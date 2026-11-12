Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 12 de noviembre de 2026.

Aries

En tu familia encontrarás el alimento afectivo y la ayuda que buscas y necesitas, concentra tus energías en la vida de hogar.

Salud: Busca en este día esos placeres sencillos que hacen de las cosas básicas principios vitales importantes para reciclar y tomar energía.

Amor: Disfruta al compartir momentos felices, tranquilos y en intimidad con tu pareja. Aumento considerable de tu autoestima.

Dinero: Deseas poner más atención a tus finanzas porque de repente estás en un problema. No te dejes abatir por la mala suerte.

Tauro

Tendrás algunas dificultades en tu vida sentimental. Te verás compensado por situaciones de trabajo gratificantes. No pierdas tu espíritu inquieto.

Salud: Si no logras entender al sexo opuesto, sería muy buena idea que aceptes las diferencias de género. Hombres y mujeres pensamos y actuamos distinto.

Amor: Imaginarás encuentros y desenlaces que incentivan tus deseos. Intentarás hacer realidad tus pensamientos. Ve de a poco.

Dinero: Tu vida profesional dará un importante giro. Terminarás el mes con mucho trabajo y ganancias impensadas. No realices inversiones de alto riesgo.

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Géminis

Fin de las contradicciones en el ámbito afectivo. El deseo se sumará a la cooperación mutua. Buscarán nuevas formas de comunicación.

Salud: Se te presentará una situación de elección. La objetividad jugará a tu favor, no te dejes engañar por las apariencias. Mantente al margen de superficialidades.

Amor: Aunque tu vida amorosa no siempre sea lo soñado, podrás disfrutar de una relación satisfactoria y estimulante.

Dinero: Alta dosis de agresividad, que bien canalizada puede resultar positiva. Usa tus herramientas y pon límites a subordinados.

Cáncer

Debes convencerte de una vez por todas que eso que deseas es muy fácil de conseguir. Disciplina, constancia y perseverancia son las claves.

Salud: Consulta periódicamente a un especialista para vigilar el buen estado de tu columna vertebral, especialmente la zona lumbar.

Amor: Tu vida afectiva te lleva por senderos muy gratificantes, la chispa del amor te roza y muchas de tus ilusiones se renuevan.

Dinero: Tus finanzas están sufriendo una falta de consistencia en asuntos de planificación. Pon atención a este problema.

Leo

Arremeterás contra todo y todos. Tu familia hará reclamos que sabrás sortear con habitual carisma y buen humor.

Salud: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses y que las consecuencias benefician tu vida y la de los que te rodean.

Amor: Alguien que no tenías en cuenta terminará por seducirte. Acepta tus propios sentimientos y verás todo con mayor claridad.

Dinero: Trata de llegar a un arreglo financiero con aquellas personas a las que les debes dinero, y trata de contener tu presupuesto.

Virgo

Alguien de tu familia estará en problemas y te pedirá ayuda. Cuídate de enfriamientos suscitados por cambios de temperatura.

Salud: Controlando los estallidos de mal genio puede haber expansión y sobrevenir el reajuste. De lo contrario, se verá afectado todo tu entorno.

Amor: Trata de arribar a conclusiones en el plano sentimental antes de que sea tarde. Nunca es tarde, pero a veces sí.

Dinero: Las responsabilidades excesivas disminuyen tu energía, haz un balance y cambia los bloqueos que te limitan económicamente.

Libra

Tropezarás nuevamente con la misma piedra. Procura solucionar aquellos defectos que sabes te provocan problemas.

Salud: La vida nos da pocas oportunidades para alcanzar la felicidad al encontrar la pareja ideal. No la desperdicies solo por no renunciar a tus caprichos.

Amor: Te sentirás invadido en tu privacidad por tu nueva pareja. Es importante poner los límites de antemano para evitar conflictos.

Dinero: No cuestiones las decisiones de tus superiores en ciertos tópicos que surgirán en el día de hoy. Confía en su experiencia.

Escorpio

Llegará aquel día por el que tanto tiempo esperaste y que ha estado en tus sueños continuamente. No temas arriesgarte.

Salud: La risa y el buen humor pueden ser una de las formas de curación más efectivas que existen. Es sorprendente el poder de la mente sobre el cuerpo.

Amor: No puedes permitir que el miedo nuble cada posibilidad que tienes de alcanzar la felicidad. Supera tus temores.

Dinero: Presta atención a la forma en la que te diriges a tus pares laborales en la jornada de hoy. Estarás propenso a altercados.

Sagitario

Eres paciente y digno de confianza, no soportas ser apresurado, ya que tus decisiones deben adoptarse con calma y seguridad.

Salud: Otros pueden no subsistir ni trabajar de lo que les gusta. Sin embargo, tú podrás hacerlo, solo tienes que esforzarte al máximo para lograr tus metas.

Amor: Primará la comodidad y la sensualidad. Tienes el tipo de pareja en donde el sexo es capaz de arreglarlo todo por difícil que sea.

Dinero: No eres tacaño con el dinero, por lo que gustas llenar a tus familiares y amigos de regalos. Cuida tus gastos.

Capricornio

Eres respetuoso de las creencias de los demás y tienes alto sentido de responsabilidad. Aunque no confías en los consejos de tus colegas.

Salud: Si alguien muy rebelde y audaz te desafía, enfréntalo, aunque con sumo cuidado. La astucia y la estrategia son las claves de todo enfrentamiento.

Amor: Tienes una relación en la que la felicidad está dada por un miembro de la pareja y el otro solo se deja llevar por esta energía amorosa.

Dinero: Tu esfuerzo puesto en servicio de tu actividad laboral será objeto de elogios por parte de tus pares, y realzará tu autoestima.

Acuario

Las viejas costumbres son difíciles de dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado turbio como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro.

Salud: No lograrás respeto si no aprendes a fijar límites. Deja notar que eres tú el que decide por ti, muéstrate confiado y avasallador.

Amor: Compartirás una jornada muy positiva en lo emocional, junto a tu pareja y un amigo de larga data que te visitará.

Dinero: Llegarás a una situación límite en la que no tolerarás más y perderás la diplomacia con tus compañeros de trabajo.

Piscis

Estarás pasando un mal momento personal debido a dolencias de salud de familiares cercanos. Busca contención en tu pareja o amigos.

Salud: No construyas castillos en el aire, porque soñar despierto no te permitirá subsistir. Busca el equilibrio entre los sueños y el trabajo.

Amor: Disfrutarás de una sesión extra de caricias debido a tu reciente afección de salud. Disfruta el tiempo en tu hogar.

Dinero: Día pésimo para iniciar acciones legales. No importa cuánto te aseguren un resultado positivo, mejor dilátalo hasta más adelante.