Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 21 de mayo de 2026.

Aries

Favorable para actividades en familia, especialmente con niños. Asombrarás a tus amigos con tus opiniones. Buena concentración.

Salud: Prepárate para resistir en este duro combate que es la vida. Y si un error se repite, cambia tu estrategia ya, amoldándote a la nueva situación.

Amor: Dualidad del deseo, puedes jugar a dos puntas. Favorable para pensar en fijar compromisos si tienes una relación estable.

Dinero: Cuando la crisis económica llegue al límite y te consideres perdido, saldrá a la luz tu veta más creativa para resolver todo.

Tauro

Los planetas te inspirarán para que seas más emprendedor hoy, así que es el momento de poner en acción tus planes futuros.

Salud: Convierte el pensamiento en tu mejor aliado de la suerte, espera de la vida lo mejor y verás cómo cambia todo tu panorama.

Amor: Posibilidad de amores secretos. Las circunstancias de la vida te ponen a prueba. Deja atrás relaciones que ya no funcionan.

Dinero: Pon el pie en el freno y deja de comprar en forma compulsiva, tarde o temprano podrías arrepentirte. Ahorra para invertir.

Puede interesarte

Géminis

Algo más mordaz que de costumbre, dirás algunas verdades dolorosas a quienes hoy te rodean. Ten mucho cuidado.

Salud: El temperamento dominante tiende a producir mutua incompatibilidad. Trata de ser más tolerante con tu pareja y concédele algún capricho.

Amor: Será un día especialmente favorable para la relación con hermanos, primos y compañeros. Esa persona que deseas te dará el sí.

Dinero: Hay una luz de suerte brillando en tus finanzas. Aunque puede que el efectivo no te llegue, estarás protegido.

Cáncer

Se librará una lucha difícil con aquellos competidores que te perciban debilitado. Avanzarás más rápido si trabajas solo.

Salud: Coopera con quienes pueden haberte criticado por ser un poco rígido y frío en momentos de drama familiar. Lima asperezas.

Amor: Puede ocurrir que las relaciones y compromisos amorosos sean una carga y te causen importantes limitaciones.

Dinero: Responde a las necesidades concretas de cada momento, estás en medio de un juego que debes aprender rápidamente.

Leo

Los nervios y la tensión a los que te verás sometido repercutirán en tu organismo. Visita al médico y hazte un chequeo general.

Salud: Si tienes que tratar con gente poderosa, sé tú mismo y te aceptarán. Para superar una situación incómoda, actúa rápido y con plena confianza.

Amor: Vivirás momentos de amor y comunicación al lado de quien amas, lo que te dará seguridad y paz interior.

Dinero: Puede ser un excelente día para realizar maniobras financieras o comerciales. No dudes y avanza sin miedos.

Virgo

Se asoman nuevas oportunidades para ampliar tu actividad social y disfrutar de la vida en compañía de nuevos contactos afectivos.

Salud: Estás pasando un momento de reflexión, tendrás que tener cuidado con no dejarte vencer por el pesimismo y ver las cosas desde distintos puntos de vista.

Amor: Existen posibilidades de que aparezca alguien que te atraiga de una forma irresistible y te lleve a una experiencia de placer.

Dinero: Buen día para aplicar con acierto tu gran visión en el campo de los negocios. De todas maneras, deberás utilizar sabiamente tu energía.

Libra

Las reuniones sociales y los eventos serán un éxito sin tensiones gracias a tu nuevo espíritu de tolerancia y avenencia.

Salud: Si pretendes desarrollar nuevas formas de trabajo, busca recursos y personas que puedan colaborar y el éxito estará asegurado.

Amor: Reencuentros y reconciliaciones. Más cerca que nunca de la gente que amas, pero un integrante de tu círculo íntimo te desafiará.

Dinero: Los planetas te permiten aumentar tus finanzas. Pero ten cuidado de no excederte en tus gastos porque luego lo lamentarás.

Escorpio

Resolverás problemas relacionados con trabajo o salud. Servirás de mediador en un conflicto entre personas muy allegadas.

Salud: Busca suavizar conflictos y, si te sientes exigido a cumplir con algo que te quedó pendiente, no huyas y enfrenta la situación de una vez.

Amor: Es improbable que la magia del amor se quiebre. Sin embargo, te conviene controlar esas reacciones que resultan muy bruscas.

Dinero: Si buscas obtener mejoras en tu ingreso, deberás aplicar todo tu conocimiento para detectar las oportunidades favorables.

Sagitario

Lucha interna que te hará replantearte cosas que antes no podías. Te llegará una propuesta laboral bastante atractiva.

Salud: No te dejes abatir por circunstancias externas, recuerda que la fuerza y el poder residen en tu interior. No dejes que nadie opine lo contrario.

Amor: Perfecta comunión en la pareja. Con una percepción cercana a la videncia, te anticiparás a cualquier intriga o comentario.

Dinero: Todo lo que ocurra en tu entorno económico dependerá de tu fuerza interior, busca para encontrar las claves para el éxito.

Capricornio

Te presentarán personas que te abrirán un panorama distinto y tendrás la posibilidad de darle un sentido diferente a tu vida.

Salud: Los asuntos familiares poco claros, que tanto te preocupan, deben llegar a un fin. Pon todas las cartas sobre la mesa y evitarás confusiones.

Amor: Si el deseo le cede lugar a la ternura, hallarás en tu amor el refugio que tanto buscas y vivirás una época a pleno.

Dinero: En materia de finanzas, estarás expeditivo y resuelto, lo que te dará ventajas sobre los demás, que reconocerán tus méritos.

Acuario

Tendrás la ocasión de dar muestras de tu profunda inteligencia y de tu capacidad analítica. No desperdicies esta oportunidad.

Salud: Es el momento de que te muestres más firme. Confía en tus instintos y toma la decisión que has estado posponiendo durante tanto tiempo.

Amor: Te pide más de lo que puedes dar, es probable que te paralices. Por el momento, tu pareja no logrará respetar tus tiempos.

Dinero: Observa qué hace falta en tu hogar y haz la inversión necesaria. Es tiempo de renovar un poco tu casa.

Piscis

El momento es el correcto para tomar una decisión importante. Después de pesar los hechos y opciones, elige el mejor sendero.

Salud: Hoy por mí, mañana por ti. No dudes en tenderle una mano al buen compañero. Ocúpate de las personas que te han ayudado en tu peor momento.

Amor: Fluidez de sentimientos con tu pareja, romance y buen diálogo. Mucha comprensión de las necesidades de tu ser amado.

Dinero: Hoy no te dejes influir por el dinero, cualquier oferta de efectivo o en favores no debe modificar tu decisión final.