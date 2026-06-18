Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 18 de junio de 2026.

Aries

Tu compromiso con una meta actual será admirable, pero no esperes que la gente te secunde en todo momento.

Salud: Sé inventivo y deja correr la imaginación. No te amarres a ideas preconcebidas si tienes sentimientos propios sobre cómo deben ser las cosas.

Amor: Momento excelente para revisar tus ideas sobre cómo sería tu pareja ideal. Procura aceptar a otros con sus fallas.

Dinero: Tus inversiones marcharán bien, pero ahorra para un nuevo proyecto que pronto se te presentará y te traerá buenos dividendos.

Tauro

Se presentará la oportunidad de un viaje, que te servirá para ponerte en contacto con personas con intereses similares a los tuyos.

Salud: Toma con pinzas los consejos que te den tus seres queridos. Mejor guíate por tus impulsos, ellos nunca te hicieron dar un paso en falso.

Amor: Hace tiempo que notas que tu pareja está atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa.

Dinero: Las relaciones laborales entran en un cono de conflictos. Trata de mantenerte al margen si quieres salir ileso.

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Géminis

Gustas de hablar mucho, pero a veces atormentas a los otros. Actúas muchas veces por instinto y eres muy admirado por ello.

Salud: Prioriza los acuerdos y no permitas que las susceptibilidades interfieran en los negocios. Escucha los consejos de gente madura, te orientarán.

Amor: En las cosas más sencillas se esconde la esencia del verdadero amor. Una cena íntima y una flor reconquistarán a tu pareja.

Dinero: Los mejores contactos se te darán con gente del extranjero. Tu magnetismo y habilidad comercial te generarán buenos ingresos.

Cáncer

No soportas que ocurran situaciones a tu alrededor y no estar al tanto de los detalles. Eres un gran anfitrión, sabes agasajar.

Salud: Escucha atentamente los consejos de tus mayores, especialmente de tu familia, que es el único amor desinteresado que existe y tienes.

Amor: Te sientes complacido por palabras que te halagan. Evita palabras comprometedoras hasta no estar seguro de los sentimientos.

Dinero: Durante este mes estarás más entusiasta y combativo para lograr lo que te propongas. No desperdicies este tiempo.

Leo

No dejes siempre de lado tus intereses en función del bienestar común. Posibilidad de engaño de personas con proposiciones no concretas.

Salud: Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte un respiro y organizar una charla con amigos y familiares. Nadie garantizará tu salud mental si no descansas.

Amor: Discusión. No te enfades con tu pareja, lo que necesita es más cariño y tranquilidad. Bajar tus defensas será la mejor política.

Dinero: Demoras y obstáculos en asuntos relacionados con propiedades o negocios familiares. Te beneficia la decoración de tu hogar.

Virgo

Habrá una ampliación de tu vida social. Nuevas oportunidades de conocer gente distinta con la cual compartirás ideales y sueños.

Salud: Ante situaciones de estrés en el trabajo debes respirar mejor y procurarte cada tarde media hora de absoluto descanso físico y mental.

Amor: Durante el día de hoy vivirás momentos memorables junto a tu pareja. Procura prestar atención a cada detalle.

Dinero: Rupturas o imprevistos con compañeros de trabajo, evita actitudes impulsivas o apresuradas, reflexiona antes de una decisión.

Libra

En medio de estos días conflictivos, aparecerán ofertas y propuestas de progreso que vienen del lado de una mano amiga.

Salud: Tus amigos más sinceros te invitarán a realizar actividades al aire libre con ellos y sentirás que cada día tu corazón se recarga de nueva vitalidad.

Amor: Tu autoestima sube y sube, y no es solamente por tus conquistas. El juego de la pasión tiene pocos secretos que desconoces.

Dinero: Gastos excesivos. Tendrás que manejarte con mucha prudencia a la hora de planear gastos y evaluar ingresos.

Escorpio

Por momentos, sentirás que tocas el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.

Salud: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas aprender algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.

Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder personas de tu familia, importantes amistades o quizá tu pareja. Ten cuidado.

Dinero: Puede que te propongan programas económicos que son pura fantasía. No te fíes de todo el mundo y pide referencias.

Sagitario

Usa este día para reunir información y planear tus objetivos. Hazte responsable de tus actos y no tengas miedo de admitir errores.

Salud: Disipa los temores hacia los compromisos. Es tiempo de que canalices tu energía para analizar el origen de los mismos.

Amor: No será un momento de gran estabilidad afectiva pero sí de pruebas. Deberás adaptarte a las circunstancias.

Dinero: Solamente el fruto de tu esfuerzo y perseverancia te permitirá comprar ropa, perfumes y accesorios necesarios para verte mejor.

Capricornio

Tu nivel de energía está en el punto más alto, costará bastante trabajo hacerte retroceder. Va en busca de lo que quieres.

Salud: La incapacidad de quedar satisfecho con algo inferior a la perfección puede ser una condición atormentadora si te dedicas a quejarte.

Amor: Si dejas que tus sentimientos fluyan de forma natural, tu entorno y tus relaciones pueden enriquecerse de forma notable.

Dinero: Período que requiere concentración mental, debes mantener la cautela en las comunicaciones y escritos.

Acuario

Durante este día será imposible que alguien pueda sentirse deprimido si te encuentras cerca. Estarás de un humor envidiable.

Salud: Resiste la tentación a la crítica y sé más tolerante con el comportamiento de otros. Si te deprimes, trabaja la energía por medio de ejercicios.

Amor: La pasarás muy bien en casa, con abundancia de gratificaciones afectivas y materiales. Otros tendrán más fortuna y problemas.

Dinero: Si utilizas toda tu energía con fines egoístas puedes generar conflictos con quienes te rodean en el ámbito laboral.

Piscis

Es probable que hoy experimentes uno de sus típicos períodos de cansancio y que te sientas sin energías para arrancar.

Salud: Si estás sintiendo algún tipo de dolencia, lo mejor será que te cuides, ya que no lo has estado haciendo hace mucho tiempo. Si no, las cosas empeorarán.

Amor: En el terreno sentimental y en tu círculo familiar y de amistades, se impone el autocontrol. No eches a perder lo que ya tienes.

Dinero: Tendrás que utilizar nuevos recursos, pero todo bien meditado, ya que no hay nada que te obligue a poner en peligro tus finanzas.