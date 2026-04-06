Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 06 de abril de 2026.

Aries

Necesariamente deberás dar ciertos pasos que has estado postergando en el ámbito sentimental. No podrás huir de ellos por siempre.

Salud: Hay una diferencia entre saber la mejor forma de resolver un problema y efectivamente hacerlo. No hay nada de fácil en hacer las cosas correctamente.

Amor: Viejos recuerdos te asaltarán por sorpresa en la jornada de hoy. Deberás poner todo de ti para no caer en ellos.

Dinero: El tiempo se acaba para la presentación de ciertos trabajos. Busca pedir ayuda a tu pareja para adelantarlo lo suficiente.

Tauro

Día apropiado para iniciar remodelaciones en tu hogar. Procura encarar esta actividad en pareja y tendrás sorpresas inesperadas.

Salud: Sé cuidadoso con las palabras que usas en tus momentos de rabia o enojo. Piensa que todos tenemos la capacidad de lastimar severamente.

Amor: Notarás como tu vida mejoró desde que has dejado atrás esa relación conflictiva. Un futuro brillante te aguarda.

Dinero: Te encontrarás entre la espada y la pared. Deberás decidir si despedir un subordinado o no. Evalúa detenidamente la situación.

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Géminis

Tensiones se acumularán en el entorno laboral en la jornada de hoy. Presta atención a las necesidades de tu pareja.

Salud: No permitas que tus éxitos sean cementados con las derrotas de los que te rodean. La dignidad es una virtud que escasea actualmente.

Amor: Utiliza la jornada de hoy para programar alguna actividad que rompa la rutina de la pareja. Gran día para sorpresas.

Dinero: La rutina no siempre es algo totalmente negativo de lo cual debes escapar. Puede ser de gran ayuda en el ambiente laboral.

Cáncer

No pierdas la paciencia en el trato con tus familiares. Dales una última oportunidad para alcanzar un acuerdo.

Salud: No te des por vencido solo porque la relación se ha vuelto un tanto difícil, sobre todo teniendo en cuenta todo lo invertido en ella. Sigue adelante.

Amor: Entrarás en una etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará los vínculos recientemente desgastados. Aprovéchalo.

Dinero: Deberás poner los puntos en claro con ciertos subordinados en tu ambiente laboral. Demuéstrales que no eres una persona débil.

Leo

Tienes el conocimiento y el empuje necesarios para lograr un ascenso. Habla hoy con tus superiores y demuéstrales tu talento.

Salud: No temas en expresar tus ideas. Recuerda que lo que queda adentro se pudre, así que exterioriza todo lo que pasa por tu cabeza.

Amor: Tu actitud ganadora no te ayudará a la hora de la conquista, más bien hará que te vean como una persona engreída y soberbia.

Dinero: Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no fracasar en el ámbito económico.

Virgo

Obediente y sumiso, todos se aprovechan de tu buena predisposición. Reacciona de una vez y no te dejes avasallar por los demás.

Salud: Las jaquecas que te aquejan son producto de la ansiedad de estos días. Cálmate un poco, utiliza velas y música ambiental.

Amor: Tienes mucho amor para dar, pero no encuentras a tu media naranja. No desesperes, está más cerca de lo que imaginas.

Dinero: Eres emprendedor y te gusta arriesgarte en materia de negocios. Pero es tiempo de que sientes cabeza y vayas a lo seguro.

Libra

Día de entredichos y discusiones que finalmente salen a la luz. No incurras en malos modos, procura explicarte calmadamente.

Salud: Recuerda que las actitudes que tenemos con los demás siempre se nos terminan dando vuelta. Siempre procura tener la mejor predisposición.

Amor: Con margarita o sin margarita sabes que te quiere. Lo que no tienes tan claro es hasta qué punto debes comprometerte.

Dinero: Tendrás la oportunidad de pasar por sobre algunos pares laborales para tu beneficio propio. Cuidado con el camino que eliges.

Escorpio

Las palabras representan armas de considerable efecto si son usadas descaradamente. No te dejes llevar por la furia momentánea.

Salud: El primer paso para poder resolver un problema es poseer la suficiente entereza para aceptar que lo tienes. A partir de ahí será todo cuesta abajo.

Amor: Día especial para reconciliaciones luego de distanciamientos en la pareja. Organiza una cena romántica a la luz de las velas.

Dinero: Día de sobresaltos continuos. Estarás al borde del ataque de nervios al pasar de un exabrupto al otro. Mantén la calma.

Sagitario

No pretendas llevar el ritmo de vida que ves en los demás. Busca alcanzar tu propio equilibrio o experimentarás problemas.

Salud: Aprende a cuidar tus intereses por ti mismo, pues nadie lo hará por ti. Vivimos en un mundo hostil y competitivo donde cada uno vela por uno mismo.

Amor: Jornada propicia para todo tipo de declaraciones de amor e inicio de nuevas parejas, cupido estará a tu lado.

Dinero: Los miedos y las inseguridades no te ayudarán para conseguir ese nuevo puesto en el trabajo. Confía en tus aptitudes.

Capricornio

Deberás poner un punto final a tu creencia de que todo está bien en la pareja y afrontar el hecho de que tienes problemas.

Salud: No dependas de los demás para llevar a cabo tus sueños y ambiciones. Asegúrate el éxito valiéndote por ti mismo a cada momento.

Amor: Lograrás con éxito ahuyentar los fantasmas de tu pasado manteniéndote ocupado durante toda la jornada de hoy.

Dinero: Procura extender tu red de contactos sociales un poco más, abarcando a aquellas personas clave de tu trabajo y amigos no tan cercanos.

Acuario

Las palabras de aliento de tus seres queridos lograrán darte la fuerza y entereza para sobrellevar pérdidas recientes.

Salud: Recuerda que tus derechos comienzan donde finalizan los de las personas que te rodean. Deberás ser muy cuidadoso con lo que pides a los demás.

Amor: El amor debe ser invitado a tu vida, no entrará si no le das el lugar que necesita en tu corazón. Despójate de inseguridades.

Dinero: Aprovecha la cercanía del fin de semana para distribuir los trabajos en tus subordinados y organizar tus propias obligaciones.

Piscis

Un evento que te tocará experimentar durante la jornada de hoy te hará entender que los pleitos en la familia no tienen sentido.

Salud: Utiliza el ejercicio físico como una forma de desahogar todo tipo de tensiones y sentimientos negativos que puedas llegar a acumular.

Amor: Debido al contexto actual deberás suspender ciertos eventos sociales planeados con anticipación. Esto traerá frustración y enojo.

Dinero: Jornada propicia para discutir con tu pareja sobre posibles cambios en tu rumbo laboral. No temas pedir su opinión.