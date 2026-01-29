Conocé las predicciones del horóscopo de este jueves 29 de enero de 2026 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

ARIES

Esta conjunción ilumina tu área de amistades y proyectos. Te sentís más abierta al intercambio y a conectar con personas afines. Tu mente creativa se enciende y podés recibir propuestas interesantes. Ideal para expresar tus ideas en grupo y nutrirte de la energía colaborativa.

TAURO

Venus y Mercurio se unen en tu zona profesional, inspirándote a comunicar con encanto y carisma. Es un momento ideal para mejorar vínculos laborales, negociar o mostrar tu talento. Tu palabra tiene magnetismo, y la diplomacia será tu mejor herramienta de avance.

Puede interesarte

GÉMINIS

La conjunción favorece tu expansión mental y espiritual. Surgen nuevas ideas, viajes o aprendizajes que te inspiran. Te sentís con deseo de compartir tu visión del mundo, enseñar o escribir. El amor puede encontrarte a través de una conexión intelectual o en un entorno de estudios.

CÁNCER

Este tránsito toca tus emociones más profundas. Se abre una oportunidad de diálogo sincero en la intimidad, donde el entendimiento emocional se mezcla con ternura y lucidez. También puede inspirarte a hablar de lo que solías callar, liberando energía emocional estancada.

LEO

La conjunción activa tu zona de pareja y vínculos importantes. Es un tiempo para conversar desde el corazón, aclarar malentendidos y renovar la conexión afectiva. Podés sentirte más dispuesta a expresar lo que sentís, pero también más consciente de la necesidad de respeto mutuo y libertad.

VIRGO

Venus y Mercurio te ayudan a mejorar el clima laboral y cotidiano. Podés sentirte más inspirada a organizar, crear rutinas placenteras o disfrutar del día a día. Tu mente se vuelve práctica y amable, favoreciendo acuerdos y colaboraciones. Ideal para cuidar tanto el cuerpo como la comunicación.

LIBRA

Esta conjunción en signo afín enciende tu creatividad, el amor y la alegría. Es una etapa de inspiración, belleza y comunicación afectiva. Podés enamorarte de una idea, una persona o un nuevo proyecto. Brillás más cuando te expresás con autenticidad y sin miedo al juicio ajeno.

ESCORPIO

Venus y Mercurio activan tu zona familiar. Es momento de hablar con ternura, reparar vínculos y embellecer tu espacio íntimo. Tu hogar se vuelve un lugar de diálogo, arte o reconciliación. Las conversaciones con personas cercanas pueden traer comprensión y alivio emocional.

SAGITARIO

Tu mente está ágil y encantadora. La conjunción impulsa charlas inspiradoras, acuerdos y aprendizajes que te expanden. Ideal para comunicar tus ideas, escribir o dar clases. En el amor, la conexión intelectual será esencial: te atrae quien estimula tu curiosidad y comparte tu visión del futuro.

CAPRICORNIO

Esta energía ilumina tu zona de recursos y valor personal. Te sentís con ganas de poner en palabras lo que valés y de atraer prosperidad a través de tus talentos. Tu manera de comunicar puede volverse más dulce y estratégica, favoreciendo acuerdos financieros o laborales.

ACUARIO

Con Venus y Mercurio en tu signo, irradiás carisma y claridad. Tus palabras seducen y tus ideas brillan. Es un excelente momento para expresarte, comunicar tus proyectos o renovar tu imagen personal. También podés sentirte más sociable y abierta al amor desde la amistad y la complicidad mental.



PISCIS

La conjunción ocurre en una zona introspectiva. Es tiempo de reflexionar sobre lo que realmente sentís y comunicarte desde un lugar más sutil. Tal vez necesites silencio o espacios de contemplación para comprender mejor tus emociones. Tu intuición se vuelve tu guía más sabia.