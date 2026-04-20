Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 20 de abril de 2026.

Aries

Grandes oportunidades se presentarán en el ámbito laboral el día de hoy. Enfrentarás dilemas no muy graves en la pareja.

Salud: Buscarás hacerte un tiempo para aclarar tu mente. Esto será el inicio de un periodo importante en tu vida, aprenderás a ver mejor las cosas.

Amor: Día de reconciliaciones y afianzamiento de los sentimientos con tu pareja. Luego de un largo tiempo de peleas llega la calma.

Dinero: Día agitado pero muy satisfactorio, ya que lograrás terminar a tiempo ese trabajo que nadie creía que concluirías.

Tauro

Es sorprendente la diferencia que traer la presión en la forma en la cual tomamos nuestras determinaciones. Te sorprenderás.

Salud: No permitas que los que te rodean te manipulen. Desarrolla tu personalidad y confianza a la hora de tomar una determinación, confía en tu juicio.

Amor: Deberás tomar una seria decisión concerniente a la pareja en la jornada de hoy. Piensa detenidamente el curso de acción.

Dinero: Sufrirás las consecuencias de haber postergado tu trabajo en jornadas pasadas. Deberás realizar doble cantidad de tareas hoy.

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Géminis

Tu capacidad de reaccionar rápidamente será puesta a prueba varias veces durante la jornada de hoy. Prepárate.

Salud: El precio de ser el mejor en algo es la total y completa dedicación. Desgraciadamente esto no es compatible con el amor. Decide tus prioridades.

Amor: Tendrás grandes oportunidades de conocer amores pasajeros durante el fin de semana. Muéstrate confiado y seductor.

Dinero: Te verás involucrado en serios retrasos en tu programación laboral debido a ineficiencias de tus colaboradores.

Cáncer

Solamente cada uno es consciente de sus propias limitaciones. No temas ponerte bajo la lupa en la jornada de hoy.

Salud: Los caprichos y el mal humor podrían traer serios inconvenientes en tu entorno. Procura mantener una actitud adulta y madura todo momento.

Amor: Deberás aprender a tolerar los arranques ocasionales de tu pareja si pretendes hacer funcionar la convivencia.

Dinero: Deberás tomar la decisión de dejar de lado a ciertos compañeros laborales debido a que se han convertido en una carga.

Leo

Tropezarás nuevamente con la misma piedra. Procura solucionar aquellos defectos que sabes te provocan problemas.

Salud: La vida nos da pocas oportunidades para alcanzar la felicidad al encontrar la pareja ideal. No la desperdicies solo por no renunciar a tus caprichos.

Amor: Te sentirás invadido en tu privacidad por tu nueva pareja. Es importante poner los límites de antemano para evitar conflictos.

Dinero: No cuestiones las decisiones de tus superiores en ciertos tópicos que surgirán en el día de hoy. Confía en su experiencia.

Virgo

Mucho cuidado si tienes que salir de tu hogar hoy. Estarás propenso a sufrir pequeños problemas o accidentes.

Salud: Apégate a tus estándares morales y principios éticos en todo momento y lugar. No te permitas ser influenciado por una sociedad corrompida.

Amor: No permitas que las situaciones de la vida terminen por acabar con lo que puede ser el amor de tu vida. No cejes.

Dinero: Procura no descuidarte en tu ambiente laboral durante la jornada de hoy. Estarás propenso a sufrir pérdidas monetarias.

Libra

La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja.

Salud: No todo proyecto que emprendas terminará en un éxito. Solo asegúrate de poner todo de ti para alcanzarlo y no tendrás ningún tipo de arrepentimientos.

Amor: Haz partícipe a tu pareja de los problemas que te tocan vivir en cualquier área de tu vida. Ella te ayudará a sentirte mejor.

Dinero: Tendrás grandes avances en proyectos financieros iniciados recientemente. Tendrás una infusión de efectivo pronto.

Escorpio

Tu pasado volverá para atormentarte en el día de hoy. Las circunstancias evocarán sentimientos hace mucho olvidados.

Salud: No te dejes llevar por comentarios u oídas de la gente que te rodea. Válete de tus propias experiencias para tomar una decisión.

Amor: Tendencia a entrar en discusiones debido a eventos del pasado de tu pareja durante el día de hoy. Evítalo a toda costa.

Dinero: Alcanzarás las metas que te propusiste en estos últimos meses sin mayores dificultades. Aprovecha esta racha de suerte.

Sagitario

No puedes ceder en tus objeciones simplemente cada vez que tengas una mala respuesta por parte de la otra facción.

Salud: Ten en mente que nunca nadie tendrá el mismo cuidado con ciertos actores como lo harías tú. Reduce tu dependencia hacia los demás.

Amor: Las presiones económicas vividas recientemente han afectado tu relación. Habla con tu pareja para encontrar una solución.

Dinero: Te costará trabajo poder concentrarte en tus actividades laborales en el día de hoy. No pierdas la paciencia o la cordura.

Capricornio

Te será imposible responder a ciertas obligaciones debido a inconvenientes fortuitos que te tocará experimentar.

Salud: No pretendas experimentar un estilo de vida para el cual no tienes un sustento económico adecuado o terminarás en la miseria financiera.

Amor: La rutina está comenzando a tener su nocivo efecto en la pareja. Comienza a replantearte ciertas conductas en ella.

Dinero: A un paso de la concreción de un importante proyecto se presentarán algunos inconvenientes. No desesperes, mantente enfocado.

Acuario

Deberás tomar grandes y difíciles decisiones en el día de hoy. Tendrás una tendencia a minimizar los problemas.

Salud: Descubrirás que viejas heridas han sanado, y te encuentras en posición de perdonar a aquellos amigos que te han dañado en el pasado.

Amor: Hoy te tocará conocer a la familia de tu pareja. Procura mostrarte educado y cortés. Las primeras impresiones son vitales.

Dinero: Surgirán sorpresas inesperadas de proyectos que creías finalizados. Mantente alerta de correcciones o imprevistos.

Piscis

Lograrás dejar detrás las presiones y disgustos continuos producto de grandes exigencias a nivel laboral. Disfrútalo.

Salud: El tiempo representa uno de tus más preciados bienes. No seas descuidado en la forma en la que lo administras. Organízate cuidadosamente.

Amor: Vivirás momentos de tensión durante la jornada de hoy cuando ciertas acciones tuyas del pasado salgan a la luz.

Dinero: Es conveniente leer lo que se firma con anterioridad. Alguien está esperando para engañarte, pero tu perspicacia es superior.