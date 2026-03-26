Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 26 de marzo de 2026.

Aries

La suerte te sigue siendo favorable y el arte de encandilar no te abandona. Lo más fácil para ti será contactarte con gente desconocida.

Salud: No hay ningún problema que la violencia física pueda llegar a solucionar. En cualquier inconveniente en el que sea usada, todo empeorará.

Amor: El materialismo en un serio defecto a ser tratado en la pareja. Que tus sentimientos no se vean afectados por él.

Dinero: Estarás a un paso de poder cumplir con tus planes de avanzar en tus puestos laborales. Da ese último esfuerzo.

Tauro

Es un momento oportuno para que pongas un esfuerzo extra en el trabajo o estudio. Deja de lado las preocupaciones.

Salud: Debes encontrar tiempo para descansar, ya que el exceso de actividades puede que no te trate muy bien. Relájate, debes aprender a ser más paciente.

Amor: Tensiones en la pareja. Para distenderlas trata de no discutir por cosas insignificantes y que lo llevan a nada.

Dinero: No es buen momento para tener esos gastos extra con los que contabas de antemano. Trata de postergarlos o tendrás problemas.

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Géminis

Tendrás varias oportunidades para hacer contactos de naturaleza política y social. Aprovéchalos que serán redituables.

Salud: No es buen momento para dejar de realizar actividades físicas, ya que estas son las que te ayudan a mantener el estrés en un nivel óptimo.

Amor: Período para conocer personas que tengan los mismos intereses que los tuyos. Será muy provechoso. Prueba con una App de citas.

Dinero: Se aproximan éxitos profesionales y mayores ganancias. Es recomendable que realices alguna nueva actividad.

Cáncer

Toma una actitud más introvertida, así podrás alejarte de los problemas diarios que te preocupan. Piensa un poco más en ti.

Salud: Una serie de acontecimientos inesperados te harán reconocer el verdadero valor de las amistades. Trata de no estresarte.

Amor: Grandes cantidades de inconvenientes pueden ser evitados si cambias la manera de abordar las discusiones. No te desesperes.

Dinero: Se despiertan en ti talentos ocultos. Confía en ti y valórate. Que es una muy buena oportunidad para sobresalir.

Leo

Tus habilidades organizativas y sentido común serán los que te guíen al éxito. Tu profesión mejorará sustancialmente.

Salud: Es un momento en el cual debes tener sumo cuidado con las lesiones, ya que podrían dejarte fuera de tus actividades por un período prolongado.

Amor: No dejes que un malentendido interfiera en tu relación, trata de aclarar las cosas y exprésate con serenidad y calma.

Dinero: Tu grave problema es que te falta concentración, entusiasmo, y disciplina, esto podrá causarte inconvenientes laborales.

Virgo

El buen humor de un amigo hará que hoy comiences el día diferente y con más ganas. La felicidad depende ti y de nadie más.

Salud: Mientras más negativa la interpretación que le des a los acontecimientos, peor son tus esperanzas de superarlas con éxito.

Amor: Una llamada inesperada te dará la oportunidad para revivir una antigua llama, prepárate.

Dinero: Los asuntos comerciales marchan viento en popa. No es aconsejable realizar cambios profundos en este momento.

Libra

La confianza en uno mismo es un bien muy preciado, aprende a confiar en ti y en las maneras que el universo te pone.

Salud: Debes saber que cada uno hace lo que puede, que todos tenemos nuestros límites. No trates de exigirte más de la cuenta, repercutirá en tu salud.

Amor: No deseas mostrar tus afectos, vives con indolencia tus relaciones. Deja que sea el corazón y no la cabeza el que decida.

Dinero: Será un día en el que podrían surgir oportunidades. Permanece alerta para no dejarlas pasar de largo, pero no pidas dinero.

Horóscopo de hoyHoróscopo de hoy

Escorpio

Horóscopo de hoy: Los astros jugarán a tu favor. Tendrás un día sumamente fructífero para tu crecimiento anímico, amoroso e intelectual.

Salud: Recuperarás la paz interior siempre que busques las respuestas dentro de ti. Tómate unos días para pensar y entrar en contacto con tus necesidades.

Amor: Discusiones esporádicas vivirás hoy junto a tu pareja. Simplemente parecerán sintonizar frecuencias diferentes. Paciencia.

Dinero: Debes estar atento a las oportunidades que surjan, aunque este no sea el mejor momento para iniciar proyectos ni asociaciones.

Sagitario

Conocerás a gente que te servirá de mucha ayuda en el futuro, y además serán excelentes amigos. Es un buen día.

Salud: Tu sugestión es muy alta, deberías tratar de calmarte y de no tomarte las cosas con desesperación. Deberás ponerte fuerte frente a los miedos.

Amor: Hoy puede disminuir tu motivación erótica y eso te hará sentir desalentado. No temas, hay nuevas oportunidades aguardando.

Dinero: El dinero que prestaste en su momento te volverá. Todas tus buenas acciones hoy vuelven a ti como un regalo.

Capricornio

Aunque te gustaría estar un poco más tranquilo vas a tener que realizar muchas diligencias. Ármate de paciencia.

Salud: Dentro de algunos meses, podrían presentarse viajes largos donde conocerás gente interesante.

Amor: Deberás mantenerte alerta y prestar mucha atención ante una posible decepción o mentira, que podría causarte mucho daño.

Dinero: Sabrás aprovechar cierta circunstancia que se presentará muy a tu favor, la cual te traerá buenos ingresos que no esperabas.

Acuario

Trata de hacer todo lo más rápido posible, pero ten cuidado de no cometer errores. Si lo haces bien disfrutarás de un buen momento.

Salud: Llega un momento en que te debes replantear como estas viviendo y los errores que cometes. Aprende de ellos y aprovecha esta nueva oportunidad.

Amor: Mal momento para empezar una nueva relación de la cual no estás muy de acuerdo. Trata de revisar con atención que sucede.

Dinero: Avanzarías más en sus tareas laborales en el hogar que en la oficina. Pero podría distraerte de tus asuntos familiares.

Piscis

Si te sientes que las dificultades sobrepasan tu tolerancia, relájate y no te enfades. Será contraproducente en tus quehaceres.

Salud: Las tensiones y esfuerzos que realizas diariamente te provocarán un gran malestar. Unos buenos masajes podrán volverte a animar.

Amor: Posibles desacuerdos en la pareja llevarán a situaciones de gran incertidumbre. Piensa bien cómo te vas a expresar.

Dinero: Alguien puede reclamarte un dinero o tener un conflicto complicado de solucionar. Acláralo antes de que sea demasiado tarde.