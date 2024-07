ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Comienzas una semana que no solo va a ser armoniosa y fructífera a nivel material o mundano, sino también más agradable y placentera que las anteriores gracias a la entrada de Venus en vuestro signo. Sin duda, un excelente momento para tomar toda clase de iniciativas de trabajo y también para iniciar las vacaciones.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Esta semana será algo mejor para ti que las anteriores y muchos problemas, o preocupaciones, de los días pasados se podrán solucionar. Además, gracias a la influencia de Venus, será un momento más agradable o placentero en el ámbito familiar y la vida íntima. Tendrás algunas experiencias felices que no esperabas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En esta semana que comienzas el tuyo será uno de los signos más afortunados, y partes con magníficas perspectivas, tanto en los asuntos mundanos y materiales como en el terreno personal, donde te va a ir mejor de lo que esperas e incluso podrías dar comienzo a algún romance inesperado. Suerte y éxito en los viajes.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DEJULIO)

La semana que hoy comienzas será afortunada o inspirada para ti de cara a los asuntos materiales y de trabajo, donde puedes tener incluso algún éxito. Sin embargo, tendrás algunos altibajos emocionales e incluso momentos de tristeza o de bajones, debido a secretas penas relacionadas con reveses en la vida íntima.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE GOSTO)

Esta semana que comienza estará marcada por armónicas influencias planetarias, y eso va a provocar, en tu caso, que por fin vean la luz éxitos profesionales o económicos por los que venías mucho tiempo trabajando. Es la hora de recoger los frutos y convertir las ilusiones en realidad. Será una semana muy ajetreada.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Comienza para ti una semana favorable a los asuntos de trabajo y materiales, sin embargo, los astros te advierten que corres riesgo de llevarte una importante decepción en la vida sentimental o quizás también con una de tus amistades más íntimas. El destino te va a quitar algo que no te convenía, aunque tú no lo venías.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En la semana que comienza las influencias planetarias serán armoniosas, y en tu caso te van a traer, sobre todo, protección y ayuda frente a aquellos problemas o amenazas que temes en estos momentos, tanto en tu trabajo como en otros ámbitos. Vas a tener protección frente a las traiciones o los ataques por la espalda.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

A lo largo de esta semana lograrás culminar trabajos y proyectos a los que les has dedicado mucho tiempo, y alcanzar metas por las que has luchado y te has sacrificado mucho. Es una semana muy buena pero un poco agotadora. Tendrás la sensación de que tienes que preocuparte de todos, pero nadie se preocupa de ti.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esta será para ti una semana de "limpieza", ya que por fin conseguirás quitarte muchos trabajos o situaciones incómodas y salir triunfante frente a numerosas dificultades. Estos días te podrás sentir como si por fin pudieras soltar un saco lleno de piedras que cada vez te pesaba más. Ten precaución si te piden dinero.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Comienza una semana que estará marcada por influencias planetarias armónicas, muy favorable tanto para tus actividades y trabajos cotidianos como simplemente para disfrutar de ella en el caso de que estés disfrutando de tus vacaciones. También habrá algún riesgo de desencuentros o discusiones con tus más íntimos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Esta semana que empieza los planetas se hallarán en armonía, al menos los más importantes, y eso te ayudará a que disfrutes de una semana más tranquila o armoniosa de lo habitual, incluso a que te tomes los problemas y los asuntos del día a día con una mayor calma. Será un excelente momento para viajar y relacionarte.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se inicia una nueva semana que se presenta muy favorable para ti, ya sea porque la suerte estará de tu lado a la hora de lograr objetivos, tanto en el trabajo como en tu vida privada. También, en otros casos, porque el destino te va a proteger frente a los peligros y amenazas que se pudieran cernir sobre ti. Satisfacciones íntimas.

