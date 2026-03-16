Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 16 de marzo de 2026.

Aries

Debes vigilar muchos de los aparentemente pequeños factores que ahora están teniendo un impacto mayor de lo que percibes.

Salud: No permitas que los miedos te paralicen, descúbrelos y lucha contra ellos para seguir adelante. Tu grandeza puede estar cerrada, presa dentro de ti.

Amor: Lo relacionado con la parte afectiva se presentará con conflictos. Hay un mal entendimiento con tu pareja o con alguna amistad.

Dinero: Se acerca el final de este duro momento que estás atravesando a nivel profesional. Soplan vientos de cambio.

Tauro

Un muy necesitado cambio de aires en tu situación está a pocos días de vista. Pronto un poder mayor será tuyo.

Salud: No temas a los cambios que vendrán, a los giros y a los nuevos rumbos. Serán todos para mejor y tu vida cambiará rotundamente.

Amor: Para seducir, no uses la estrategia de siempre porque puede alejarte en vez de acercarte de quien te gusta.

Dinero: Mejor imposible tanto en materia de finanzas como de contactos. Alguien hará en tu nombre un trato comercial perfecto.

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Géminis

Estás en un momento ideal para construir o para participar de una forma más profunda y directa en tus relaciones sociales.

Salud: Concéntrate mejor en tu apariencia personal, en verte bien, en arreglarte mejor, en hacer algunos cambios de look. Cuida tu imagen.

Amor: Si aún estás buscando una pareja, conocerás a una persona muy intrigante y sensible a tu fascinación.

Dinero: No podrás darte el lujo de tomar un segundo de descanso. Deberás dar todo de ti para poder concluir tus proyectos.

Cáncer

Lideras, no necesitas imponer demasiado tu autoridad. Los demás te reconocerán tus méritos y tu excelente soporte a nivel grupal.

Salud: Nada mejor que dedicar un día al mes a la apariencia personal. Un cambio de look y ropa nueva te renovarían por completo.

Amor: Vivirás momentos de tensión en el hogar debido a recientes inconvenientes en lo laboral. Modera tus palabras.

Dinero: Si en tu vida afectiva y sentimental te va bien, la situación económica te puede cambiar tu estado anímico.

Leo

Mejor imposible, la suerte irá acompañada de alegría, serenidad, ternura y mucho humor. Aprovecha este momento único.

Salud: Haz un pacto contigo mismo y proponte atravesar los inconvenientes. Descubre o redescubre la entereza y el poder de decisión que posees.

Amor: Lograrán conectarse íntimamente y sin esfuerzo con el otro, y esto se verá reflejado en tus relaciones laborales y personales.

Dinero: Cuidado con mostrarte demasiado agresivo con tus jefes o socios, porque podrían malinterpretarte y tomar serias medidas.

Virgo

Surgirán ciertos inconvenientes que te impedirán asistir a reuniones sociales o familiares planeadas para la jornada.

Salud: Trata a tu prójimo de igual manera en la que pretendes ser tratado tu mismo. Mantener estos patrones de conducta hace a una mejor sociedad.

Amor: Vivirás momentos muy románticos en compañía de tu pareja en la jornada de hoy. El romanticismo estará de turno.

Dinero: Tu clara irresponsabilidad a la hora de aceptar obligaciones te ha puesto en una situación comprometida. Madura.

Libra

Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque pondrán mucha atención en ti.

Salud: Sigue tus propias reglas y no las que impone la sociedad. Dale crédito a tu filosofía de vida y descarta las opiniones ajenas.

Amor: Tu pareja siente que no le das cabida en las decisiones que tomas. Trata de consultarlo, así se sentirá parte de tu vida.

Dinero: Si crees que puedes perder todo y existen altas posibilidades de fracaso, lo mejor será abortar el proyecto.

Escorpio

Te apetecerá disfrutar de encuentros gastronómicos con amigos y allegados. Compartirás charlas de los más diversos temas. Goce.

Salud: Volver a tu pasado te regocijará. Recorre aquellos lugares donde pasaste tus mejores momentos. No dudes en tocar la puerta de alguien muy importante para ti.

Amor: Tendrás la sensación de que no te va bien en el amor. Valora las experiencias vividas hasta el día de hoy y verás que eres afortunado.

Dinero: Si no tienes cuidado podrás caer en algún engaño o fraude. No es buen momento para las apuestas o juegos de azar.

Sagitario

Contarás con una capacidad de comunicación francamente nula en el día de hoy. Evita caer en discusiones innecesariamente.

Salud: El camino sencillo nunca te llevará a la solución de tus inconvenientes. Busca en tu interior la serenidad necesaria para encontrar las respuestas.

Amor: No pasarás desapercibido en ningún lugar al que asistas en la jornada de hoy. Tus encantos te precederán.

Dinero: Tendrás que utilizar el día de hoy para terminar con ciertas obligaciones si pretendes llegar a tus fechas límite a tiempo.

Capricornio

Hoy puedes llegar a ser una persona creativa, incluso un excelente crítico, de quien sería atinado escuchar los consejos.

Salud: Realiza una rutina de ejercicios nueva cada día y esto te ayudará a disminuir tu nivel de estrés causado por tus tareas habituales.

Amor: Se aproxima un encuentro importante, pero deberás controlarte un poco más con tus ataques de ira pasajera.

Dinero: Pon todas tus energías en el trabajo, ya que recibirás la recompensa que esperabas desde hace ya largo tiempo.

Acuario

Tu problema son tus cambios repentinos de humor, aunque te sobran admiradores y amigos que perdonan tus travesuras. Contrólate.

Salud: Si eres una persona inquieta es momento que te sientes y replantees tu situación. Mejorará tu apariencia si te relajas.

Amor: Es un momento de mucha tensión en la pareja, así que tomate un tiempo para pensar las cosas y decidir.

Dinero: Aunque estés presuroso toma todos los recaudos verificando esos datos, ya que podrías cometer una gran equivocación.

Piscis

Pasas por un momento en el cual no encuentras inspiración para realizar alguna actividad que te brinde beneficios.

Salud: Realiza ejercicios de entrenamiento, y así continuarás las tareas para alcanzar los objetivos que te planteaste.

Amor: Tu nivel de compromiso decae con el tiempo, realiza cosas poco habituales y te verás recompensado.

Dinero: Deberás ser medido en tus gastos, ya que ese beneficio que esperabas recibir no se concretará hasta dentro de un tiempo.