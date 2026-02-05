Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 05 de febrero de 2026.

Te acercamos las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo en cuestiones de salud, amor y dinero.

Aries

Si de imponer tus ideas se trata, lo conseguirás sin mayores esfuerzos. Crecimiento a todo nivel, aprovecha tu estrella.

Salud: Tendrás que actuar con cautela y compresión para no lastimar los sentimientos de los demás. Cuida de no actuar apasionadamente y mide las consecuencias.

Amor: Tu relación de pareja mejora gracias a tu nueva predisposición al diálogo. Recuerda que hablar es comprenderse.

Dinero: Definitivamente estás en el camino correcto en asuntos de tu carrera profesional, sobre todo si sigues tus instintos.

Tauro

En la familia podrás contar con palabras contenedoras, pero surgirán discusiones con quien puede disputarte el control.

Salud: No todo en este mundo se reduce al trabajo y al dinero, interésate por hacer algún deporte y cuidar tu salud. Consulta a médicos especialistas en estrés.

Amor: Tienes cosas para decir, pero encuentras que no es fácil manifestar tu criterio. Tu pareja no siempre te escucha, busca la forma.

Dinero: Aunque ciertos planes de carrera vayan a estancarse, otros se estarán moviendo y hay buenas noticias en perspectiva.

Géminis

Encontrar el lugar justo dónde ubicarnos y poder movernos con libertad es tan importante como la vida misma. Tómalo como una meta.

Salud: Trata de dar prioridad a tu vida anímica, afectiva y amistosa, y que los problemas no te impidan generar un entorno ameno y agradable a tu alrededor.

Amor: La armonía de los astros guiará los pasos hacia el romance, las reconciliaciones y la realización de sueños y deseos.

Dinero: La cordialidad será una herramienta eficaz ante cualquier disputa o enfrentamiento con socios, colegas, jefes o empleados.

Cáncer

Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.

Salud: Deberás hacer frente al desaliento y la angustia, te beneficiarán los masajes terapéuticos y el contacto con la naturaleza.

Amor: Con tacto exquisito resolverás algunas situaciones de pareja que requieren rápida solución. Es buen momento para hacer cambios.

Dinero: Tienes gran autoestima. No te va un trabajo lento ni rutinario porque eres amante de los desafíos, enérgico y poco complicado.

Leo

Lograrás desembarazarte de ciertas cuestiones que te mantenían continuamente tenso. Procura relajarte a partir de ahora.

Salud: No permitas que la presión a la hora de tomar ciertas determinaciones se convierta en la causante de errores. Nada se le escapa a una mente calma.

Amor: Deberás caer en cuenta del hecho de que una pareja no está solo para satisfacer tus necesidades afectivas. Madura.

Dinero: Jornada que transcurrirá sin mayores inconvenientes a nivel profesional, todo saldrá a pedir de boca.

Virgo

No tiene sentido que te enfrentes a tu familia, por lo que te conviene evitar situaciones tensas al respecto. Mejor, acepta consejos.

Salud: Por ahora esfuérzate, ya llegará el tiempo de descansar. Dile que no a la rutina como forma de vida, lánzate a la aventura de lo desconocido.

Amor: Tratarás de buscar un respiro en el amor. Por eso, tenderás a relacionarte con personas bastante desprejuiciadas.

Dinero: Buena relación y posibilidad de recibir ayuda de personas de autoridad. Favorable para ocupaciones relacionadas con educación.

Libra

Día de cuestionamientos y toma de grandes decisiones a nivel laboral. Actúa con conciencia en cada paso del camino.

Salud: No te encierres en tu hogar y dejes que la vida te pase de largo. Sal de tu casa y realiza actividades al aire libre, sal del encierro.

Amor: No permitas que tus decisiones sentimentales se vean afectadas por la presión de tus familiares. Elige con libertad.

Dinero: No busques soluciones nuevas a problemas viejos. Apégate a aquello que hasta ahora ha funcionado de manera eficiente.

Escorpio

Sentirás que ha llegado tu hora para alcanzar la felicidad. Disfruta de estas satisfacciones clave que te da la vida.

Salud: Aprende a confiar en el poder curativo del tiempo. No existe mal que este no solucione. Confía en que lograrás superar estos momentos difíciles.

Amor: Día perfecto para organizar una salida con tu pareja y amigos. Pasarás muy buenos momentos en su compañía.

Dinero: Se presentará una oportunidad irrepetible en el ámbito laboral el día de hoy. Permanece despierto y atento para no perderla.

Sagitario

Dispuesto a pasar un día excelente aunque de a ratos te sientas agobiado por el trabajo y las responsabilidades.

Salud: Todo seguirá su curso de manera sencilla, sin altibajos. En el día de hoy te sientes especialmente preparado. Satisface tu curiosidad.

Amor: Interferencias de terceros que molestan. No dejes que extraños a la pareja se metan y opinen de la relación. Cuídate.

Dinero: Cuida tu dinero porque últimamente has gastado mucho, tienes que organizarte para que te alcance para cubrir tus gastos fijos.

Capricornio

Los estudios que estás realizando te ponen más comunicativo y sociable. Es una buena etapa para conocer gente nueva.

Salud: Irás a donde tu corazón te lleve, lo ideal sería un lugar en donde tengas asegurada la presencia del sol. Absorbe un poco de su energía.

Amor: A tu corazón sensible le afectan más las emociones propias que las ajenas. Hoy te toca salir a comprarte algo muy colorido.

Dinero: Juego de poderes en la oficina. Comenzará una especie de guerra encubierta por ocupar ese puesto vacante que te interesa.

Acuario

No permitas que las exigencias de una vida agitada saquen de tu campo de atención el bienestar de las personas más queridas.

Salud: No puedes esperar que el mundo piense o se mueva a tu ritmo. Busca hacer la diferencia profesando la igualdad y la tolerancia a los que te rodean.

Amor: Viejos hábitos pondrán en riesgo tu amor actual. Esto provocará una reacción en cadena que traerá complicaciones a la pareja.

Dinero: Tendrás que seguir tu propio camino hacia el mundo. Dejar el hogar materno es un paso necesario para alcanzar la madurez.

Piscis

El aburrimiento y la rutina está comenzando a afectarte negativamente. Usa tu tiempo libre para replantearte ciertas conductas.

Salud: Procura aprovechar al máximo cada segundo del que dispones en alguna actividad productiva, sea a nivel económico o simplemente espiritual.

Amor: Las cosas se mostrarán difíciles de sobrellevar durante el día de hoy en la pareja. Mantén tu distancia para evitar conflictos.

Dinero: No dejes los detalles pequeños de tu trabajo en manos de terceros. Encárgate personalmente de ellos el día de hoy.