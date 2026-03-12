Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 12 de marzo de 2026.

Aries

No seas tan exigente con los que te rodean, no todos tienen tu capacidad. Aprovecha lo que cada uno puede brindarte.

Salud: Tus relaciones se basan en el cariño y en la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incita a expresarte mediante el arte, hazlo sin demoras.

Amor: Cuando vengan con chismes sobre tu pareja, lo mejor será hacer oídos sordos. Hay personas que envidian la relación que tienes.

Dinero: Para progresar a ritmo sostenido, nada de aventuras financieras. Usa la cautela a la hora de gastar grandes sumas de dinero.

Tauro

Tu madurez y tu buen criterio te llevarán a actuar con mucho criterio y decisión en algunas situaciones bastante difíciles.

Salud: Tienes que aprender a detenerte, a disfrutar cuando las cosas te salen bien. Puedes tomar una silla y sentarte a ver lo bien que te ha ido en el día.

Amor: El amor aparecerá cuando menos lo esperes, así que mientras tanto saca a relucir tu galantería y sensibilidad.

Dinero: Vivirás situaciones delicadas con tus compañeros de trabajo. Y a la hora de negociar, demostrarás un temple de acero.

Géminis

Piensa hoy en tus planes futuros, si esperas un acontecimiento importante tienes que estar preparado con el material de apoyo.

Salud: La soledad es una buena compañía cuando uno necesita pensar y meditar. Tómate unos minutos para ti mismo, valórate y hazte respetar.

Amor: Simple y humilde, con esas virtudes lograrás cautivar a tus presas. En esta etapa no faltarán las conquistas.

Dinero: No dudarás al encarar negocios de riesgo, pero tus órdenes pueden ser malinterpretadas y el resultado regular.

Cáncer

Existen ocasiones en las que es necesario doblegar nuestra voluntad para darle lugar a la razón. No te enceguezcas.

Salud: Tu excesivo optimismo acabará causándote serios problemas. Cuentas con críticas bastante duras a tus actos impulsivos e irreflexivos.

Amor: Deja que tu pareja aporte su visión sobre ese problema que te aqueja. Ella sabrá cómo aconsejarte.

Dinero: Deberás tomar una decisión importante durante la jornada de hoy en lo que a tu futuro laboral se refiere. Medítala bien.

Leo

Las voces de rutina te deprimen hoy, trata de ponerlas a un lado y ocupar tu mente. La lectura te traerá revelaciones hoy.

Salud: No seas tan duro contigo mismo, ya ves que no todo lo haces mal. De modo que prémiate con un buen masaje y un rico champagne.

Amor: Jugar a dos puntos puede resultar una aventura atractiva, pero el peligro que acarrea es mayor del que imaginas. Ten cuidado.

Dinero: Tus proyectos de trabajo se afianzarán y recibirás un gran apoyo, sobre todo si se relacionan con cuestiones artísticas.

Virgo

Tu personalidad es cambiante, pero ten en cuenta que no siempre puedes quedar bien con todos. Hay momentos que deberás elegir.

Salud: Llegó un momento en que deberás elegir, si continuar con este ritmo de vida o tomarte un tiempo para relajarte y recuperar tu estado de ánimo.

Amor: A medida que pasa el tiempo te harás cada vez más imprescindible en la relación, aporta un poco de eso que solo tú sabes dar.

Dinero: Puede ser que no te des cuenta, pero estás realizando una excelente labor en tu trabajo. Pronto serás recompensado.

Libra

Aunque posees un buen carácter hay situaciones en las cuales presentas un estado de cólera. Trata de controlar la situación.

Salud: Un poquito de meditación y yoga hoy te harán de maravilla. Si no, busca un momento para estar contigo mismo y encuentra la paz.

Amor: Trata de poner un poco más de entusiasmo a la relación. No dejes que la rutina se apodere de la pareja.

Dinero: Estás en el buen camino en tu actividad laboral. Puede que te otorguen una mayor responsabilidad que estabas esperando.

Escorpio

Presta atención a lo que estás realizando, deja las otras cosas menos importantes de lado, ya que podrían perjudicarte.

Salud: Deberás dedicarte a los deportes y a la vida sana para poder descargar tensiones. Los excesos en el trabajo tampoco son muy recomendables.

Amor: Estás pasando por un período en el cual hay cierta predisposición a las peleas de pareja. Trata de ser menos emocional.

Dinero: Aunque creas que no te tratan como tú te mereces en el trabajo, trata de no ser tan impulsivo y mide más tus palabras.

Sagitario

Si cultivas el tacto y la diplomacia, podrías llegar muy lejos, pues no te falta talento ni energía para realizar tus propósitos.

Salud: A pesar de estar muy vital deberás cuidarte de los accidentes, ya que serás propenso a sufrir heridas o golpes.

Amor: Trata de cuidar la rutina con tu ser amado, si cometes una equivocación trata de resolverla antes que genere inconvenientes.

Dinero: Tu sociabilidad juega un rol importante en tu trabajo, gracias a esta serás ampliamente reconocido.

Capricornio

Tu falta de paciencia y tu temperamento irritable terminarán por ponerte en aprietos, ya que la paciencia de tus pares se agotará.

Salud: Las amistades ocupan un lugar muy importante en tu vida, te han acompañado en cada momento de dolor. Es hora que les demuestres tu cariño.

Amor: Si lo que quieres es ser feliz, debes abrir los ojos y entender cuando los demás desean lo mismo que tú.

Dinero: No te involucres en ningún tipo de proyecto a futuro el día de hoy. Tomate tu tiempo y examina todo con detenimiento.

Acuario

Te será difícil comprometerte con tu trabajo el día de hoy, ya que estarás falto de energías y con deseos de volver a tu hogar.

Salud: Crear una coraza de dureza y frialdad a tu alrededor no te hará ganar el respeto de los demás, solamente obtendrás su rechazo. Sé tú mismo.

Amor: No esperes que tu pareja entienda cuáles son tus necesidades, exprésalas con toda claridad. Evitarás así muchos conflictos.

Dinero: O cortas los gastos y disfrutas ver cómo crece tu cuenta bancaria o sigues consistiéndote gastos y verás tu bancarrota.

Piscis

Defenderás tu espacio interno con uñas y dientes. Esto provocará roces con tu familia, acostumbrada a manipularte.

Salud: Cuanto más busques el amor, menos lo hallarás. La persona con la que sueñas no existe, solamente existe la persona real y posible.

Amor: Tal vez necesites tomar distancia de alguien que te decepcionó y en ese lapso evaluar tus sentimientos. Ponte en marcha.

Dinero: Tu relación con tus compañeros de trabajo se está deteriorando, porque la arrogancia es algo que no puedes soportar.