Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 29 de junio de 2026.

Aries

Tendrás ganas de darte algunos gustos y lo más probable es que gastes mucho dinero en tu persona. Mide un poco más tus gastos.

Salud: Es importante que reconozcas los obstáculos que impiden tu marcha hacia el éxito. Solo así lograrás enfrentarlos y superarlos.

Amor: Tienes todo lo necesario para convertirte en un buen partido, solo falta que dejes de pensar en ese amor que te hizo mucho daño.

Dinero: No repares en los comentarios que hagan tus colegas. Ellos sangran por la herida, no tienes de qué preocuparte.

Tauro

Hoy tu forma de pensar es ingeniosa, original e inteligente. La electricidad abunda en tu cabeza y en el resto de tu cuerpo.

Salud: Eres un gran amigo, siempre pueden contar contigo de forma incondicional. Aunque debes cuidar que no hieran tus sentimientos fácilmente.

Amor: Logras expectativas bastante buenas para tu profesión, pero no alcanzas igual éxito en cuestiones sentimentales.

Dinero: Decidido a forjarte un futuro seguro, ten paciencia en esta etapa tormentosa. Mil exigencias del afuera agotan tus energías.

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Géminis

La vida es una totalidad y buscar la realización en esa totalidad te llevará al éxito. Será un buen día para incursionar en las artes.

Salud: La sexualidad podría ser también un canal adecuado para el equilibrio de energías y para darle a tu cuerpo el ejercicio que necesita.

Amor: Compartirás con tu pareja momentos inolvidables. No te angusties pensando si es para toda la vida, mejor aprende a disfrutar lo que vives.

Dinero: Tu falta de concentración en el trabajo puede poner en serio riesgo una cadena de actividades de la cual eres parte.

Cáncer

A partir de una salida que realizarás se despertarán en ti proyectos que no imaginabas. No los reprimas y deja fluir tus pensamientos.

Salud: Evita cometer excesos en el comer o beber y presta atención a tus sueños, quizá recibas mensajes importantes por medio del inconsciente.

Amor: Tendrás varias propuestas para salir. Intenta elegir a la persona con la que puedas encontrar placer y buenas conversaciones.

Dinero: Será dura la batalla en pro de objetivos concretos. Quizás hoy no cuentes con el temperamento adecuado para salir de esto.

Leo

Si eres hábil podrás captar rápidamente cuando alguien te esté proponiendo un acuerdo que cambiará tu vida. Estate atento.

Salud: Aprovecha el equilibrio entre tu fuerza física, mental y espiritual para salir adelante cuando estés triste y con el ánimo por el suelo.

Amor: Es momento de dar importancia a los viajes. Es posible que de alguno de ellos salga una relación importante.

Dinero: Es una buena etapa para vender, intermediar, demostrar el talento y formalizar transacciones inmobiliarias.

Virgo

Este resultará un día satisfactorio y progresista desde el punto de vista profesional, y contagiará el buen ánimo a la familia.

Salud: Quizá hoy tengas problemas emocionales o físicos. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones.

Amor: Luna llena de Escorpio, como la emotividad es muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. El amor es así.

Dinero: Una gratificante novedad en relación a un contrato laboral te cambiará el sentido del día y, por qué no, del futuro.

Libra

No dejarás pasar de largo las oportunidades que se vayan presentando. Sagacidad y empuje te llevarán a romper con viejos esquemas.

Salud: Algunas dolencias pueden ser psicosomáticas. Te beneficiarán los ejercicios de relajación, yoga, ejercicios respiratorios y/o la natación.

Amor: Una persona que tiene poder sobre ti puede intervenir de repente en tu vida amorosa y facilitarte las cosas hoy.

Dinero: Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo. Se te abren nuevos abanicos de posibilidades.

Escorpio

Hacia la tarde los ánimos se serenarán y la jornada promete concluir en una agradable velada. Recibirás una proposición interesante.

Salud: Será conveniente que tu alimentación sea liviana y natural. Te beneficiarán los baños de sales aromáticas y la actividad física en el agua.

Amor: No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará un apoyo inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante.

Dinero: Aspectos negativos pueden obstaculizar el avance personal y no te será fácil adaptarte a los cambios bruscos que se avecinan.

Sagitario

Podrás deshacerte de preocupaciones que te agobiaran en jornadas anteriores. Disfruta el aire fresco que se respira.

Salud: No siempre te será posible sortear las vicisitudes de la vida por ti mismo. Eventualmente deberás pedir ayuda a las personas que te rodean.

Amor: Tu relación está deteriorada debido a los conflictos con tu familia política. Aprovecha la jornada para hacer algo al respecto.

Dinero: Tomate diez minutos de la jornada de hoy para revisar tu agenda. No permitas que los compromisos laborales te sorprendan.

Capricornio

Llegarás a ciertas conclusiones acerca de tu vida sentimental durante la jornada de hoy. Esto redefinirá tus parámetros de vida.

Salud: Caerás en cuenta que la violencia física no es la solución para los altercados cotidianos. La intimidación no es la respuesta a los problemas.

Amor: Jornada ideal para primeras citas. Lograrás dar una increíble primera impresión durante la jornada. No dudes de tus instintos.

Dinero: Aprovecha la jornada para continuar la búsqueda de aquellos bienes inmuebles que estás necesitando. Buenos augurios.

Acuario

Disfrutarás de la familia y los amigos. En especial, los niños y jóvenes te revitalizarán. Minimiza a cero los riesgos de accidentes.

Salud: No comas cosas de dudoso origen e higiene en la calle porque en estos días podrías enfermarte del estómago.

Amor: Conocerás a una nueva persona que te conquistará por su simpatía y su manera de actuar. Muéstrate tal cual eres.

Dinero: Dificultades en sociedades, poca ayuda o apoyo por parte de otros y pocas oportunidades en cuanto a relaciones públicas.

Piscis

Tu calendario social empieza a llenarse y la vida se presenta agitada. Programa una visita a la peluquería o a una masajista.

Salud: Es tiempo de hacer algo nuevo. No límites tu creatividad y expone todas aquellas ideas que tienes en mente. Tienes energía, así que ponte en acción.

Amor: Debido a la tensión reinante, más te vale aislarte que estar en tormentosa compañía. Te salvará la camaradería de tus amigos.

Dinero: Eres práctico, concreto. Sé muy cuidadoso con el dinero ajeno y con el propio porque después no habrá vuelta atrás.