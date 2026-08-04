Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 04 de agosto de 2026.

Aries

Tendrás la impresión de no avanzar en tu trabajo atrasado, sin importar a qué velocidad trabajes. Calma, es sólo una impresión.

Salud: El pasado es inamovible, representa todos aquellos escollos vividos y lecciones aprendidas. No sufras por él, acéptalo y valóralo.

Amor: Te invadirá la creatividad para poder mejorar tus relaciones con tu pareja. Encontrarás mil y una formas de decirle que la quieres.

Dinero: Buscarás consejos en las personas equivocadas. Sé muy cauto a la hora de elegir a quién preguntar.

Tauro

Debes tratar de dejar de ser el centro de atención del lugar, piensa bien las palabras antes de decirlas y sé más humilde.

Salud: No te brindes a alguien enteramente antes de estar totalmente seguro de sus sentimientos hacia ti. Sé cauto pero no caigas en la paranoia.

Amor: Tanto en el noviazgo como en el matrimonio la unión de la pareja saldrá fortalecida y desaparecerán el temor y las dudas.

Dinero: El conocimiento intelectual no es la única arma con la que debes contar, utiliza también la astucia para alcanzar tus metas.

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Géminis

No sirve de nada que salgas de mal humor porque la energía negativa no te ayuda a mostrarte como eres. Relájate y trata de disfrutar.

Salud: Recuerda que existen cosas que no poseen valor material alguno en la vida, así que no le des a lo material mayor atención de la que se merece.

Amor: Las intrigas, los celos y las discordias serán causales de alejamientos en la pareja. Es tiempo de solucionarlos y evitarlos.

Dinero: No pienses que por haber llegado a la cima no te quedan cosas para aprender. Cultiva tu intelecto para futuras oportunidades.

Cáncer

Jornada negativa en la que te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo.

Salud: No temas mostrar tus capacidades en su mayor exponente, sobre todo en lo que a lo laboral se refiere. Ten confianza y todo marchará sobre ruedas.

Amor: Es importante que establezcas los límites de antemano en la pareja para evitar confusiones que puedan terminar en pleitos.

Dinero: Sentirás latente la presión de no cometer errores en una jornada tan importante como la de hoy. Da lo mejor y estarás bien.

Leo

Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber dejado atrás. No repitas errores.

Salud: Es justamente en los momentos difíciles donde el amor por los seres queridos se hace presente y se muestra en su mayor esplendor.

Amor: Llegarás al tope de tu paciencia en el día de hoy. Ciertas actitudes de tu pareja ciertamente han llegado al límite.

Dinero: No te podrás permitir el lujo de la duda en las determinaciones que deberás tomar en la jornada de hoy. Mucho cuidado.

Virgo

Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán.

Salud: No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad.

Amor: Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta de que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo.

Dinero: Nuevas ideas rondarán tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante.

Libra

No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros.

Salud: Mantén tu conciencia limpia y da lo mejor de ti a cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad.

Amor: Jornada complicada para la pareja, evita caer en las discusiones constantes sobre quien tiene razón. Déjalas pasar.

Dinero: La vida se mueve en etapas. Debes aprender que algunas son mejores que otras, no des lugar a la desesperanza.

Escorpio

Buscarás usar cada medio a tu alcance para encontrar la redención a nivel sentimental. Jornada productiva a nivel laboral.

Salud: La confianza es un factor que no se brinda fácilmente. Es necesario ganársela mediante las acciones propias. No puede ser exigida.

Amor: La intimidad en la pareja es un tema bastante complicado. Debes ser medido en lo que exiges de ella. Dialoga profundamente.

Dinero: No desesperes por estar con tu trabajo atrasado. Tómate un segundo, respira hondo y abócate completamente a él.

Sagitario

Te verás considerando ciertas opciones a nivel emocional que nunca habías pensado. Muy buen día a nivel laboral.

Salud: No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.

Amor: Aprovecha la jornada de hoy para declaraciones de amor que se han hecho esperar en el tiempo. Confía en ti.

Dinero: Vivirás momentos de extrema tensión cuando superiores evalúen tus trabajos más recientes. Confía en tus instintos.

Capricornio

Finalmente lograrás ver la luz luego de una noche que llegó a parecer perpetua. Ahora podrás empezar a reconstruir tu vida.

Salud: El crecimiento personal es algo que se debe mantener en todo instante de nuestra vida. Nunca creas que eres lo mejor que puedes llegar a ser.

Amor: Hoy te invadirá la desesperación al ver que resulta imposible dialogar con tu pareja. Busca comunicarte de otras maneras.

Dinero: No trates de adelantar en un día todo el trabajo atrasado de la semana. Esto te llevará a la fatiga temprana.

Acuario

Piensa menos en el amor y en la familia y pon más atención a tus aspectos personales. Es el inicio de un ciclo propicio para la belleza.

Salud: Busca descanso en la compañía de tus amigos y organiza un viaje para lograr despejar un poco tu mente. Pasarás momentos inolvidables.

Amor: Has tenido un día complicado en el trabajo, pero llegarás al hogar y encontrarás la calma y el amor que necesitas.

Dinero: No culpes a la suerte por tus desventuras porque, si bien esta influye, no es determinante. Acepta las consecuencias de tus actos.

Piscis

Deberás marcarle ciertos límites de conducta a ciertas personas que te rodean. No temas mostrarte estricto e inflexible.

Salud: No permitas que las preocupaciones invadan tu mente hasta llenarla completamente. Toma los retos de a uno y paso a paso, solo así podrás con todos.

Amor: Debes ser más condescendiente con las equivocaciones que comete tu pareja. No podrás alcanzar el éxito en la relación sin tolerancia.

Dinero: Tu firmeza a la hora de respaldar tus determinaciones impactará positivamente a los ojos de tus superiores. Aprovéchalo.