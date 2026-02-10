Este martes 10 de febrero de 2026, la energía cambia de frecuencia de forma radical. La Luna abandona el aire eléctrico de Acuario para sumergirse en las aguas profundas y compasivas de Piscis.

Es un martes para “sentir” más que para “pensar”. Mientras el Sol en Acuario sigue empujándonos hacia el futuro y lo colectivo, la Luna en Piscis nos pide una pausa para conectar con nuestra intuición, nuestros sueños y nuestra sensibilidad artística. La rigidez de la semana laboral se disuelve: hoy las mejores soluciones no vendrán de la lógica pura, sino de la empatía y la imaginación.

Aries

Palabra clave: Introspección. Tu fuego habitual se vuelve una llama interna. Es un martes para bajar el perfil y escuchar lo que tu subconsciente tiene para decirte. Prestá atención a tus sueños o a esas “corazonadas” que aparecen de la nada. Es un excelente día para perdonar y soltar lo que te viene pesando en el alma.

Tauro

Palabra clave: Empatía. Tus amistades y grupos sociales se vuelven un refugio. Hoy podrías sentir las emociones de los demás como si fueran tuyas; usá ese don para consolar o mediar en conflictos. Es un gran martes para participar en causas solidarias o simplemente para soñar proyectos a futuro con gente que amás.

Géminis

Palabra clave: Inspiración. En el trabajo, tu mente analítica le deja paso a la creatividad pura. Si te dedicás al arte, la comunicación o el diseño, hoy tendrás una “musa” a tu disposición. Mostrate más compasivo con tus colegas; un gesto amable de tu parte puede cambiar el clima tenso de la oficina.

Cáncer

Palabra clave: Expansión. Con la Luna en un signo de agua hermano, te sentís en tu salsa. Tu fe se fortalece y tenés ganas de conectar con algo más grande que vos mismo. Es un martes ideal para meditar, leer sobre espiritualidad o planificar un viaje a un lugar con agua. Tu sabiduría interna hoy es tu mejor guía.

Leo

Palabra clave: Intimidad. La Luna en Piscis activa tu zona de transformación y recursos compartidos. Es un día para ir profundo en tus vínculos: menos brillo externo y más conexión de alma a alma. Podrías recibir una noticia sobre un dinero o trámite que requiere que seas paciente y confíes en el proceso.

Virgo

Palabra clave: Compasión. La Luna se sitúa frente a tu signo, suavizando tu mirada crítica. Hoy es el día para ver la belleza en la imperfección de los demás. En la pareja, buscá el romance y el diálogo tierno; dejá de lado la lista de tareas pendientes por un rato y simplemente “está” presente para el otro.

Libra

Palabra clave: Sanación. Tu rutina diaria se tiñe de una energía más suave. Es un martes para cuidar tu salud desde un lugar holístico: escuchá qué te pide tu cuerpo. Quizás necesites más agua, más descanso o una actividad que te relaje, como el yoga o la natación. Servir a los demás te dará una paz inesperada.

Escorpio

Palabra clave: Placer. La Luna en Piscis te regala un día de mucha magia y romance. Te sentís inspirado para crear, amar y disfrutar de los placeres simples. Si tenés hijos, la conexión hoy será profunda y sanadora. Dejate llevar por lo que te apasiona sin buscarle una explicación lógica.

Sagitario

Palabra clave: Refugio. Tu atención se dirige al hogar y a tus raíces. Podrías sentir cierta melancolía o ganas de estar en soledad en tu rincón favorito. Es un gran martes para embellecer tu casa con música o aromas que te traigan paz. Una charla con un familiar desde la vulnerabilidad será muy liberadora.

Capricornio

Palabra clave: Poesía. Tus palabras hoy se vuelven más suaves y menos autoritarias. Es un excelente martes para escribir, para el marketing emocional o para tener conversaciones que requieran tacto y diplomacia. Tu mente captará lo que no se dice; confiá en tu capacidad para leer entre líneas.

Acuario

Palabra clave: Valor. Tras la agitación de los días pasados en tu signo, hoy la Luna te pide que te enfoques en tu seguridad material pero desde un lugar intuitivo. ¿Qué recursos tenés que no estás viendo? Podrías descubrir un talento oculto o recibir una ayuda económica inesperada. No todo es lógica, la suerte también juega.

Piscis

Palabra clave: Protagonismo. Con la Luna en tu signo, tu sensibilidad y magnetismo están en su punto máximo. Sos un canal de luz para los demás hoy. No te asustes si te sentís más permeable a las energías externas; simplemente buscá momentos para recargar. Irradiás una paz que todos necesitan.