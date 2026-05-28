Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 28 de mayo de 2026.

Aries

Hoy recibirás la oportunidad de hacer un viaje por aire, quizás a cargo de otra persona. Podría ser de negocios o educativo.

Salud: Es buena época para cultivar esas actividades que has dejado de lado. Un buen libro y buena música te darán cierto equilibrio.

Amor: Las cuestiones sentimentales giran alrededor de un viejo amor y, tras varios meses de silencio y distancia, la verdad se aproxima.

Dinero: Hay una luz que favorece tus finanzas. Puedes quedarte tranquilo de que el dinero que lograste acumular con esfuerzo, estará protegido.

Tauro

Hoy habrá pensamientos de viajes y con la idea de tomarte un tiempo de licencia e ir a algún sitio que siempre has querido visitar.

Salud: Los inconvenientes que se presentan te llevan a bajar los brazos. Tu fuerza y temperamento te guiarán hacia la salida más correcta.

Amor: En la intimidad, las diferencias contribuyen a una relación atrevida y apasionada. Encuentran sentido común y seguridad.

Dinero: Tienes buen olfato para los números de suerte. Utilízalo para los juegos de azar, pero que esto no se haga costumbre.

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Géminis

Lo mejor por el momento será que tomes las cosas con tranquilidad. Mañana será otro día y tu suerte cambiará.

Salud: Mientras estés seguro de lo que sientes, te puedes proteger del dolor. Tu integridad y honestidad son valores que hay que preservar a toda costa.

Amor: Hubo una ruptura en tu enfoque romántico y, de ahora en adelante, no volverás a cometer los mismos errores en el amor.

Dinero: Tenderás a exagerar tus emociones y harás que tus compañeros de trabajo estén pendientes de tu persona y de tu rendimiento.

Cáncer

Estarás en guardia, con mil dificultades. Ya llegará el tiempo de la armonía. Olvídate del asunto, no solucionarás nada.

Salud: A lo mejor piensas que los amigos no son leales. Quizás no quieren poner todos los huevos en una sola canasta y sería bueno que hicieras lo propio.

Amor: Si sigues pendiente de un ex amor es momento de decir basta y seguir tu vida. Deja de mirar hacia atrás, ve hacia adelante.

Dinero: Sobre tus ambiciones a largo plazo, ten fe en ti mismo. Eso te ayudará a alcanzar tus metas a la larga.

Leo

Dentro de poco lograrás una meta. Una vez que halles lo que buscas, tendrás un nuevo obstáculo que vencer.

Salud: Aprovecha las oportunidades sociales hoy, muéstrate en tu mejor forma. No te pases de la línea o tropezarás con restricciones.

Amor: Tendrás que cuidar muy bien qué palabras usas para comunicarte, ya que ambos están muy susceptibles. Habla con el corazón.

Dinero: No ignores una propuesta interesante sobre arreglos financieros. Se trata de una oferta seria que te puede traer beneficios.

Virgo

Hoy te sentirás algo tímido o te faltarán las palabras, te puedes mostrar algo oxidado en tus contactos con la gente.

Salud: En tu entorno, no busques más problemas de los que puedan surgir. Así que, aprende a controlar esos impulsos de mal humor que te dan de vez en cuando.

Amor: Quizá no te expresas debidamente cuando tienes criterios diferentes a los demás. Eso no favorece las relaciones sentimentales.

Dinero: Estás bajo la influencia de personas manipuladoras, que tratarán de hacerte creer algo que no te conviene en asuntos financieros.

Libra

Tu popularidad aumentará a partir de hoy, aunque claro, esto no quiere decir que vas a conseguir todo lo que deseas.

Salud: No permitas que otros tomen decisiones por ti, es tu vida, no lo olvides. Sé firme y piensa que tú eres la persona más importante en este mundo.

Amor: Nuevos eventos te ayudarán a darte cuenta de que alguien necesita ser descartado para que tu relación sea más saludable.

Dinero: Toda tu energía y tu atención estarán al servicio de un objetivo financiero concreto. Ve con cuidado, porque hay riesgos de perderlo todo.

Escorpio

Tu vida social está favorecida hoy. Te sentirás alegre, con deseos de compartir y de hacer felices a los demás.

Salud: Si tu intuición te indica que no debes ir hoy a tal o cual lugar, hazle caso y te evitarás un mal rato. Lo importante es cuidarte.

Amor: Arregla cualquier diferencia que tengas con tu pareja, busca un acercamiento aunque la culpa sea tuya. No sufras por tonteras.

Dinero: Posible cambio de tendencia u orientación profesional, que puede materializarse en un importante éxito económico y personal.

Sagitario

Las tensiones familiares subirán a causa de un disenso en curso, que dura ya demasiado. Trata de llegar al fondo del asunto.

Salud: Añade a tu personalidad un poco más de sentimientos. Déjate guiar por la emoción pura y no por la razón como generalmente lo haces.

Amor: Tendrás algunos encuentros ocasionales que tomarán rápidamente un giro romántico y derivarán en amistades amorosas.

Dinero: Te harán nuevas ofertas laborales, pero deberás analizarlas concienzudamente antes de tomar una decisión, aunque te presionen.

Capricornio

Tienes la habilidad necesaria para tratar problemas del hogar. Tu presencia se sentirá como un aire de cambio con mucha energía.

Salud: Cuando tengas algún tiempo libre, aprovéchalo para tus proyectos de carrera. Pueden presentarse algunas oportunidades para salir adelante.

Amor: Te agobiará la rutina y las demandas emocionales de tu pareja. Tendrás que hacerte cargo de algunas tareas que te fastidian.

Dinero: Aunque ciertos planes de dinero pueden retrasarse, el proyecto general va bien y los resultados te sorprenderán agradablemente.

Acuario

Hay oportunidad para nuevos descubrimientos y aperturas que pueden cambiar tu orientación profesional, pero te toca buscarlas.

Salud: Las fiestas tradicionales traen excesos que te dejarán cansado y pesado. El deporte o las actividades al aire libre son esenciales para tu bienestar.

Amor: Te das cuenta de que no es necesario amargarte por cosas sin sentido. Hoy compartirás gratos momentos con tu pareja.

Dinero: Alguien utilizará tácticas sutiles para tratar de que abandones tu prudencia y obligarte a tomar una decisión errónea en finanzas.

Piscis

Su salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión.

Salud: Le puedes pedir un consejo a diez personas diferentes y tener diez opiniones distintas, pero la que solo cuenta es la tuya. Escúchate.

Amor: La comunicación ha resultado difícil o casi nula en tu pareja. No dejes que esa disputa alcance importancia a mayor escala.

Dinero: Gracias a tu convicción, irás consiguiendo tus objetivos sin hacer demasiados esfuerzos. No dudes en proponer tus ideas.