.

PISCIS

Esta Luna activa tu comunicación y pensamientos. Podés sentir cierta tensión entre lo que querés expresar y lo que callás. Plutón en Acuario te invita a observar tus pensamientos inconscientes y transformar la forma en que te comunicás, desde la verdad y la conciencia.