Aries

Estás en un momento astralmente perfecto, Aries. El influjo lunar del Cuarto Creciente junto con la entrada de Neptuno en tu signo, hoy te dará alas. Inicias un largo ciclo muy positivo en el que podrás demostrar tu capacidad de liderazgo. Hoy mismo alguien podría un empleo. Aparentemente se trata de una buena oportunidad, pero ya sabes que no es oro todo lo que reluce, Aries. No obstante, reflexiona mucho antes de decidir, valora todos los pros y los contras. Ten también en cuenta de que pueden llegarte más propuestas. Si hoy una persona de tu entorno, incluso quizá un familiar o tu pareja te lleva la contraria, procura pactar. Es importante que nadie salga perjudicado o desengañado. En el amor, aunque todo funciona con regularidad a diario, Aries, estás cayendo en la peligrosa rutina. Ponle un poco de emoción al tema.

Tauro

Quizá no amanezcas hoy el mejor humor, Tauro, y en gran parte será debido a que te sientes estancada, que no logras avanzar a pesar de tu esfuerzo diario. Puede lo estés viendo de un modo poco objetivo, es lo más seguro, pero te sentirás mejor si empiezas a hacer cambios específicamente enfocados a progresar. Por ejemplo inscribiéndote en algún curso, retomando estudios especializados o moviéndote a diario para conseguir otro empleo en el que consideres que te podrás desenvolver mejor. Mientras, cumple lo mejor posible con tu obligación a diario y concéntrate mucho en el trabajo que tienes encomendado. Si hoy sientes que tu relación está también en un punto muerto pero te interesa mucho la persona que tienes al lado, Tauro, no dejes de luchar, pon todo de tu parte para mejorar la situación. Ten por seguro que lo lograrás.

Géminis

Estás ahora el momento apropiado para empezar a probar tareas nuevas, Géminis. Descubrirás bajo el influjo lunar del Cuarto Creciente, otros terrenos donde podrías sentirte más realizada a diario y donde además estarías mejor considerada. Esto también te podría llevar a generar más ganancias, algo que te iría de perillas. Si hoy sientes que tu corazón está empezando a latir por alguien, concéntrate en descubrir sus cualidades, pero no ignores sus defectos, sé realista y no acabarás decepcionándote. También da a diario más valor a las cosas sencillas de la vida. Tiendes a ser un poco materialista y a veces sólo estás pendiente de conseguir más ingresos. Está bien preocuparse por el aspecto económico, pero la vida y sobre todo el amor necesitan algo más, Géminis. Hoy dedica tiempo a esta persona que acaba de entrar en tu existencia.

Cáncer

La Luna Creciente ejercerá hoy sobre tu signo un benéfico influjo, Cáncer. Podría poner a tu alcance una gran oportunidad. Tienes probabilidades de recibir una llamada de alguien ofreciéndote un buen puesto de trabajo, con ingresos superiores a los que ahora tienes. Lo habías estado esperando a diario durante mucho tiempo. Si se plantea, no tengas demasiadas dudas ni te demores en dar la respuesta. Te vendrá muy bien poner a tono tu economía que está algo mermada porque alguien te debe un dinero desde hace tiempo y no parece acordarse. Sigue insistiendo a diario, porque podría caer en el olvido. Si tu corazón está libre pero deseando encontrar su media naranja, Cáncer, hoy abre bien los ojos porque tienes cerca de un candidato que teme tirarte los trastos porque todavía no se ha recuperado de una mala experiencia anterior. Te iría como anillo al dedo.

Leo

Resultas indispensable en tu entorno laboral, Leo, te admiran por tu forma de organizarte a diario y de llevar a cabo las tareas que se te encomiendan. Hoy puedes tener la prueba de ello porque una persona de tu equipo te pedirá indicaciones para hacer las cosas a tu modo, puesto que son más efectivas. Si le ayudas aún sumarás más puntos y alcanzarás mayor prestigio. Si tienes dificultades con tu pareja a causa de vuestros respectivos trabajos, no os queda otra más que organizaros y buscar espacios para compartir a diario, para hablar de vuestras cosas personales y también de las situaciones con que os encontráis en el mundo laboral. Una buena comunicación a diario es la clave para que las relaciones funcionen. Recuerda también hoy, Leo, que tanto tu pareja como tus seres queridos no necesitan nada material, sino más muestras de cariño.

Virgo

Muéstrate fuerte hoy y no te dejes arrastrar por las circunstancias a lugares donde no quieres estar, Virgo. Es un día muy apropiado para reflexionar sobre ello y decidir dejar a un lado todos los temores que te frenan a diario en tu camino hacia el éxito. Ahora se dan todos los requisitos para dar el gran paso en tu vida, pero no parece que lo reconozcas, Virgo. Tampoco te dejes influenciar hoy por la persona que tienes al lado y que se supone tiene que apoyarte a diario. Si no lo hace y además intenta convencerte con sus ideas, ponle límites. Amar no es tener que supeditarte o adoptar su forma de pensar. Si su amor es sincero, te hablará de lo que cree que está equivocado o que puedes mejorar, pero te alentará a que sigas luchando por tus metas.

