Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este lunes 31 de agosto de 2026.

Aries

Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo. Disfruta de la jornada.

Salud: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Debes ser más moderado en tu forma de decir las cosas.

Amor: Los problemas económicos han empañado la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo.

Dinero: No puedes permitirte ser manipulado por pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a imponer tus determinaciones.

Tauro

Evita hablar mal de alguien cuyo apoyo económico estás necesitando. Resérvate los comentarios o no lograrás nada.

Salud: Si quieres mantenerte en forma, debes resignar algunos alimentos. Hay personas que no engordan coman lo que coman, pero no es tu caso.

Amor: Las palabras de tu pareja son totalmente sinceras. Pero si tú estás convencido de su infidelidad, no hay palabras que valgan.

Dinero: Trata de no mezclar los asuntos personales con los laborales. Evalúa si poner más energía en lo urgente o lo importante.

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Géminis

Absolutamente nada saldrá de acuerdo a tus planes en la jornada de hoy. Prepárate para un sinfín de inconvenientes.

Salud: No dudes en pedir ayuda a las personas que te rodean cuando debas enfrentar situaciones que sabes te superan. Conoce tus límites.

Amor: El destino terminará por alejarte de esa persona que creías compartiría el futuro contigo. No te dejes decaer.

Dinero: No te estanques intelectualmente solo porque has alcanzado un buen puesto laboral. Mantente en estado de perpetuo aprendizaje.

Cáncer

Lograrás grandes avances en ciertas cuestiones muy importantes de tu vida en el día de hoy. Procura no perder tu tiempo.

Salud: No puedes vivir con la noción de que nunca necesitarás a nadie. Eventualmente llegará el momento en el que esta afirmación será errónea.

Amor: Aprende a demostrar más eficientemente tu necesidad de afecto a tu pareja. No dejes que el orgullo te juegue en contra.

Dinero: Las dudas te asaltarán durante la jornada de hoy cuando debas tomar ciertas determinaciones confiando en tu criterio.

Leo

El destino dará un giro afortunado a tu favor durante la jornada de hoy. Utiliza tus encantos al máximo y verás resultados.

Salud: Organizarás reuniones con amigos durante el fin de semana. Aprovecha este momento para relajar las tensiones de una semana complicada.

Amor: Que tus elecciones del pasado no afecten tu futuro. Aprende a dejar detrás de ti lo que ya fue, no le des lugar en el ahora.

Dinero: Las condiciones climáticas de hoy tendrán un serio impacto en la forma en la que desarrollarás tu trabajo. Prudencia.

Virgo

Tus principios morales te pondrán en un dilema en la jornada de hoy. En tu corazón estarán las respuestas que buscas.

Salud: No puedes culparte por siempre por los errores que cometieras en tu pasado. Todos tenemos situaciones que desearíamos nunca haber experimentado.

Amor: Deja ya de atormentarte con el pasado de tu pareja. Esto no es positivo para la relación, solo logrará alejarte más de ella.

Dinero: Contarás con todo lo necesario para dejar una excelente primera impresión en entrevistas laborales. Aprovéchalo.

Libra

Transitarás un período de expansión laboral y de crecimiento económico. Sin embargo, no olvides pensar en el futuro.

Salud: No pretendas ser siempre el centro de atención. Por más que intentes ser agradable con todos, ellos notan que en el fondo no eres sincero.

Amor: Tu pareja da mucha importancia a las fechas y tú pasaste una por alto. Inventa algo, eso puede costarte la relación.

Dinero: No trates de saltear etapas en pos de lograr el éxito. Todo a su tiempo y paso a paso, esa es la clave para triunfar.

Escorpio

Jornada propicia para enderezar ciertas situaciones que se han salido de control mediante el diálogo. Aprovéchala.

Salud: No puedes vivir sordo y ciego de los sentimientos de las personas que te rodean. Debes aceptar que hay necesidades más allá de las propias.

Amor: Necesitarás demostrarle a tu pareja que has madurado lo suficiente como para mantener una relación con miras a futuro.

Dinero: El infortunio estará a tu lado durante toda la jornada de hoy. Procura ser muy cuidadoso con tus responsabilidades.

Sagitario

Tu vida doméstica se desarrollará sin contratiempos, dejarás de lado los rencores y resentimientos tan característicos en ti.

Salud: Estás atravesando por un momento de felicidad plena, no dejes que nada ni nadie empañe este período. Tu alegría contagiará a los demás.

Amor: Tu capacidad de imaginación hará que encuentres problemas allí donde no los hay. Pon los pies sobre la tierra, sé más realista.

Dinero: Las deudas no te dejan dormir. Eso por no haber escuchado los consejos que te dieron, tenlo en cuenta para la próxima.

Capricornio

Que las opiniones cruzadas en tu entorno familiar acerca de tu conducta no te hagan alterar tu curso de acción.

Salud: Caerás en cuenta que es imperativo sacarle el mayor provecho posible a cada segundo que tengas en esta vida. No dejes que el tiempo se te escurra.

Amor: Los problemas de pareja se solucionan entre dos. No metas a terceros en el medio que podrían malograr la relación.

Dinero: Aprende a tomar las críticas y recomendaciones de una manera positiva. Permítete crecer a partir de ellas.

Acuario

Deberás tener un completo control de cada variable en tu temperamento en la jornada de hoy. Mucho estará en juego.

Salud: No siempre podrás tener las respuestas adecuadas a las preguntas que la vida pone en tu camino. Acepta tu destino y continúa adelante.

Amor: Aprovecha tu tiempo libre para hacer con tu pareja aquellas actividades que ambos disfrutan tanto. Buen momento.

Dinero: Asegúrate de contar con toda la información pertinente antes de tomar una de las determinaciones que deberás afrontar.

Piscis

Te notarás profundamente desganado durante la jornada de hoy. Esto influirá notablemente en tu rutina del día.

Salud: De nada sirve que te estanques en un momento en particular de tu pasado. Esto terminará haciendo que vivas una vida repleta de amarguras.

Amor: Comparte con tu pareja una reunión con sus amigos. Intenta integrarte al grupo y hacerla sentir a gusto durante el encuentro.

Dinero: Mantente alerta durante la jornada de hoy. Un trabajo que parecía sencillo en un principio podría traerte complicaciones.