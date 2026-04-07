Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 07 de abril de 2026.

Aries

Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo y empieza una dieta.

Salud: Los asuntos familiares dirímelos en el terreno familiar y los laborales déjalos para el trabajo, no mezcles porque terminarás mal.

Amor: No dejes que nadie se entrometa en tu relación de pareja, solamente ustedes dos saben cuál es la mejor fórmula para estar juntos.

Dinero: Ya no sabes qué hacer para que tu dinero rinda más. Tal vez deberías probar con los juegos de azar, puede irte bien.

Tauro

Tu renuencia a crecer está afectando notoriamente tu realidad emocional. Deberás modificar ciertas conductas.

Salud: La vida únicamente nos hace atravesar aquellas pruebas que somos capaces de superar. No pierdas la fe en ti mismo bajo ninguna circunstancia.

Amor: Jornada negativa para la pareja. Cada palabra parecerá ser una tentación para caer en inconvenientes. Modera tus palabras.

Dinero: Comenzarás a ver los resultados del tiempo extra que has invertido en tus actividades extracurriculares. Disfrútalo.

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Géminis

No podrás evitar verte arrastrado a participar en ciertos acontecimientos que te pondrán al borde del ataque de nervios. Cuidado.

Salud: Asegúrate de buscar tu propio camino en la vida. No dependas de las palabras de aprobación de aquellas personas que te rodean.

Amor: Procura no iniciar ningún tipo de aproximación o intento de conquista durante la jornada de hoy bajo ninguna circunstancia.

Dinero: Demostrarás tus aptitudes volviéndote completamente inmune a la presión en las determinaciones a tomar hoy.

Cáncer

Con mucho trabajo de por medio lograrás alcanzar un rendimiento que no creías posible. Confía en tus aptitudes.

Salud: No hay nada de malo con una personalidad competitiva, mientras que sepas controlarla debidamente. De otra forma traerá serios inconvenientes.

Amor: No hay lugar en el amor para los secretos. Si pretendes tener una relación duradera deberás brindarte completamente.

Dinero: Busca recabar información sobre formas de motivar al personal a tu cargo en tu puesto laboral. Esto abrirá muchas puertas.

Leo

Tus continuas demostraciones de inmadurez terminarán por arruinar tu actual relación de pareja. Malas noticias a nivel laboral.

Salud: El egoísmo es compañero inseparable de la miseria y la soledad. Procura no darle cabida en tu vida o te esperarán interminables momentos de tristeza.

Amor: Deberás dejar de lado tu inmadurez si pretendes conquistar al amor de tu vida. No desperdicies tu tiempo o podrías arrepentirte.

Dinero: No especules con el curso de los acontecimientos. Espera lo mejor, pero siempre estate listo para lo peor.

Virgo

Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus pautas actuales han demostrado ser erradas.

Salud: No podrás hallar paz mental en ningún momento de tu vida a menos que te decidas a enfrentar tus miedos, para así lograr salir adelante.

Amor: Desgraciadamente tus celos han vuelto a arruinar lo que podría haber sido una relación con futuro. Supera tu inseguridad.

Dinero: No te quedará otro remedio más que dejar de lado tus planes de ocio para la jornada y dedicarte a terminar ciertos trabajos.

Libra

Finalmente se vislumbrarán ciertos resultados de tanto empeño y trabajo a nivel laboral. Saborea tus éxitos tanto como puedas.

Salud: Aprovecha el empujón que puede llegar a darte tu entorno en tus obligaciones latentes. Aliméntate de la energía de los que te rodean.

Amor: Deberás dejar de lado la soberbia y el orgullo empedernido si pretendes mantener tu relación. No podrás postergarlo más.

Dinero: Empezarás la jornada de manera tranquila. Será un día laboral típico, sin muchos sobresaltos.

Escorpio

Finalmente lograrás abrir tus ojos a los cambios que debieron suscitarse hace tiempo. Una puerta se abre en tu futuro.

Salud: La tenacidad no es la única herramienta para obtener resultados. Aprende a escuchar los consejos que puedas llegar a obtener de tu entorno.

Amor: Jornada francamente mala para todo tipo de inicio de relaciones. Procura tomarte tu tiempo, no fuerces encuentros.

Dinero: Te resultará difícil concentrarte durante la jornada de hoy. No desesperes, procura ir paso a paso y saldrás adelante.

Sagitario

Jornada complicada. Debido a las decisiones que tomarás causarás el descontento de los que te rodean. Apégate a tus elecciones.

Salud: No temas mostrarte comprensivo hacia los sentimientos de los demás. Esto te permitirá ganarte el amor y la simpatía de los que te rodean.

Amor: Detrás quedarán los momentos de incertidumbre e inseguridad en la pareja. Se abre una nueva etapa ante tus ojos.

Dinero: Procura no dejar para más adelante tus actividades para el día de hoy. Aprovecha cada momento de hoy para avanzar.

Capricornio

Tus valores serán puestos a prueba por la vida durante la jornada de hoy. Recuerda, el camino fácil eventualmente lleva al fracaso.

Salud: Te será imposible tener respeto por ti mismo si no respetas a los que te rodean adecuadamente. Aprende a ponerte en el lugar de los demás.

Amor: El amor no vendrá a tu vida cuando tú quieras, sino cuando estés listo para recibirlo. No fuerces situaciones innecesariamente.

Dinero: Hoy te despojarás de todo tipo de límites en tus sueños y aspiraciones laborales. No temas poner tus metas en lo más alto.

Acuario

Las ideas del corazón ocuparán por completo tu mente en la jornada, no dejando espacio para nada más en ella.

Salud: No puedes lamentar aquellos errores de tu pasado de por vida. Aprende a disfrutar de cada instante de ella, pues el tiempo que tenemos es limitado.

Amor: Un amor que creías olvidado resurgirá de entre las cenizas. Avanza con cautela y evalúa si será positivo reanudar la relación.

Dinero: Aprovecha la jornada para realizar algún juego de azar. La fortuna estará de tu lado a lo largo del día. No la dejes pasar.

Piscis

No contarás con todo el apoyo de los astros hoy, te verás despojado de tu personalidad encantadora. Replanteos económicos.

Salud: Para alcanzar la maestría en cualquier tipo de actividad es necesario recurrir a la práctica constante. No existe otra forma de hacerlo.

Amor: Deberás tomar una importante determinación que afectará radicalmente el destino de tu pareja. Medítalo detenidamente.

Dinero: Usarás el tiempo libre del fin de semana para organizar los planes de aquel proyecto individual que tienes en el cajón.