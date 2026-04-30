Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este jueves 30 de abril de 2026.

Aries

Expuesto a demoras, confusiones y errores, quizá muchas situaciones escapen a tu control. Mantén la calma, no creas en promesas.

Salud: Elimina el mal hábito de enojarte y gritar, así nunca vas a lograr nada de tu entorno. Con buenos modales y más tolerancia lograrás lo que quieras.

Amor: No pelees con quien amas. Libérate de tensiones y evita que tu energía negativa destruya la pareja. Aléjate si es necesario para preservarla.

Dinero: Tensión con la autoridad. Define tu rumbo, podrás construir imperios sin sentirte presionado por el poder de otros.

Tauro

No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Haz una jugada personal.

Salud: Sal de compras, elige algo especial, haz que lo envuelvan para regalo y después obséquiatelo. Te lo mereces.

Amor: Escucha a tu ser amado, hay necesidades del otro que no estás viendo. No reclames, no discutas, actúa con diplomacia.

Dinero: Tendrás creatividad adicional el día de hoy en los asuntos de tu carrera. Pone en primer orden a tus proyectos.

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Géminis

La influencia de los astros indica que tienes que luchar mucho para conseguir tus objetivos. Todos los asuntos se van a desarrollar de forma lenta.

Salud: Tendrás la oportunidad de organizar una reunión virtual que tenías en mente, pero la postergarás por falta de ánimo.

Amor: Vas a despertar un afecto en una persona mayor que tú. En un principio podría ser maravilloso, pero luego todo se complicará.

Dinero: Aunque no esperas ningún tipo de beneficios por tu excelente desempeño, lo tendrás y será muy agradable.

Cáncer

No hagas gastos innecesarios y cuida tus cuentas. Habitualmente eres generoso con el dinero, pero en este momento no lo demuestres.

Salud: Tu esfuerzo ha superado tus expectativas. Te sentirás reconfortado y agradecido. Tómate tu tiempo para disfrutar del éxito.

Amor: Tus relaciones íntimas estarán un poco frías y por tu parte no podrás hacer nada para que las cosas prosperen.

Dinero: La falta de comunicación genera incertidumbre en tu entorno laboral. Deberás utilizar todas tus cualidades para aclarar las cosas.

Leo

Pon énfasis en tus objetivos laborales. No te amedrentes ante las dificultades. Al final del día te sentirás orgulloso de tus reacciones.

Salud: Aunar criterios para llevar adelante metas que te hayas trazado será tu mayor virtud. Más de una vez te encontrarás mediando entre dos intereses opuestos.

Amor: Condiciones que entorpecen las relaciones afectivas y quizás pases por momentos delicados. Deberás poner lo mejor de ti.

Dinero: Brinda atenciones especiales a tus clientes. Esto no significa comprarlos, sino un reconocimiento hacia lo que ellos te brindan.

Virgo

Aunque te cueste reconocerlo necesitarás de tu entorno y de las personas que te rodean. No es nada denigrante aceptarlo.

Salud: Pensar ti mismo no te transforma en egoísta sino que te enseña a auto preservarte.

Amor: Acepta esa cita a ciegas, vivirás momentos que nunca antes has experimentado. Anímate a vivir el romance de tu vida.

Dinero: Busca algún modo de ahorro y utiliza ese dinero para posibles imprevistos económicos.

Libra

Una llamada inesperada opacará tu día. No permitas que influya al punto de perder el razonamiento. Debes darle la importancia que tiene.

Salud: Sentirás gran sensibilidad ante acontecimientos inesperados. Permítete llorar o descargar tu rabia si es necesario.

Amor: Si dialogas con sinceridad podrás aclarar asuntos que quedaron en el tintero. No habrá reconciliación, pero te sentirás mejor.

Dinero: Deberás vigilar tus finanzas, encontrarás un pequeño desfasaje que no te será favorable. Dependerá de ti el encontrar el origen.

Escorpio

Pondrás demasiado empeño en una situación que realmente no te interesa. No hagas lo que los demás esperan de ti.

Salud: Te destacarás por la energía positiva que imprimes a cada encuentro. Buscarás rodearte de gente que goce de tus virtudes.

Amor: Conocerás a alguien que te producirá más confusión, es un momento muy difícil para las relaciones sentimentales.

Dinero: Todo irá mejorando aunque lentamente. Los proyectos que inundan tu cabeza podrás bajarlos a la realidad. Pon esmero.

Sagitario

Tus objetivos son ambiciosos y no te falta voluntad para llevarlos a cabo. Cuida los derechos de los demás.

Salud: Si sólo pudieras poner la misma energía que pones en tu trabajo en el resto de tu vida, conseguirías alcanzar un equilibrio perfecto.

Amor: Tu pareja tendrá intenciones de reforzar este amor. Puede haber propuestas de vivienda e inversiones. Es momento de planificar el futuro.

Dinero: No te preocupes tanto por las relaciones laborales, intenta realizar tu trabajo y evitar conflicto. No caigas en provocaciones.

Capricornio

Se resuelven algunos conflictos familiares pero los económicos continúan ejerciendo presión. Los amigos cooperan.

Salud: Si canalizas mal tu energía te expones a altercados sentimentales y afectivos. Tu arrojo te otorga facilidad para salir de situaciones complicadas.

Amor: Si sueles enamorarte de la persona menos indicada, no te aflijas. Conseguirás sumar intuición, pasión y sentido común.

Dinero: La estabilidad no será tu fuerte, tendrás que hacer cambios sobre la marcha. Nervioso o no, sacarás adelante todo el trabajo.

Acuario

Conservar la calma ayudará a que te mantengas objetivo ante disputas innecesarias. No des la razón a nadie, sólo media para terminar el tema.

Salud: El resentimiento y la tristeza te irán apagando, encuentra pequeños incentivos para el día a día que te ayuden a superar esta etapa. Usa tu inteligencia.

Amor: No huyas. No naciste para padecer la soledad. Te resultará difícil encontrar tu alma gemela, pero no imposible. Persiste.

Dinero: Confusiones afectan el área laboral, muévete y lograrás mejores resultados. Revisa fracasos para no cometer los mismos errores.

Piscis

Estarás especialmente seductor, alegre y extrovertido. Verás con claridad muchos espacios para plantear buenas ideas.

Salud: Ha sido una semana de mucha tensión y problemática. Lo más adecuado sería buscar un descanso en un lugar cercano al agua.

Amor: El romance que llevas adelante podría pasar a ser algo más que eso. Si no lo deseas es mejor que lo aclares lo antes posible.

Dinero: Personas importantes te ayudarán a conseguir tus objetivos. Nuevas reuniones laborales virtuales te darán una oportunidad para mostrar tu talento.