Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 11 de agosto de 2026.

Aries

Cometerás los mismos errores que has cometido en el pasado a nivel emocional y te costará caro nuevamente. Importantes decisiones.

Salud: Aprende de tus errores tanto como de los de aquellos que te rodean. Esto te permitirá no vivir en carne propia vicisitudes ajenas.

Amor: Saldrán a la luz inseguridades latentes de tu pareja que te ayudarán a vislumbrar los motivos de recientes peleas.

Dinero: Es hora de dejar de lado todo tipo de inseguridades. Deberás mostrar temple de acero en decisiones a tomar hoy.

Tauro

Deberás cambiar en gran manera tu rutina para darle paso a la creatividad e innovación. Procura dejar tu pasado detrás.

Salud: Deberás aprender a poner tus prioridades en orden para poder alcanzar el éxito en tus proyectos a futuro. La disciplina es la clave.

Amor: Verás como todo el trabajo que has puesto en cultivar la pareja se va por el drenaje debido a tus celos infundados.

Dinero: Serás blanco de grandes noticias en lo que a lo laboral se refiere. Disfruta este gran momento de la mejor manera posible.

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Géminis

Se acercan tiempos que te harán madurar prontamente. Necesitarás de entereza y nobleza si quieres salir airoso de ellos.

Salud: Debes contener tus impulsos de querer tener razón todo el tiempo. Aprende a escuchar los puntos de vista de los demás, aunque no estés de acuerdo.

Amor: Deberás tolerar arranques de sensibilidad por parte de tu pareja. Ármate de paciencia y podrás pasar el día sin complicaciones.

Dinero: Notarás que la balanza se inclina a tu favor debido a intereses personales de tu superior hacia ti. Piensa antes de actuar.

Cáncer

Serás víctima de nuevas ocurrencias por parte de tu pareja en la jornada de hoy. Esto traerá aparejado ciertas complicaciones.

Salud: Que el miedo a ser lastimado no te lleve a una vida de completa soledad y miseria. El amor es uno de los factores clave de nuestra existencia.

Amor: Entrarás en ciertos planteos durante la jornada de hoy en la pareja que te harán reconsiderar la relación. No te apresures.

Dinero: No te dejes amedrentar por la presencia de tus superiores. Aprovéchala para brillar en cada aspecto que puedas.

Leo

Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente, se sumarán tensiones hogareñas.

Salud: La vida te dará duras lecciones pero estará en ti no permitir que se repitan. Aprende todo lo que puedas, de cada mal trago que pases, para no revivirlo.

Amor: Reanuda las actividades que te mantenían en forma. El que te veas atractivo elevará tu autoestima y te devolverá el encanto.

Dinero: El buen pasar económico no está fuera de tu alcance. Pon todas tus energías en lo que haces y la oportunidad llegará sola.

Virgo

Estás próximo a salir de una etapa de continuo negativismo por la que estás pasando. No temas pedir ayuda si lo necesitas.

Salud: Existen ocasiones en las que los instintos no nos aconsejan de manera correcta. Asegúrate de no actuar por reflejos, medita cada factor.

Amor: Comenzarás el día de hoy con algunas tensiones en la relación, pero serán puramente pasajeros. Todo evolucionará para mejor.

Dinero: Tomarás grandes determinaciones en lo que a tu futuro profesional se refiere. Asegúrate de cubrir cada aspecto importante.

Libra

La mala suerte te seguirá a cada lugar al que vayas. Debes ser muy cuidadoso si tienes que conducir grandes distancias.

Salud: Que recientes fracasos en cuestiones importantes no derrumben una autoestima que te llevó mucho tiempo levantar. Los problemas son parte de la vida.

Amor: Nuevos problemas sacarán a relucir viejos rencores no solucionados en la pareja. Procura darles un punto final.

Dinero: Tu tendencia de ir a contra corriente te pondrá en aprietos. No confíes en tus instintos en lo que a inversiones se refiere.

Escorpio

Deberás tomar complicadas decisiones en lo que concierne a la pareja en la jornada de hoy. Busca en ti la aceptación.

Salud: Utiliza el día de hoy para replantearte tus actitudes y acciones ante la vida. Esto te permitirá elegir siempre el camino más ventajoso.

Amor: Con tus sentimientos a flor de piel, sentirás que tu pareja no te ama lo suficiente. Busca hablar de esto con ella.

Dinero: No dejes de lado lo seguro por explorar nuevos horizontes laborales. Debes ser muy cuidadoso con las decisiones que tomas.

Sagitario

Día lleno de penurias tanto en lo laboral como en lo sentimental. Si tienes la posibilidad, quédate en tu casa.

Salud: Las decisiones correctas son siempre las más difíciles de tomar. Te verás en una encrucijada entre lo correcto y lo sencillo, elige con prudencia.

Amor: No descuides a tu pareja. Es probable que ella esté atravesando un momento difícil y no lo notes por tu devoción al trabajo.

Dinero: En los nuevos negocios, tendrás tendencia a confiar de más en tu suerte. Contrólate un poco porque no siempre la suerte estará de tu lado.

Capricornio

Tendencia a cometer errores en forma continua debido a la falta de atención. Ten cuidado con tu trabajo.

Salud: Nadie puede elegir su familia. Deberás desarrollar tolerancia hacia ciertas actitudes de tus seres queridos.

Amor: No pretendas hacer funcionar una pareja si no te entregas totalmente. Dispersa los miedos a ser lastimado y entrégate por completo.

Dinero: Por más que deseas relajarte, tu realidad cotidiana no te lo permitirá. El trabajo, el hogar y las deudas te tendrán a mal traer.

Acuario

En el día de hoy se suscitarán eventos que te llevarán al entendimiento de viejos enigmas. Tendencia a dispersarse en lo laboral.

Salud: Nunca se es lo suficientemente cuidadoso cuando sabes que el peligro está cerca. Tomas las medidas convenientes a pesar de lo que digan los demás.

Amor: Aprende a perdonar las falencias de tu pareja. Nadie es representación viva de la perfección. Todos somos susceptibles a errar.

Dinero: No te dejes llevar por los comentarios despreocupados de tus pares laborales. Desenvuélvete acorde a tus principios.

Piscis

Debes intentar salir de la rutina hogareña. Las relaciones que no presentan cambios terminan por deteriorarse.

Salud: Concurrir al dentista para mejorar la parte estética es tu materia pendiente. No dejes pasar el tiempo y dedícate a buscar un buen profesional.

Amor: Una persona muy vergonzosa, que te ama en secreto, espera ansiosamente que decidas acercarte. Mira a tu alrededor, quizá la encuentres.

Dinero: No es momento para despilfarrar tu dinero. Antes de decidir una compra importante, consulta con tu pareja y decidan juntos.