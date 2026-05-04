Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 04 de mayo de 2026.

Aries

Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación.

Salud: Las palabras pueden convertirse en un castigo aún más severo que el daño físico. Sé moderado con el daño que infliges con ellas.

Amor: En el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el amor en su más plena expresión si no te entregas completamente.

Dinero: El liderazgo no se imparte mediante el miedo a represalias, sino a través del respeto. Muéstrate como un ideal a seguir.

Tauro

No es momento de apuestas en juegos de azar, la suerte no te acompañará esta vez. Mejor planea una actividad al aire libre.

Salud: Te favorecen los viajes, actividades al aire libre y el contacto con ejercicios relacionados con otras culturas, como el yoga, el tai-chi o reiki.

Amor: Buen momento para jugarte el todo por el todo. Declara tu amor porque te aceptarán casi de inmediato. Cena y palabras cariñosas.

Dinero: En los negocios toma una actitud fuerte. Habrá conflictos por dinero compartido con alguna sociedad o respecto a hipotecas o seguros.

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Géminis

Sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Sin embargo, alguien se interpondrá en tu camino y te complicará las cosas. Mantén la calma.

Salud: Las peleas familiares te sacan de quicio y te ponen de mal humor. No seas tan exigente con tu familia y trata de evitar los conflictos.

Amor: Si pretendes encontrar una pareja estable, sería bueno que abandones esa vida promiscua que tienes o te jugará en contra.

Dinero: Algunos aliados que habías conseguido se echarán atrás. Deberás buscar nuevos socios, más solventes, pero de manera inmediata.

Cáncer

Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos.

Salud: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.

Amor: Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo.

Dinero: Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.

Leo

Aparecerán serias desavenencias con el núcleo familiar, intenta conciliar estos aspectos hostiles con tu natural seducción.

Salud: Recurre a tu necesidad de saber para conocer lo que es correcto y justo, y aplicarlo sabiamente. No te dejes llevar por impulsos. Cautela.

Amor: Si tu pareja huye del compromiso, hazla reaccionar. Espera unos días para fijar fecha de matrimonio, nada de ansiedad.

Dinero: Tal vez llegue un aumento de sueldo o se presente una buena ocasión. Muy activo en las actividades vinculadas a la profesión.

Virgo

Se presentarán situaciones difíciles en lo laboral. Aprende que parte de la convivencia es resignar ciertas costumbres.

Salud: Por casualidad darás con ciertas facilidades naturales que mantenías sin explotar. Aprovéchalas al máximo sacándole el mayor provecho posible.

Amor: No fuerces a esa persona especial a formar parte de tu vida, esa decisión es solo de ella. Solo asegúrate de mostrar tu amor.

Dinero: No muestres signos de debilidad cuando te encuentres en situaciones límite en tu trabajo. Muéstrate siempre frío y calculador.

Libra

Lograrlas grandes avances en el derrumbe de actitudes de timidez e inseguridades el día de hoy. Irregularidades en el trabajo.

Salud: No permitas que tu opinión sea descartada sin ningún tipo de razón o motivo. Aprende a defender tu punto de vista frente a todo planteo.

Amor: Vivirás momentos hermosos junto a tu pareja y su familia. Disfruta de una relación estable y con proyecto de futuro.

Dinero: El trabajo en el hogar no es sencillo bajo ninguna circunstancia. Deberás contar con mucha disciplina para llevarlo a cabo.

Escorpio

Jornada de grandes oportunidades que no se repetirán en un largo tiempo. Comenzarás a entender el mundo de la responsabilidad.

Salud: No dejes pasar más tiempo para iniciar ese proyecto de remodelación de tu casa. Tendrás buena suerte a la hora de buscar aquellos muebles soñados.

Amor: No tiene sentido iniciar peleas debido a amores antiguos y ya olvidados. Toda persona tiene derecho a tener un pasado.

Dinero: Recientes revelaciones pondrán en vilo tu dedicación al trabajo. Deberás tener muy en claro tus metas y objetivos.

Sagitario

Decidido a tener un nuevo lugar en el mundo, habrá mudanzas que te hacen más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar.

Salud: Trata de invertir tu energía, necesitas tener confianza en ti. Contarás con ambición y esfuerzo, y podrás lograr lo que te propongas.

Amor: Un imprevisto agradecimiento será causa de un cambio positivo en tu esfera sentimental. Como consejo, aprovecha las ocasiones.

Dinero: Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa, porque este período es favorable para progresar económicamente.

Capricornio

Un límite inesperado te desviará de tu rumbo original. Estarás protegido, a pesar de las duras pruebas que te aguardan.

Salud: Debes perseverar y ser paciente, además de poner mucha atención en la manera que tienes de comunicarte con los demás, especialmente con tu familia.

Amor: Te encontrarás en un brete a causa de una obstinación en tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta ser comprensivo.

Dinero: Tu espíritu combativo te dará buenos ingresos. Buen momento para adquirir inmuebles o realizar inversiones.

Acuario

Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.

Salud: Busca compartir todo momento o experiencia de la vida con tus personas más allegadas. En esto reside la capacidad de generar recuerdos felices.

Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.

Dinero: Busca formas de dividir las tareas pendientes para cada día de forma en que te resulte más fácil llevarlas a cabo.

Piscis

Día de decisiones clave que cambiarán drásticamente el rumbo de tu vida sentimental. Confía en tus instintos.

Salud: No esperes cumplidos constantes por toda acción que lleves a cabo. Tu propio reconocimiento por lo que hiciste debería ser suficiente para ti.

Amor: Comentarios malintencionados harán blanco en la pareja. Demuéstrale que no tiene por qué dudar de tu amor hacia ella.

Dinero: Como encargado de un grupo humano, no olvides que cada uno de ellos es imperfecto y puede equivocarse. Juzga con prudencia.