Conocé las predicciones del horóscopo de este jueves 30 de mayo de 2024 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

ARIES

Arianos toda la energía no puede ser usada en un solo asunto o problema. Aprendan a distribuir el ímpetu que ponen a cada cosa. No es necesario desesperarse aún cuando las situaciones nos lleven a eso. Charlen con sus amigos o parejas, respiren. Momento: de color azul.

TAURO

Taurinos no pierdan el tiempo con pensamientos que les suman preocupaciones. Hagan de las horas oportunidades para realizar las cosas de manera positiva. No insistir en reemplazar, sino en buscar lo que se necesita para ser feliz en el plano afectivo. Momento: de color arándano.

GÉMINIS

Geminianos desconocer las tensiones que hay o que se pueden avecinar en el área de las actividades es negar la realidad. No teman ver las cosas en profundidad, todo tiene su solución. Saber no debe implicar desesperar. Miren el horizonte con entusiasmo. Momento: de color rosa suave.

CÁNCER

A veces confundimos lo que pensamos con lo que sentimos. Hoy traten de pensar bien lo que les ocurre en el plano afectivo. Podrían tener noticias sobre trámites que llevan tiempo, las inconvenientes se deshacen. Día intenso, de esos que nos marcan. Momento: de color luna.

LEO

Aquellos leoninos que tienen sociedades comerciales presten más atención. Revisen papeles, organicen mejor. El amor con algunas sensaciones encontradas. Día para análisis y para lograr sacar conclusiones lúcidas. Momento: de color rojo.

VIRGO

Virginianos sentirán que reciben cierto rechazo por algunas actitudes suyas. Revisen su modo de acercarse a las situaciones de los demás, ayudar está muy bien, invadir es una actitud muy distinta, aún teniendo la mejor de las intenciones. Evolución. Momento: de color lila.

LIBRA (

Librianos no crean todo lo que escuchan, una cosa son las opiniones y otra la veracidad de cada hecho. Aprender a discernir nos ayuda a fortalecer la personalidad. Reconozcan sus talentos y plasmen en obra, pinten, escriban, bailen, digan desde el Arte. Momento: de color rosa.

ESCORPIO

Hoy las impresiones sensibles estarán a la orden del día. Escorpianos hay días más sentimentales o susceptibles, entonces tomen la jornada procurando distraerse o disfrutar las cosas buenas de la vida. Los problemas siempre tienen solución. Momento: de color blanco puro.

SAGITARIO

Sagitarianos, no teman hacer sus cosas, no carguen en sus espaldas las culpas que quienes no entienden les ponen en sus hombros. El todo habilita a que seamos responsables de nosotros mismos y que la libertad es el don supremo. Momento: de color oro.

CAPRICORNIO

Día algo intranquilo en el que las cosas no llegarían al momento que ustedes necesitan que lleguen. Atemperen y ablanden los nervios disponiéndose a tratar de ocuparse de otras cosas que también tienen una gran importancia. Hay que esperar. Momento: de color verde.

ACUARIO

Día intenso en el plano de las actividades. Se mueven cosas, hay novedades que traen innovación y que les propone cambios. Nada para asustarse aguateros. El amor con un compás de espera pero que da la posibilidad de recomponer los objetivos. Momento: de color turquesa.

PISCIS

Piscianos darse el lugar en el mundo es una parte vital de nuestra experiencia terrena. Postergarse no es útil para nada ni nadie, hacer y ser lo que se puede o lo que se es, es lo más importante. Quiéranse espirituales del Zodíaco, dennos su mejor parte. Momento: de color plata.