Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 13 de agosto de 2026.

Aries

Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate.

Salud: No entres en discusiones de las que no sabrás como salir. Hay veces que es preferible callar y parecer ignorante a hablar y confirmarlo.

Amor: Te será imposible concretar aquella cita romántica destinada para el día de hoy. Paciencia, busca reprogramarla.

Dinero: No seas hijo del rigor en lo laboral. Mantén tu trabajo al día sin necesidad de órdenes de tus superiores.

Tauro

Sentirás los dolores físicos por haberte sobrepasado en las actividades de la jornada anterior. Estarás fuera de foco.

Salud: El miedo es una característica que está presente en todos nosotros, nadie está exento de él. El objetivo es saber utilizarlo en nuestro provecho.

Amor: Te sentirás atraído y subyugado por esa persona que acabas de conocer, deshazte de tus temores y avanza a paso firme.

Dinero: Contarás con mucho apoyo durante este período. Tendrás infusiones de dinero que te permitirán mejorar tu estilo de vida.

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Géminis

Encontrarás la ayuda que necesitas en un amigo íntimo. No temas mostrarte vulnerable con tus afectos cercanos.

Salud: Necesitas dejar de vivir en el pasado. Si bien es necesario recordar para no revivir errores, no puedes dejar que las inseguridades te dominen.

Amor: No todo es flores y dulces en una relación seria. Parte de compartir tu vida con otra persona es tolerar sus defectos.

Dinero: Ten convicción en las ideas que estás planificando, y no las descartes fácilmente sin un estudio profundo y detallado.

Cáncer

No importa cuán experimentado y confiado seas respecto a una actividad en particular, nunca subestimes al destino. Prudencia.

Salud: Para ser tomado en serio es necesario mostrar un comportamiento responsable. De otra manera nunca lograrás trascender a nivel laboral.

Amor: Es totalmente común sentir la tentación del fruto prohibido lejos del hogar. Solo recuerda tus sentimientos hacia tu pareja.

Dinero: Deberás negociar en profundidad ciertos aspectos de nuevos proyectos en los que te involucraste recientemente.

Leo

Debes dejar de procurar ser modesto en las aspiraciones que tienes. Apunta alto, atrévete a soñar con las estrellas.

Salud: No permitas que tu tendencia a hablar de más continúe frustrando tus proyectos laborales. Debes aprender a controlar tus palabras.

Amor: No temas a los compromisos que vienen aparejados con el matrimonio. Lograrás madurar lo suficiente para afrontarlos.

Dinero: No te embarques en ningún proyecto nuevo durante la jornada de hoy. Apégate a los compromisos ya formados.

Virgo

Te verás mintiéndote a ti mismo y siendo consciente de ello, ya que hay verdades que no quieres aceptar. Enfrenta la realidad.

Salud: Te sorprenderá lo que puedes lograr cuando confías ciegamente en tus capacidades. Los límites los pones tú, recuerda esto siempre.

Amor: Venus permitirá la ampliación de tus horizontes en el plano sentimental. Día excelente para citas románticas.

Dinero: Estarás pagando el precio de enemistarte con los favoritos de tus superiores. Mejor, aprende a pensar antes de hablar o discutir.

Libra

Jornada apropiada para comenzar a deshacerte de esos hábitos en tu vida que consideras nocivos. No lo dudes y continúa adelante.

Salud: Existen facciones de nuestra personalidad, y de tu pareja que sabes son imposibles de cambiar. Deberás aceptarlas y tolerarlas.

Amor: Encontrarás que es imposible aspirar a tener una relación estable con tu estándar de vida actual. Hazle lugar al cambio.

Dinero: Usa la jornada de hoy para hacer una venta de aquellos muebles y objetos que se han vuelto un estorbo para ti.

Escorpio

No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar tu manera de encarar el día a día. No te permitas perder la fe.

Salud: Que tu necesidad de estar en total control todo el tiempo no acabe con tu salud, al tomar cada responsabilidad que pase a tu lado.

Amor: No te permitas tirar por la borda todo el esfuerzo invertido en la relación en la que te encuentras por nimiedades cotidianas.

Dinero: Resultarás económicamente favorecido brindando servicios domiciliarios aplicando conocimientos relacionados con tu profesión.

Sagitario

Tu tendencia a tratar de ser el centro del universo finalmente te ha puesto en problemas a nivel laboral. Aprende de este error.

Salud: La vida nos trae consigo muchas pruebas a superar. No decaigas con los primeros escollos, aprende a superar las vicisitudes con optimismo.

Amor: Jornada mala para todo tipo de reuniones familiares o presentaciones de la pareja. Dilátalo en la medida de lo posible.

Dinero: En la organización está la clave de poder acaparar eficientemente toda actividad que se ponga en tu camino.

Capricornio

Jornada que te dará la pauta de las cosas que eres capaz de hacer si pones todo tu esfuerzo en algo. Óptima para el diálogo.

Salud: La confianza es una virtud a ser desarrollada mediante la práctica constante. No hay soluciones mágicas para alcanzar la maestría.

Amor: No hay sustituto para las palabras de amor y caricias en la pareja. El amor no se puede comprar o vender. Deja lo superficial.

Dinero: Jornada apropiada para el inicio de todo tipo de proyectos, aun aquellos con los que no tengas una afinidad clara.

Acuario

Día de decisiones muy importantes. Deberás elegir el curso de acción que más se adecue al futuro que estás buscando.

Salud: No permitas que tus impulsos te gobiernen por completo. Sobre todo si ellos llevan a lastimar a aquellos que tienes cerca. Contrólalos.

Amor: No te permitas ceder ante las tretas de un ex amor malintencionado. Aférrate a tu relación actual y deja el pasado de lado.

Dinero: Deberás entregarte a la rutina y dedicarte full time a tu nuevo trabajo, aunque este no sea aquel que siempre esperaste.

Piscis

Aprenderás a dejar espacio a tu pareja para que ella pueda participar de tu vida. Te sentirás confiado en lo laboral.

Salud: El ritmo vertiginoso de tu realidad te está impidiendo vislumbrar el camino que debes seguir. Necesitas hacer una pausa para poder encauzarte.

Amor: No dejes que la atracción física por un tercero eche por la borda lo especial que tienes con tu pareja. Mira tu interior.

Dinero: Elige con cuidado las batallas en las que participas, porque en esto reside tu capacidad de salir triunfador de ellas.