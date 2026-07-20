Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 20 de julio de 2026.

Aries

En el hogar hallarás la principal fuente de inspiración y de alegrías. Recibirás una sorpresa planeada con tiempo.

Salud: Nada ganarás con darles la espalda a tus antiguos problemas afectivos. Habla con sinceridad y de frente, te lo agradecerán.

Amor: Un amor a tu medida te hará feliz. Dulces lazos de intimidad, aventuras sentimentales que despiertan la pasión y el romance.

Dinero: Exhibirás un gran carisma pero también estarás más rebelde. No aceptarás críticas de tus superiores. Cuida tu trabajo.

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Tauro

Trata de reciclar tus conocimientos para ser más competitivo. Se vienen momentos de desafíos y deberás estar bien preparado.

Salud: Manifestarás un entusiasmo por la vida, que contagiarás a los demás. Aprovecha el momento para asistir a reuniones virtuales y conocer a nuevas personas.

Amor: Se suscitarán desacuerdos a la hora de concretar citas virtuales. Todo se resolverá si impones el amor ante todo.

Dinero: Llevas tiempo sin querer dar el paso y ha llegado el momento de hacerle frente a la situación. Anímate y todo saldrá bien.

Géminis

La exigencia del momento requiere que asumas el presente con madurez. Mantente centrado en la realidad.

Salud: Deja que el corazón sea el barco que guíe tu vida, y que su timonel sea la razón. Prepárate para navegar en un día hermoso.

Amor: La relación de pareja y familiar no colma tus expectativas. Período en el que pueden surgir desacuerdos que solucionarás.

Dinero: Haz el balance de tus logros. Momento para desarrollar proyectos comerciales o financieros que impliquen un cambio radical.

Cáncer

En la cresta de la ola, ser racional y objetivo te resultará una misión casi imposible. Ten fe en ti mismo y saldrás adelante.

Salud: Si presencias una discusión entre dos personas, no pienses en intermediar hasta que las cosas se calmen. No tomes ninguna posición.

Amor: Cierta tendencia a ofenderte con facilidad. Trata de no juzgar a tus afectos, espera el momento adecuado para aclarar las cosas.

Dinero: Trabajo extra, te dejará buenas ganancias. Aunque el esfuerzo sea importante, también la recompensa lo será.

Leo

Trabajarás de sol a sol para llegar a la meta. Trata de no canalizar tu vida a través del trabajo, dale espacio a los afectos.

Salud: Haz una lista de los pros y los contras. De esta manera podrás resolver de un modo más sencillo el problema que te quita el sueño.

Amor: Mal momento para salir en busca de nuevas conquistas amorosas. No encontrarás lo que buscas, pero puedes divertirte.

Dinero: Con tu capacidad creadora obtienes el dinero necesario, recuerda, con fe y sin obsesionarte es más fácil que fluya hacia ti.

Virgo

Tu sonrisa pegadiza más la cuota de comicidad que llevas, contagiará de bienestar a todos los que te rodean. Cultivarás nuevas amistades.

Salud: Alguien de tu familia se encuentra en problemas. Si necesita de tu ayuda no se la niegues. No esperes a que te llamen, acude en su auxilio.

Amor: Si tu ideal de amor consiste en un sereno compañerismo, terminarás sorprendido por las emociones desbordadas. Salvaje pasión.

Dinero: Valentía a la hora de apostar y control en lo que a gastos se refiere. Oportunidad para dar inicio a proyectos estimulantes.

Libra

Momento de desaciertos. No te irá bien, pero saldrás adelante a fuerza de constancia y estabilidad. Escucha a tus seres queridos.

Salud: Debes evitar arriesgarte con un dinero que te podrá llegar de forma inesperada. Piensa adecuadamente cómo invertirlo.

Amor: Descubrirás los códigos para obtener pleno entendimiento con tu pareja. No permitirás que nada influya en contra de esta relación.

Dinero: Te costará como nunca adaptarte a cualquier cambio. Tendrás reuniones empresariales virtuales que terminarán siendo fructíferas a futuro.

Escorpio

Pasarás momentos soñados de ternura y afecto. Desplegarás una intensa actividad social que te convertirá en centro de atención.

Salud: Tienes múltiples recursos para sostener situaciones complejas. Es necesario que tengas paciencia para poder sortear con éxito las dificultades.

Amor: Punto final a casi todos los conflictos de pareja que te estaban perturbando. Elige seguir con tu vida sin dramatizar.

Dinero: Todos tus esfuerzos se concretan en una nueva realidad. Los planes puestos en marcha se desarrollan en armonía.

Sagitario

Tu cuerpo puede verse afectado por la tensión. Busca vías de escape que favorezcan a tu estado. Te favorecerá tomar cartas en el asunto.

Salud: Es tiempo de darle un giro diferente a tu vida y salir de la rutina en que te has sumergido. Busca las situaciones en las que reine la acción.

Amor: Estarás disponible para todo. Te encantará sentirte necesitado por tu pareja. Ten cuidado de no caer en excesos, compórtate.

Dinero: Un esfuerzo para gestionar tu dinero será positivo para tu seguridad financiera a largo plazo. Corta tus gastos superfluos.

Capricornio

Estarás hiperactivo. Buscarás canalizar tus energías a través del trabajo. No llegues a los límites o saldrás perdiendo.

Salud: Deberás dejar de lado tu vida confortable de niño para dar paso a la independencia de un hombre. No le temas a los cambios del futuro.

Amor: Malos entendidos perjudicarán las relaciones amorosas. Frena tus impulsos autoritarios, busca el equilibrio. Es momento de conversar y aprender a escuchar.

Dinero: Tu capacidad para el aprendizaje puede hacer que, no sólo crezca tu prestigio profesional, sino también tu salario.

Acuario

Las palabras te afectarán solo en la medida en la que tú se lo permitas. Aíslate de un entorno hostil y avócate a tus obligaciones.

Salud: Todo tipo de avance definitivo que puedas llevar a cabo en tu vida estará íntimamente ligado a los cambios. No le temas a lo nuevo.

Amor: Se darán ciertas conversaciones durante la jornada de hoy que, bien enfocadas, te permitirán crecer como pareja.

Dinero: No subestimes las ventajas de conocer a la gente correcta en tu ambiente laboral. Esto podría abrirte muchas puertas.

Piscis

Los consejos de los demás te resultarán inútiles, porque ellos desconocen tus verdaderas motivaciones y proyectos.

Salud: Intenta interpretar tus sueños porque podrían ser importantes y contener mensajes sobre tus verdaderos deseos.

Amor: Debes darle prioridad a los pedidos de tus seres más cercanos. Por más que no te pidan ayuda de manera directa la estarán necesitando.

Dinero: No debes derrochar el dinero, ya que lo necesitarás en breve para invertirlo en cuestiones importantes. Alguien te hará una propuesta.