ARIES

La Luna en Leo agita tus deseos de libertad y autenticidad. Sentís la necesidad de mostrarte sin filtros, pero puede haber choques con figuras de autoridad o con lo que “se espera” de vos. Evitá decisiones impulsivas en lo profesional; mejor canalizá la energía en algo creativo o en un cambio que realmente te represente.

TAURO

La cuadratura entre la Luna y Urano puede sacudir la estabilidad que tanto valorás. Algo en tu entorno familiar o en el hogar podría moverse inesperadamente, empujándote a replantear viejos apegos. Tomalo como una oportunidad para reinventarte y liberar lo que ya no te hace sentir en paz.

GÉMINIS

Tu mente va a mil y querés comunicarte con fuerza, pero la Luna en Leo podría poner a prueba tus palabras. Evitá discusiones innecesarias y escuchá tu intuición antes de responder. Algo que digas puede abrir una puerta nueva o cerrar una que ya estaba gastada.

CÁNCER

Temas económicos o emocionales salen a la luz. Urano en Tauro te empuja a romper con viejas creencias sobre el valor y el merecimiento. La Luna en Leo te invita a reconocer tu propio brillo y a confiar más en tu capacidad para generar seguridad desde lo auténtico.

LEO

La Luna en tu signo despierta un fuerte deseo de expresión y protagonismo, pero Urano en Tauro puede generar fricción con lo laboral o con tu rumbo de vida. Si sentís tensión, no lo tomes como una crisis, sino como una señal para actualizar tu identidad y abrirte a nuevas formas de ser vos.

VIRGO

La Luna remueve tu mundo interno y Urano en Tauro te impulsa a expandir horizontes. Podés sentir incomodidad entre lo que sabés que deberías hacer y lo que realmente deseás. Permitite un momento de introspección: las respuestas llegan en silencio, no en el control.

LIBRA

Surgen tensiones en vínculos o grupos. Tal vez necesitás más espacio para ser vos sin cargar con expectativas ajenas. La Luna en Leo te pide que te rodees de personas que celebren tu autenticidad, no que la limiten. Un cambio de círculo puede ser liberador.

ESCORPIO

Urano en tu zona de relaciones activa sorpresas en vínculos importantes. La Luna en Leo, en lo más alto de tu carta, te invita a exponer tus metas y deseos, pero con cuidado de no entrar en luchas de poder. Brillá desde la coherencia, no desde la imposición.

SAGITARIO

Esta Luna te inspira a buscar aventura o aprendizaje, pero Urano en Tauro interrumpe tu rutina con imprevistos. Podés sentirte frustrado si las cosas no salen como planeabas. Aceptá el desorden: de esa incomodidad puede surgir una nueva manera de organizar tu vida.

CAPRICORNIO

La Luna en Leo te enfrenta a emociones profundas que preferís mantener bajo control. Urano te empuja a soltar estructuras rígidas y animarte a vivir con más pasión. Lo que parecía seguro puede cambiar, pero también abrirte hacia una nueva sensación de libertad emocional.

ACUARIO

Con la Luna opuesta a tu signo, las relaciones se vuelven espejo. Urano, tu regente, genera movimientos inesperados en el hogar o en la pareja. Si algo se sacude, es para recordarte que la conexión auténtica nace del respeto por la individualidad.

PISCIS

Tu energía se dispersa entre obligaciones y deseos personales. La Luna en Leo te pide poner el corazón en lo que hacés, mientras Urano en Tauro te impulsa a reorganizar tu tiempo o tus prioridades. El desafío es no perderte en la rutina y mantener la inspiración viva.