Libra

Hay muchas probabilidades de que hoy haya movida en el trabajo, Libra. Tal vez haya alguien de baja o se produzca una situación imprevista. No lo veas como un contratiempo sino como una oportunidad inmejorable para ti. Intenta que el ritmo diario no se altere. Quizá a raíz de este asunto acapares la atención de tus superiores y te tengan en mente para los próximos cambios que tienen previstos. A nivel personal, hoy busca algo de tiempo y pasa a ver a la familia porque puede que necesiten tu ayuda. En el terreno económico, si no te salen las cuentas, cambia la forma de administrarte a diario, Libra. Este bache pasará pronto. Sentimentalmente, abre los ojos porque tienes a alguien muy cerca que está pilladísimo de ti y tú no te has dado cuenta. Se trata de una persona que te encaja perfectamente.

Escorpio

Hay momentos en que te agobias sin motivo, Escorpio, como ahora mismo. Estás pasando por un momento laboral poco menos que ideal y puedes sentirte segura porque la espléndida conjunción astral que se produce hoy te lo garantiza. Tu puesto de trabajo no peligra, al contrario, estás muy valorada y a diario te ponen como ejemplo a seguir entre tus colegas. En tu círculo social hay una persona con gran poder de convicción que hoy puede contactar contigo para hablarte de las maravillas de un negocio que tiene entre manos. Piénsalo bien porque es arriesgado y podrías arrepentirte a diario. Mucho más si tienes que invertir dinero. Valora el trabajo que ahora tienes porque es lo que más te conviene. Si en estos momentos estás libre, tendrás oportunidad de iniciar una aventura amorosa, intensa pero posiblemente pasajera, Escorpio. Si te sirve la fórmula, aprovéchala.

Sagitario

Empieza hoy una semana muy intensa, Sagitario, tendrás de hacer acopio de energía porque te tocará currar más de lo habitual si quieres cumplir con la entrega de un trabajo que tienes pendiente porque no calculaste bien los tiempos. Pero todo ello es muy positivo para ti porque demuestras que puedes salir de cualquier contratiempo. De hecho tienes ante ti a diario muchas y grandes oportunidades, aunque no las ves porque andas preocupada por otros asuntos. En el amor, la persona que tienes ahora a tu lado, desearía formalizar la relación pero tú ni siquiera te has dado cuenta, a pesar de que él te lo está insinuando a diario. Si crees que vale la pena, no tengas miedo de comprometerte, Sagitario, todo irá muy bien y descubrirás muchos aspectos positivos de estar en pareja. Hoy hazle caso y dale una oportunidad y hazle caso.

Capricornio

No te conviene hoy para nada mostrarte como una persona egocéntrica, Capricornio, porque en realidad no lo eres, aunque a veces actúas equivocadamente. Hoy, en el trabajo repara en lo bien que desarrollan su labor algunos y algunas de tus colegas. Puedes aprender mucho a diario de algunos de ellos y esto te servirá para avanzar. No te sientas mal por hacer preguntas o pedir consejos. Sólo los ignorantes creen que lo suyo es lo mejor. Aprovecha la buena conjunción astral que se produce hoy por el tránsito de la Luna y porque alcanza su cuarto creciente, y saca partido de todo lo nuevo que pase ante ti. Si estás en pareja, puede que hoy conozcas a otra persona que te deslumbre, Capricornio. No es momento para fantasías, antes mira bien a la persona que tienes al lado, que te quiere sinceramente.

Acuario

La semana empezará con mucho trabajo y hoy, Acuario, te encontrarás con tareas que no esperabas y sin nadie que te eche un cable. No te desesperes porque todo ello es muy positivo para ti. Aprenderás un montón de cosas a diario y además reafirmarás la confianza en ti misma porque verás que eres capaz de salir de cualquier atolladero. De hecho tienes ante ti a diario muchas y grandes oportunidades, aunque no te das cuenta de ello. Estás en un momento social importante y esta relación que mantienes con los amigos ahora se intensificará, incluso llegarán nuevas personas a tu vida y algunas de ellas ocuparán un lugar destacado. En el aspecto sentimental, Acuario, aunque suele decirse que segundas partes nunca fueron buenas, tú podrías ser la excepción a la regla. Si un antiguo amor te pide hoy otra oportunidad, dásela.

Piscis

Ciertas circunstancias vividas recientemente te han dejado fuera de combate anímicamente, Piscis, aunque estás intentando a diario salir de esta etapa pesimista por la que atraviesas. Haces bien en intentar alejar la tristeza y buscar los cauces para sobrellevar lo que te ha causado tanta negatividad. Esto te lleva también a pensar que estás en sequía creativa, que ahora tus talentos están disminuidos, piensas que quizá es cosa de la edad, aunque seas una treintañera. No, amiga,todo está provocado por tu estado de ánimo. Busca a diario la inspiración en los lugares más insólitos que se te ocurran y, sobre todo, procura divertirte mucho. No hay mejor bálsamo para la mente, para repoblarla de ideas geniales. Esta tarde deja el trabajo tan pronto como puedas y da un largo paseo, Piscis, relájate y procura distraerte. Hoy percibirás el benéfico influjo lunar reinante, que te ayudará a superarlo.