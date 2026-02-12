Conocé las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que depara la vida.

ARIES

La Luna en Capricornio te pide madurez emocional frente a metas concretas. No es un día para improvisar sino para asumir responsabilidades con foco y templanza. Podés sentirte más exigente con vos mismo, pero esa presión bien usada se transforma en avance real.

TAURO

Esta Luna activa una mirada más amplia sobre tu camino. Aparece la necesidad de ordenar creencias, proyectos a largo plazo y decisiones que requieren coherencia entre deseo y realidad. Buen momento para bajar sueños a tierra sin perder sentido.

GÉMINIS

El clima lunar te lleva a revisar acuerdos, recursos compartidos y límites emocionales. Hay algo que pide ser reorganizado con más seriedad. No desde el miedo, sino desde una conciencia más adulta de lo que vale la pena sostener.

CÁNCER

La Luna en tu eje complementario pone el foco en vínculos y compromisos. Es tiempo de observar qué relaciones requieren estructura, claridad o redefinición. Lo emocional se ordena cuando hay acuerdos explícitos.

LEO

El día propone disciplina aplicada al trabajo cotidiano y al cuidado del cuerpo. Tal vez no sea lo más glamoroso, pero sí efectivo. Pequeños ajustes hoy generan estabilidad a largo plazo.

VIRGO

Esta Luna favorece la expresión creativa con forma y dirección. No se trata solo de inspirarte, sino de darle estructura a lo que amás hacer. Buen momento para comprometerte con un proyecto personal.

LIBRA

La energía se vuelve más introspectiva y te lleva a temas de hogar, raíces y seguridad emocional. Puede aparecer la necesidad de ordenar lo interno para sentirte más contenido. Menos complacencia, más autenticidad.

ESCORPIO

La Luna en Capricornio afila la palabra y vuelve más consciente tu manera de comunicar. Es un buen momento para conversaciones serias, acuerdos claros y decisiones que requieren firmeza sin dramatismo.

SAGITARIO

El foco se posa en valores, recursos y autoestima. Esta Luna te invita a medir esfuerzos y gastos, pero también a reconocer tu verdadero valor. Ordenar lo material ayuda a estabilizar lo emocional.

CAPRICORNIO Co

n la Luna en tu signo, hay claridad y presencia. Es un día para tomar decisiones alineadas con tu propósito, sin ruido externo. Lo que definas ahora tiene peso y proyección.

ACUARIO

El tránsito lunar activa una pausa necesaria. Más que avanzar, conviene observar, soltar y escuchar lo que pasa por dentro. El silencio también ordena.

PISCIS

La Luna te conecta con lo grupal y los proyectos compartidos, pero desde una mirada más realista. Es momento de ver quién acompaña de verdad y qué sueños pueden sostenerse en el tiempo.