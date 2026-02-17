Te acerca las predicciones más precisas y los consejos más confiables de la astrología hoy para tu signo en cuestiones de salud, amor y dinero.

Aries

Si asumes tu poder, no te amedrentará la posibilidad de una realización social y profesional. No permitas que decidan por ti.

Salud: Si tienes una reunión social, procura que sea en tu casa, donde te sientes más a gusto. Elige el descanso y la tranquilidad del hogar.

Amor: La chatura de lo cotidiano amenaza con superar tu resistencia. Si recibes la atención que tanto mereces, pagarás amor con amor.

Dinero: La superación de la situación presente dependerá de tus deseos de éxito. Contarás con lucidez económica en el momento justo.

Tauro

Buena dosis de actividades sociales, encuentros con amigos y participación en grupos con quienes tienes intereses comunes.

Salud: Si examinas a los demás, sé discreto. A nadie le gusta sentirse observado y evaluado por otra persona.

Amor: Confía en tu intuición, sueles saber casi todo de una persona solo con mirarla. Deberás juzgar a alguien que recién conoces.

Dinero: Tu capacidad para relacionarte te convertirá en un negociador hábil, y así obtendrás mayores beneficios en lo laboral.

Géminis

Este día podría sobrepasar tus expectativas. Recibirás un apoyo tan positivo de los demás que te sentirás muy feliz.

Salud: Sigue a tu corazón, la intuición te orientará. La mejor manera de relacionarse con los demás es la que deja en libertad al otro.

Amor: No dejes que la familia o los vecinos invadan tu intimidad y prepara una cena romántica para dos. Ustedes tienen muy buenas vibraciones.

Dinero: Ten cuidado en el día de hoy, eres propenso a perder dinero y objetos de tu pertenencia. Cuida mejor las cosas de valor.

Cáncer

Tendrás que hacer muchas llamadas telefónicas por alguna urgencia. Día de gran armonía, excelente para compartir tu tiempo.

Salud: Quizás seas el más idóneo para concretar negocios difíciles, pero trabaja en equipo, así lograrás que sea beneficioso para todos.

Amor: Rienda suelta a tu imaginación y a tu deseo. Espera los acontecimientos que, si no te precipitas, darán buenos resultados.

Dinero: Estás pasando una etapa holgada económicamente, pero no te olvides de las épocas de vacas flacas, así que no derroches.

Leo

La inesperada reaparición de un entrañable amigo a quien hace tiempo no veías pondrá una nota de alegría en tu vida.

Salud: Si te sientes deseoso de imprimir un cambio notable en tu imagen, no te prives de hacerlo. Los demás notarán ese fabuloso cambio.

Amor: Estarás impaciente y querrás imponer tus ideas. La reacción de tu pareja te hará comprender que debes cambiar de actitud.

Dinero: Todos los planes que haces te motivan para lograr beneficios económicos a través de las inversiones o de los juegos de azar.

Virgo

Durante esta jornada sentirás la necesidad de confiarte con un amigo, sus consejos te parecerán preciosos. Te dirá lo justo.

Salud: La bondad es importante cuando se trata de la familia. Practica la generosidad del corazón y el espíritu. Siéntate y reevalúa tus metas personales.

Amor: Buscarás expandir tus horizontes afectivos conociendo gente de otros ambientes. Ábrete a nuevas aventuras en el amor.

Dinero: No pierdas de vista las jugadas de la competencia. Tendrás que seguir luchando para mantener lo logrado.

Libra

La sorpresa que te darán hoy, no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa.

Salud: Controla tus reacciones y trata de no irritar a tu entorno con dichos o actitudes hirientes. Sé más abierto y comunicativo con ellos.

Amor: Desde los comienzos de la relación habrá muchas sensaciones. Combinarán el amor con una bella amistad y fortalecerán la unión.

Dinero: Empéñate en mantener con firmeza lo que tienes. Si bien no necesitarás de una fuerza extraordinaria, se te presentarán dudas.

Escorpio

Estás atravesando un período en que se presentan muchas oportunidades afortunadas para hacer realidad tus sueños. Aprovéchalo.

Salud: Unifica los afectos y deja que los impulsos te guíen. Ubica las emociones y asume los riesgos que implica una relación más profunda.

Amor: Da vuelta la hoja o reformula la relación, son dos opciones que suenan fuerte. Considera lo que más beneficio puede darte.

Dinero: De ahora en más, trata de pensar bien las cosas antes de hablar, ya que tu situación económica podría empeorar.

Sagitario

Circunstancias propicias. Deberás actuar con inteligencia, pues se vislumbra el éxito, pero después de un esfuerzo o gran lucha.

Salud: No es buena idea que sacrifiques tus necesidades para atender las ajenas. Deberás encontrar primero tu deseo, no te coloques en lo último.

Amor: Los amores clandestinos no fueron hechos para ti. Eres frontal y tiernamente ingenuo. Sé sincero en materia de sentimientos.

Dinero: La planificación financiera a largo plazo no puede seguir ignorada. Necesitarás apoyo para la toma de decisiones.

Capricornio

Estarás predispuesto a reunirte con amigos y pasar buenos momentos. Cuidado, estás propenso a tener accidentes en la calle.

Salud: Si dices sí por pena, serás tú quien saldrá lastimado. Decide con audacia cuando haya que decidir, no tengas miedo y disfruta del momento de gloria.

Amor: Encerrado en tu pequeño mundo, ni siquiera acusarás recibo de las propuestas de cambio que hará tu pareja. Trata de entenderla.

Dinero: Lo mejor será cancelar tus deudas y ocuparte de los trámites legales que quedaron. Revisa lo que tienes en el tintero.

Acuario

Tu imaginación estará funcionando a todo vapor, tendrás un fin de semana muy variado y ajetreado.

Salud: Atrévete a rehacer tu vida, tienes que aprender a ser más egoísta y a quererte más, reclama lo que te pertenece con valentía y sin titubear.

Amor: Hay promesas que se las lleva el viento y a ti te han hecho unas cuantas. Tú eres muy inteligente, pero a veces pecas de ingenuo.

Dinero: Últimamente te has esforzado mucho, y esto te será reconocido. Tu carrera avanzará gracias a la gratitud de alguien.

Piscis

Un familiar tuyo, que está envuelto en ciertos asuntos burocráticos o legales, los podrá resolver, aunque quizás demore unos días.

Salud: No te lamentes por pasados errores, con tu inteligencia y sabiduría sabrás sacarles partido a los enormes y beneficiosos cambios que se avecinan.

Amor: Tu vida sentimental, de pareja o familiar se verá afectada por una monotonía que puede resultar aburrida. Será pasajera.

Dinero: La gente está llena de ideas brillantes cuando de tu dinero se trata. Si nadie quiere invertir su propio efectivo, vete.