Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 20 de agosto de 2026.

Aries

Un amigo se acercará a ti con una propuesta laboral poco común. Estará algo nostálgico y hasta melancólico recordando días pasados.

Salud: Sensación de confusión y evasión. Si estás en un período de crisis, tienes la oportunidad de aprender de lo que esté sucediendo.

Amor: Es un buen período para declarar tu amor sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus sentimientos por temor al ridículo.

Dinero: Te convertirás en un obsesivo del trabajo y tu rendimiento te dará grandes satisfacciones personales y económicas.

Tauro

En el día de hoy pueden surgir problemas en el amor, pero los resolverás y todo terminará con una nota feliz.

Salud: Dirige con inteligencia tus acciones. Tus actos pueden resultar extremos y, si logras el equilibrio justo, estarás en condiciones de expandir tu vida.

Amor: Te sentirás muy bien, haz lo posible por mostrar tus sentimientos y recuerda los mejores momentos que pasaste junto a tu pareja.

Dinero: Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por el camino de un rubro diferente.

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Géminis

Para alcanzar grandes cosas es necesario pasar por grandes esfuerzos y escollos. Valora tus progresos como corresponde.

Salud: No pretendas que todos se desenvuelvan de igual manera que tú en ciertas situaciones. Cada uno tiene su personalidad y esta es única.

Amor: Presta más atención a tu pareja. Ella se encuentra pasando por un problema actualmente. Busca ayudarla en la forma que puedas.

Dinero: No importa cuánto empeño pongas, tu trabajo parece apilarse sin remedio. Intenta mejorar la forma de administrar tus tiempos.

Cáncer

La necesidad de independencia extrema puede llevarte a actitudes impulsivas y precipitadas, reflexiona antes de tomar una decisión.

Salud: Tienes algo nuevo y diferente que aprender mientras estés en el camino. Elige un compañero de viaje apropiado y mantén tus ojos y oídos abiertos.

Amor: Mejora el diálogo con tu pareja si te propones llegar a acuerdos. Oportunidades románticas en reuniones con vecinos o amigos.

Dinero: Estás con mil planes luego de un prolongado cautiverio financiero. Puedes permitirte pequeños lujos que antes tenías prohibidos.

Leo

Etapa para perfeccionar técnicas. Aumentan el trabajo cotidiano y las ocupaciones relacionadas con bienes y servicios.

Salud: Evita que los problemas oscurezcan el brillo de tu buen humor. No planees proyectos faraónicos y sé más concreto con lo que quieres.

Amor: Deja a un lado esa relación de amor/amistad que mantenías con una persona que te movía el piso, eso ya es cosa del pasado.

Dinero: Mantenerse en contacto directo con la gente será la clave de tu desarrollo actual. Vientos de cambio en el ámbito laboral.

Virgo

Tu propio bienestar interno es la máxima prioridad hoy, si miras a tu alrededor descubrirás que los demás están en la misma onda.

Salud: Lo que ahora necesitas es discernir sobre lo que conviene o no. Período para investigar y solucionar problemas de tu ambiente laboral.

Amor: Si deseas afianzar tu relación o no tienes pareja, este tiempo es ideal para dar rienda suelta a tus sentimientos.

Dinero: Realiza planes, estrategias y proyectos para elevar tus condiciones económicas y así poder terminar con esas deudas que te atormentan.

Libra

Deberás abrir tu mente a nuevas actividades a realizar en la pareja si pretendes superar ciertas vicisitudes que estás viviendo.

Salud: Procura aprender de cada experiencia por la que atravieses. Mantente en permanente estado de atención y con intenciones de mejorar.

Amor: No permitas que las presiones de formalización sobre la pareja te hagan desistir. Día propicio para diálogos familiares.

Dinero: Tendrás oportunidad de aumentar tu repertorio de compromisos con una oferta más que tentadora en el día de hoy.

Escorpio

Hoy alcanzarás la resignación en ciertos factores que a tu vida sentimental se refieren. No pierdas tus metas de vista.

Salud: No te dejes llevar por los prejuicios y preconceptos. Aprende que cada persona es única e irrepetible, y por ende imposible de catalogar de antemano.

Amor: Las actitudes dicen más que las palabras. No caigas en discusiones con tu pareja, solo demuestra tu punto de vista con hechos.

Dinero: Lograrás grandes avances respecto de tu itinerario durante solamente la mañana. La tarde presentará momentos de tranquilidad.

Sagitario

Estarán favorecidas las actividades humanitarias y sociales que impliquen servicio comunitario a favor de los demás.

Salud: Debes elevar tu pensamiento hacia la inteligencia divina superior, así sacarás mayor fruto de tus conocimientos para tu bien y el de los demás.

Amor: Posees una sensualidad suave, delicada, muy considerada por el otro. Sólo dedícale atención a armar las escenas amorosas.

Dinero: Habrá múltiples acuerdos ventajosos. Demostrarás tu capacidad en el comercio en un momento delicado para tu grupo de trabajo.

Capricornio

Te abocas a resolver asuntos vinculados con préstamos, seguros, impuestos, para ponerlos al día y evitar contratiempos.

Salud: No te vendrá mal de vez en cuando escuchar los consejos de quienes saben de ti. Sé más flexible y menos empecinado en tus deseos.

Amor: Debes evitar ponerte muy exigente con tu pareja. Reencuentro con personas que se alejaron de tu vida por diferentes motivos.

Dinero: Un asunto económico te va a dar dolor de cabeza, pero se va a resolver a tu favor. Deberás estar muy dedicado a tus actividades.

Acuario

Hoy es probable que experimentes estados emocionales difíciles, que te desgarren o perturben. Te encontrarás muy sensible.

Salud: Recuerda que la sinceridad y franqueza siempre llegarán más lejos que los ardides y maniobras más sofisticados. Especialmente para tu autoestima.

Amor: Es posible que te topes con personas que te harán dudar respecto de tu relación afectiva. Supera tus celos, todo será más fácil.

Dinero: Deberás realizar un esfuerzo extra para alcanzar un incremento sustancial en tus ingresos. Las oportunidades no son para ti.