Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 27 de agosto de 2026.

Aries

Deberás atravesar momentos de muchos nervios durante la mañana de la jornada de hoy. Esto te dejará tenso por el resto del día.

Salud: De nada sirven los arrepentimientos en la vida. Lo que ha sucedido no cambiará solo porque te lamentes de haberlo hecho. No mires atrás.

Amor: Prepárate para vivir una noche especial. Las vibraciones son de lo más positivas para el amor y la conquista. Disfrútala.

Dinero: Debes intentar ser menos severo a la hora de juzgar a tus subordinados, especialmente a los más inexpertos.

Tauro

Si tenías en mente la posibilidad de mudarte o redecorar tu casa, hoy una de estas posibilidades se hará efectiva. Prepárate.

Salud: Un poco de vida sana es lo que te falta. Verduras, frutas y actividad física será la clave que te ayudará a salir de tu sedentarismo.

Amor: Tenías todas las energías puestas en esta relación, pero ahora sientes que ya no te entusiasma. Aclara tu situación.

Dinero: Siempre tienes un as en la manga, pero esta vez surgirá un hecho imprevisto que te dejará atónito, sin saber qué hacer.

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Géminis

Hoy puede que te encuentres en la calle con alguien que hace tiempo no veías. Tendrá buenas noticias para darte.

Salud: No permitas que energías negativas se apoderen de tu hogar. Prende algunas velas y sahumerios para que la buena onda ingrese.

Amor: No te gusta vivir en soledad, pero aprende a seleccionar un poco mejor tus compañías. Busca gente sana y reservada.

Dinero: Harás contacto con personas influyentes de quienes podrás aprender algunas estrategias de negocios. Ponlas en práctica.

Cáncer

Si sientes que esta oportunidad que se te presenta no te convence, lo mejor es quedarse a resguardo y esperar a la próxima.

Salud: No dejes que la rutina se apodere de ti. Comienza a estudiar o capacítate, es hora de que salgas de tu casa y enfrentes el mundo.

Amor: El amor ideal no existe, sí existe el equilibrio entre el amor ideal y el real. Así que, sal de esa fantasía en la que vives.

Dinero: Que el tema económico no sea tu único tema de conversación. Los problemas del trabajo déjalos allá, donde deben estar.

Leo

Dejarás atrás las disputas y decidirás darle prioridad a los afectos. Comienza por un llamado o una visita sorpresa a tu familia.

Salud: Una alimentación más sana, rica en proteínas y en calcio, es lo que necesitas para estar en forma. También realiza deportes.

Amor: Sabes que los pequeños detalles son los que avivan las relaciones. Un regalo simple hará que tu pareja muera de amor.

Dinero: Cuando algo o alguien amenacen tu seguridad financiera, descubrirás que no estás solo. Tus colegas estarán de tu lado.

Virgo

No podrás evitar sentirte ensimismado y con pocas ganas de interactuar con la gente. Buscarás la quietud de la soledad.

Salud: No puedes vivir sumido en el miedo y la desconfianza por el mundo que te rodea. Acepta que eres parte integral de una sociedad.

Amor: No caigas en viejos hábitos que sabes terminarán afectando negativamente a la integridad de la pareja. Contrólate.

Dinero: No podrás soportar más los arranques por parte de tus superiores y caerás en acaloradas discusiones. Cuidado.

Libra

Llegarás a la instancia en la que deberás recurrir a cada posibilidad de solución que tengas al alcance de la mano.

Salud: Existen ocasiones en la vida en las que necesitarás contar con la ayuda de las personas que te rodean. No hay nada de malo en ello.

Amor: No permitas que tu pareja proyecte sus inseguridades de relaciones anteriores en ti. Muéstrale que eres completamente diferente.

Dinero: La suerte estará de tu lado en las determinaciones que tomes en la jornada, en lo que a lo laboral se refiere.

Escorpio

Grandes determinaciones deberás tomar en el día de hoy. Aun poniendo todo de tu parte quedarás con una gran sensación de vacío.

Salud: Toma el tiempo que consideres necesario antes de tomar una determinación que pueda llegar a afectar tu vida sentimental de manera drástica.

Amor: Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar ciertas actitudes de tu personalidad, te será completamente imposible hacerlo.

Dinero: Gracias a la eficiente manera que tienes de organizarte lograrás concluir con todas las obligaciones para la fecha.

Sagitario

Vivirás un problema tras otro durante la jornada de hoy. No permitas que la sucesión de eventos negativos afecte tu humor.

Salud: No debes desestimar ninguna experiencia que debas atravesar en la vida. En cada una reside un mundo de enseñanzas esperando ser asimiladas.

Amor: Deja el egoísmo de lado y trata de demostrarle a tu pareja lo mucho que la amas. No olvides que ella siempre está a tu lado.

Dinero: Aprovecha la jornada para buscar aquella información que te pidiera un familiar hace tiempo. Deja de postergarlo.

Capricornio

Te verás en la necesidad de poner algunos puntos sobre la mesa con amigos cercanos. Que no pase a mayores.

Salud: La forma en la que afrontas un problema se vuelve determinante a la hora de resolverlo. Nunca te dejes apocar por las pruebas de la vida.

Amor: No permitas que tu familia política se entrometa en tu relación. Con diplomacia pon los límites para evitar conflictos.

Dinero: Hazte un tiempo durante la jornada para realizar ese trabajo doméstico que te encargaron. Ya no te permitirán postergarlo.

Acuario

Por más que intentes negarlo, tu corazón te dará el camino correcto a seguir en la situación que estás viviendo. Escúchalo.

Salud: Llama a las cosas por su nombre. No te dejes llevar por el momento a la hora de manejar tus sentimientos hacia otras personas. Pon los puntos en claro.

Amor: No puedes obligar a tu pareja a seguir el mismo curso de acción que tú. Deberás aprender a darle más espacio para decidir.

Dinero: Contarás con una gran capacidad de concentración durante la jornada, permitiéndote esto culminar rápidamente tus trabajos.

Piscis

Ciertos recuerdos volverán a golpear tu puerta en la jornada de hoy. Busca estar en compañía de seres queridos.

Salud: No siempre es sabio guiarse por las primeras apariencias. Toma un tiempo prudencialmente largo el conocer a una persona. Se cuidadoso.

Amor: Procura no apresurar el desenlace de ciertos eventos, o resultarás desfavorecido. La paciencia es una virtud.

Dinero: Recuerda que parte importante en el mundo de los negocios es la imagen que proyectas sobre tu entorno. Cambia tus conductas.