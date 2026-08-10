Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 10 de agosto de 2026.

Aries

Vivirás días de conquista y seducción ya que cuentas con una seguridad que atrapa a leguas. Vive y disfruta de este momento.

Salud: Mantén esos pensamientos positivos que te caracterizan. Ellos te permitirán encontrar el lado bueno de las desgracias.

Amor: Alégrate por los logros laborales de tu pareja y comparte sus alegrías. No tomes tu relación como una competencia en lo laboral.

Dinero: Sientes cómo tu rutina laboral va acabando con tu creatividad. Tómate un tiempo para recobrar el gusto por tu trabajo.

Tauro

Recuerdos del pasado volverán a tu mente y esto te provocará ansiedades ya olvidadas. Vive tu presente y deja el pasado de lado.

Salud: Cumple con tus responsabilidades lo mejor posible, sin esperar ningún tipo de felicitación. Hazlo porque es tu deber, no para satisfacer tu ego.

Amor: Buscarás la compañía de tu pareja para sentirte mejor el día de hoy. Estarás muy necesitado de amor y cariño.

Dinero: Para poder llegar a la cima es necesario transitar un largo camino. Lograrás tus objetivos pero te llevará trabajo hacerlo.

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Géminis

Jornada honestamente mala para intentar todo tipo de diálogos en la pareja. Deja pasar las discusiones sin entrar en ellas.

Salud: "Confía plenamente en tus habilidades a la hora de resolver problemas. Hazlo o no lo hagas, pero no te sumes en la mediocridad de decir ""lo intentaré""."

Amor: Organiza una salida nocturna con tu pareja para desvanecer las tensiones de una semana complicada. Disfruta al máximo.

Dinero: Lograrás un nivel de desempeño asombroso en tus actividades laborales para el día de hoy. Avanza cuanto puedas.

Cáncer

Tu impulso para hacer cosas te será muy útil hoy. Luz verde para proyectos relacionados con el campo.

Salud: Es sólo en situaciones límites cuando ponemos a prueba nuestras capacidades ocultas. No le temas a esto, aprovéchalo para autodescubrirte.

Amor: Tu practicidad en la vida cotidiana te traerá inconvenientes en el amor. No todo es blanco o negro, trata de ser más flexible.

Dinero: Tendrás demoras en trámites burocráticos debido a la dejadez y falta de profesionalismo de la persona encargada de manejarlos.

Leo

Existen personas que no responden a palabras, y con las cuales es necesario tomar medidas un poco más dramáticas.

Salud: No dejes que la negatividad tome el control en tu vida. Mantén siempre la mente tranquila y serena, aun en las situaciones de mayor estrés.

Amor: Jornada de continuos mimos y caricias junto a tu pareja experimentarás el día de hoy. Aprovecha para compartir buenos momentos.

Dinero: Hazle saber a tu superior sobre la turbia telaraña de relaciones que se teje detrás de él. No te dejes intimidar por nadie.

Virgo

Experimentarás serios inconvenientes en tu salud durante el día de hoy. Debes ser cuidadoso con los lugares donde asistes a comer.

Salud: La clave del éxito no se encuentra en la inteligencia ni en la sabiduría, mucho menos en la suerte. Reside en el esfuerzo y la continuidad.

Amor: No podrás escapar de ciertos planteos de tu pareja respecto a tu pasado. Enfrenta tus acusaciones abiertamente.

Dinero: La confianza es algo que se logra únicamente mediante la incesante y constante práctica. No desesperes y tómate tu tiempo.

Libra

Jornada de tensiones en el hogar desatadas por la carencia de diálogo con tus seres queridos. Evita discusiones innecesarias.

Salud: No hagas oídos sordos de las recomendaciones y consejos de las personas que te rodean. Aprovecha la experiencia que puedas obtener a través de otros.

Amor: Han alcanzado desarrollar todo lo necesario para tener una convivencia saludable y tranquila. Disfruta del amor en tu vida.

Dinero: Encontrarás finalmente comprador para esos bienes que estabas subastando recientemente. No dudes en hacer la venta.

Escorpio

Se presentarán contratiempos que te atrasarán notablemente en el trabajo. No habrá nada que puedas hacer, tómalo con calma.

Salud: Escucha lo que todos tengan para decir. No desestimes inmediatamente la opinión de una persona sólo por tus prejuicios sobre ella.

Amor: No confundas deseo con amor, este último es mucho más difícil de encontrar. Evalúa tu madurez y determina un curso de acción.

Dinero: Te verás en la necesidad de dar cuenta de tus reservas monetarias para subsistir. Resiste, se acercan tiempos mejores.

Sagitario

Mantén en mente que no eres el centro del universo. Deshazte de esa actitud egocéntrica que te mantiene a la defensiva.

Salud: Tener una autoestima alta no es sinónimo de egocentrismo. Es importante mantener alta la confianza que tengas en tus capacidades y virtudes.

Amor: A veces, las acciones con las que queremos erradicar el dolor de nuestras vidas, solo nos llevan a más miseria. Medítalo.

Dinero: No te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no han salido como lo esperabas.

Capricornio

Día para vivir hermosos momentos junto al amor de tu vida. Defiende tus ideales con puño de hierro, no te arrepentirás.

Salud: Deberás entender que toda acción tiene una consecuencia. No todas las personas lidian con las desilusiones de igual manera. Estate preparado.

Amor: No subestimes a tu pareja. Debes ser cuidadoso con tus acciones, nunca sabes cuando el destino te puede jugar una mala pasada.

Dinero: Se presentará la oportunidad de demostrar que eres digno de respeto. No temas imponerte y mostrarte firme.

Acuario

Posibles resurgimientos de una antigua relación amorosa. En el trabajo, deberás pasar una prueba de fuego.

Salud: No puedes llevar un estilo de vida abocado únicamente al trabajo. Si no le das a tu cuerpo el descanso que necesita, él te obligará a detenerte.

Amor: No es momento para iniciar ninguna relación, mejor tómate tu tiempo y disfruta de tu libertad. Encuéntrate a ti mismo.

Dinero: Te verás cubierto de propuestas laborales, a tal punto que te superarán. No aceptes compromisos a menos que puedas cumplirlos.

Piscis

Día de crecimientos emocionales e inicio de proyectos laborales. Estarás con toda tu atención puesta en esto, pero no descuides tu salud.

Salud: Sólo porque hayas tenido fortuna en el pasado no significa que la tendrás siempre. A veces nos abandona para que la extrañemos un poco.

Amor: Te sentirás seducido por la idea de formalizar tu pareja. Te descubres desbordado por el amor y la alegría que ella induce en ti.

Dinero: Muéstrate interesado en las ideas de tu jefe, porque se puede presentar la oportunidad de trabajar en un proyecto junto a él.