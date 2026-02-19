Conocé las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que depara la vida.

ARIES

Con la Luna en tu signo, te sentís invencible. Esta energía te pide que tomes el control y avances sin dudar. Ideal para arrancar proyectos o hacer algo que venías postergando. Solo cuidado con las reacciones impulsivas: no te quieras comer el mundo de un bocado.

TAURO

Hoy puede que sientas cierta ansiedad o intranquilidad, pero lo mejor será tomarte el tiempo para escuchar tu cuerpo y respetar tu propio ritmo, sin apurarte. La Luna transita por Aries y esta energía suele pedirnos acción y reacción.

GÉMINIS

La Luna en Aries activa tu lado social. Vas a estar súper enérgico, con ganas de hablar y conectar con tus amigos. Es un buen momento para salir, divertirte o planear algo en grupo. Eso sí, no te metas en debates innecesarios: con esta energía, las discusiones pueden explotar.

CÁNCER

Esta Luna en Aries te pone a full con temas de trabajo o con tus metas a largo plazo. Tenés la motivación necesaria para dar pasos importantes en tu carrera. Aprovechá la energía ariana para tomar decisiones que venías analizando, pero tratá de no dejarte llevar por la presión del momento.

LEO

Con la Luna en Aries, sentís un llamado a la aventura. Tenés ganas de aprender, viajar o hacer algo que te saque de la rutina. Es un momento ideal para lanzarte a descubrir nuevos horizontes, ya sea con un curso, una escapada o explorando nuevas ideas.

VIRGO

El cielo te invita a revisar temas profundos, quizá relacionados con tus emociones más intensas o con tus finanzas compartidas. Puede ser un buen momento para resolver asuntos pendientes que requieran coraje. Cuidado con los impulsos en temas económicos: no te lances sin calcular.

LIBRA

Con la Luna en Aries se pone el foco en tus relaciones. Vas a estar súper sensible a lo que te pasa con los demás, y pueden surgir chispas si sentís que no te están dando lo que necesitás. Es un buen momento para hablar de lo que te molesta, pero con paciencia: no te apures.

ESCORPIO

La energía te pide que te enfoques en tu salud y en tus rutinas diarias. Podés sentir la necesidad de moverte más, hacer ejercicio o poner más energía en tu día a día. La clave está en canalizar esa fuerza de manera constructiva, sin estresarte demasiado con los detalles.

SAGITARIO

La Luna en Aries te prende fuego la creatividad y el deseo de divertirte. Es un momento ideal para conectar con tu lado más espontáneo, hacer lo que te gusta y disfrutar del presente. Además, es probable que te sientas súper atractivo y con ganas de mostrarte al mundo.

CAPRICORNIO

La energía ariana te lleva a enfocarte en tu hogar y en tus emociones. Podés sentirte más irritable en casa o con ganas de hacer cambios en tu espacio. Es un buen momento para mover muebles, limpiar o poner orden interno. Eso sí, no te pongas demasiado exigente con los demás.

ACUARIO

La Luna en Aries te llena de energía mental. Vas a estar con ganas de hablar, aprender y moverte. Es un buen momento para comunicar tus ideas y conectar con los demás, pero cuidado con los impulsos verbales: podrías decir cosas de las que te arrepientas después.

PISCIS

Hoy puede que sientas la necesidad de hacer compras impulsivas o tomar decisiones rápidas con tu dinero. Lo ideal es aprovechar esta energía para organizarte mejor, pero sin apresurarte en temas que necesiten más reflexión.