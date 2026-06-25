Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 25 de junio de 2026.

Aries

Aumenta la actividad social, profesional y las actividades con amigos, lo cual puede hacer que tu familia reclame más atención.

Salud: La paciencia es la madre de todos los logros. Debes ser paciente y no tirar por la ventana una buena oportunidad, que solamente pasará una vez.

Amor: La mejor recompensa a tu abnegado cariño será hacer feliz a tu pareja. Unión entre todos los miembros del grupo familiar.

Dinero: Ponte al día con el trabajo. Falta tiempo, pero gracias a tu capacidad de organización lograrás cumplir con los plazos.

Tauro

Aparecerán algunas fricciones y distancia en la relación con tu padre o con personas mayores de la familia. Reflexiona antes de decir algo.

Salud: La suerte solamente se activará si la base en la cual se apoya es suficientemente firme. Tampoco tu intuición es una garantía total. Confía en ti.

Amor: Una palabra tierna o un detalle romántico puede ayudar a que ceda la tensión. Actúa antes que sea demasiado tarde.

Dinero: Si estás evaluando la posibilidad de independizarte en lugar de trabajar en relación de dependencia, deberás pensarlo bien.

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Géminis

Cometerás unas imprudencias en estos días. Por más que no divises soluciones a corto plazo, ten la certeza de que saldrás adelante.

Salud: Deseas siempre decir la última palabra, eso puede volverse en tu contra y llevarte a una trampa. A veces es mejor saber quedarse callado y esperar.

Amor: No te faltará ese brazo alentador ni esa compañía imprescindible. Tus temores cederán y tus dudas también.

Dinero: Se pone en marcha y se desarrolla un plan magistral. Tu espíritu inquieto busca la concreción de los objetivos a puro movimiento.

Cáncer

Varias de las situaciones que vivirás en la jornada dejarán claro que es necesario inducir cambios rotundos en tu vida.

Salud: Que el orgullo no te haga caer en la más profunda soledad. Deberás aprender a buscar la compañía de tus seres queridos cuando así lo necesites.

Amor: Pon todas tus energías en ese nuevo amor que estás viviendo. Deja en el olvido todo aquello que te trajo dolor y sufrimiento.

Dinero: Esta es una jornada donde la buena fortuna te sonreirá. Aprovecha la ocasión para recrearte con algún juego de azar.

Leo

Estarás dividido entre el deseo de cambiar y el pánico a la inestabilidad. Altibajos emocionales. Un familiar te sorprenderá.

Salud: Posees aptitudes culinarias y un paladar exquisito, te gusta el confort y la sensualidad. Rinde culto al pasado, no olvides lo logrado.

Amor: Recurre a esas pequeñas atenciones que suelen endulzar el trato, a detalles que hagan sentir bien a tu pareja.

Dinero: Te sientes muy motivado para luchar y conseguir lo que quieres. No temas, tú sabes muy bien qué es lo que deseas.

Virgo

Día en el que deberás evitar los enfrentamientos, especialmente en el ámbito familiar y laboral. Diplomacia.

Salud: Errar es humano, perdonar es divino. Si quieres paz, borrón y cuenta nueva debes dar vuelta la página de tu vida. Sigue para adelante.

Amor: Tu falta de esfuerzo te puede llevar a perder una gran oportunidad. La comprensión está en su punto más alto para el romance.

Dinero: Están de sobra los lamentos, porque a menudo los errores han sido provocados por tu culpa y por tus malas inversiones.

Libra

Alguien muy cercano a ti pedirá amor y atención. Puede ser que algunas personas estén demasiado ocupadas para darlo, evalúa qué harás tú.

Salud: No seas inseguro, deberás tener confianza en ti e insistir en concretar tus proyectos. Todo llegará a feliz término, solamente es cuestión de intentarlo.

Amor: El peso de la vida en convivencia arruinará la pareja. Lo mejor será llevar vidas separadas para mantener el éxito de la relación.

Dinero: Tendrás que saber detectar las oportunidades, que con certeza aparecerán en el corto plazo. Deberás estar atento.

Escorpio

Los amigos te pedirán favores y te agradará complacerlos, pero no a aquellos que quieren aprovecharse de las ventajas.

Salud: Ten paciencia aunque tus proyectos parezcan demorarse, no te deprimas, todo se solucionará. Lo importante es seguir esforzándose.

Amor: En el sexo eres capaz de entregarte de forma incondicional, gustas satisfacer en todo a tu pareja por encima tus fantasías.

Dinero: Si te encuentras buscando trabajo, es conveniente que te muevas sin pausa, tendrás oportunidades pero deberás buscarlas mejor.

Sagitario

Tu familia te necesita especialmente. Esperan mucho de ti, resultas necesario para que ellos consigan su equilibrio.

Salud: Hazlo tú mismo. Delega lo menos posible y controla tus documentos. Atiende tus compromisos más importantes y el resto se irá acomodando.

Amor: Actuarás de manera que tu relación de pareja sea más vivaz. Tendrás un muy buen humor que te pondrá en el centro de atención.

Dinero: Cuida con detalle tu presupuesto y ajústate con rigor al mismo. Con tu actitud puedes conseguir no tener desajustes.

Capricornio

Hoy tienes ganas de estar a solas y meditar, tal vez ayudar en alguna causa. Karma positivo en el dinero y en las posesiones.

Salud: Date tiempo para reflexionar acerca de lo que está pasando en tu vida, sobre todo a nivel personal, para dar lugar a cambios importantes y necesarios.

Amor: Si has dejado de verte con alguien que querías, volverán a encontrarse. Celebrarás una época de placer compartido.

Dinero: Dejarás de lado tu interés obsesivo por aumentar tus ahorros y te dejarás convencer por ese viaje que estás programando.

Acuario

Recibirás presiones por compromisos que habías tomado y no eres capaz de asumir. Debes tenerlo en cuenta para otras veces.

Salud: Tendrás pensamientos importantes, medita un poco y planea tus metas. Tu ánimo puede resurgir de las cenizas.

Amor: A tu pareja le afectará el frío de tus sentimientos. Mantén la mente abierta y ella hará que te sientas satisfecho en todos los aspectos.

Dinero: Será un día impulsivo y económicamente frustrante. Tendrás disputas de dinero con amigo y/o socios.

Piscis

Eres hiperactivo y te aburrirá ocupar tu tiempo siempre en lo mismo. Aparecerá la posibilidad de un cambio laboral, acéptalo.

Salud: Ten cuidado con aquellas personas que sólo buscan sacarte de las casillas. No es bueno ni saludable que caigas en su juego.

Amor: Estás enamorado y no tiene que darte vergüenza reconocerlo. Después de algunos fracasos, al fin encontraste a tu media naranja.

Dinero: Tu buen olfato para los negocios te ha permitido saldar algunas deudas y mejorar tu cuenta bancaria. Buen trabajo.