Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 02 de junio de 2026.

Aries

Una vuelta de página. Surgirán nuevos amores y se reforzarán tus sentimientos de siempre. No mires hacia atrás, planifica el futuro.

Salud: Te encontrarás en la cuerda floja. Tendrás que elegir entre desarrollarte profesionalmente o constituir tu familia. Recurre a tus afectos cercanos.

Amor: Pasarás por un momento de estancamiento en la relación. La comunicación se pone difícil. Intenta aplicar la gracia para salir del trance.

Dinero: No resultará difícil para ti obtener óptimas ganancias de las inversiones ya realizadas. No es momento de vender.

Tauro

No te demores en realizar trámites personales o gestiones laborales, manéjate dentro de los plazos establecidos. Resolverás cuentas pendientes.

Salud: Trata de permanecer en equilibrio física y mentalmente. Si hay malos entendidos entre tus amigos, no des pie a chismes. Mantente a un lado.

Amor: Tendrás la sensación de que invaden tu intimidad. Haz a un lado a tu pareja para protegerla, hasta mejorar tu estado anímico.

Dinero: Se revierte un problema laboral que te molestaba. Queda en suspenso una inquietud que habías planteado. Puntos de vista encontrados.

Puede interesarte

Géminis

Una persona no muy agradable de tu pasado se presenta para recordarte viejos episodios. No te angusties y piensa que solo es el pasado.

Salud: Debes armonizar y redistribuir tu energía, ya que ese es tu valor más preciado y tiene límite. No malgastes tu tiempo en cuestiones sin sentido.

Amor: Buena jornada para el amor y las conquistas. Si ya tienes pareja es un buen momento para estrechar las relaciones afectivas.

Dinero: Deberías aprovechar este día para intentar hacer algo productivo y que perdure. En definitiva, podrás tener éxito material.

Cáncer

Es un gran día para pensar en el futuro profesional, en cambios en el hogar y en encuentros virtuales con amigos.

Salud: Alguien se confesará contigo y comenzarás a aceptar lo que sientes, aunque no querrás reconocerlo.

Amor: Los intereses amorosos y familiares entran a ser preponderantes en su actuación. La independencia puede ser contraproducente.

Dinero: Será un día en el que podrían surgir oportunidades. Permanece alerta para no dejarlas pasar de largo. No pidas dinero.

Leo

Anticiparte a los hechos no te convierte en previsor, sino que aumenta tu ansiedad. No olvides que el futuro es incierto.

Salud: No olvides que un libro es una excelente compañía para aquellos momentos en que eliges estar solo. Vía libre para fantasear.

Amor: Vive intensamente cada día con tu ser amado, no te arrepentirás. No limites tu deseo y dale rienda suelta al amor.

Dinero: Recibirás un llamado inesperado con una propuesta laboral. Estúdiala con atención, puede ser la oportunidad esperada.

Virgo

Si quieres que las cosas salgan mejor tendrás que conseguir equilibrarte y no pelear, ni discutir con todo el mundo.

Salud: Continúa con los ojos abiertos. Date el lugar que necesitas y verás cómo serás bien recibido. Mantén la frente en alto.

Amor: Te sorprenderás porque alguien que hace mucho tiempo que está contigo te dirá cuánto le gustas y te hará una invitación.

Dinero: Procura controlar mejor tu presupuesto porque de momento no se presenta ningún aumento salarial en tu trabajo.

Libra

Tu actitud positiva podrá neutralizar los inconvenientes que se presentarán. Los astros no indican situaciones catastróficas.

Salud: Si deseas vivir plenamente tu vida, debes abrirte a los afectos y dejarte querer. Sufrir no debe ser una constante en tu vida.

Amor: Atraerás a personas más jóvenes, aunque no tienes ganas de complicaciones. Antes de meterte en un problema piensa en tus familiares.

Dinero: Profesionalmente estarás estable, pero tendrás ganas de iniciar nuevas actividades que te saquen de la rutina.

Escorpio

Estás en la búsqueda de la armonía. Si algo te molesta, es mejor que lo digas y luego busques un nuevo rumbo.

Salud: Sal abrigado por la noche y cuídate de posibles infecciones. El humo y la contaminación te podrían causar muy serios problemas.

Amor: Si en el amor las cosas no van con la velocidad que esperabas, recuerda que la impaciencia es muy mala consejera. En la vida todo llega.

Dinero: Hoy será un día provechoso económicamente, pues te ha abandonado la excentricidad y te muestras más práctico.

Sagitario

Dedica tiempo a buscar algún curso o carrera para empezar. Intenta que sea placentero más que una obligación. Te redituará en el tiempo.

Salud: Mostrarte humano ante tus subordinados no menoscaba tu autoridad, por el contrario, aumenta la colaboración y el respeto mutuo. Sé más comprensivo.

Amor: Las exigencias y los reclamos no son buenos consejeros. Deberán tomarlo con calma y poner los pies sobre la tierra.

Dinero: Eres un gran negociador. Crece tu popularidad en los negocios. Abandona la lucha cotidiana y comienza a disfrutar los triunfos.

Capricornio

La rutina no permite que disfrutes y valores lo que tienes. Aparta tu mirada de las obligaciones y pon atención a tus sentimientos.

Salud: No prestes tanta atención a todo lo que le sucede a la gente de tu entorno, la realidad puede abrumarte. No te descuides.

Amor: Todo indica que asuntos que empezaron como una aventura se van a transformar en serios. Entrégate a tus sentimientos.

Dinero: Harás cambios financieros acertados. Tendrás toda la responsabilidad de nuevos y prometedores negocios en tus manos.

Acuario

Las pruebas que deberás pasar en este período te fortalecerán y estimularán tu capacidad. Buena cosecha.

Salud: Atiende tu juego. Si te distraes te harán una zancadilla eficaz. Si alguien en quien confiabas te decepciona, es mejor no insistir.

Amor: Olvídate de los triángulos amorosos, herir a otros no está en tus códigos. Situación familiar comprometida.

Dinero: Posterga cualquier transacción que pueda definir el rumbo de tu economía. Cuida que las condiciones sean claras.

Piscis

El buen humor hará que comiences el día diferente. Encontrarás escollos a cada paso, pero no pierdas el optimismo.

Salud: El estrés se manifiesta de manera inesperada. No desestimes un pequeño descanso para dejar la mente en blanco.

Amor: La relación de pareja te está ahogando. Busca actividades que te permitan sentir un poco de libertad. Ten paciencia.

Dinero: No malgastes el dinero cuando puedes disminuir gastos. La impulsividad en las compras no llenará el vacío que sientes.