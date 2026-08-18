Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 18 de agosto de 2026.

Aries

Tendrás buenas intenciones, pero la comunicación se torna difícil. Las interferencias de todo tipo hacen agua tus planes.

Salud: El ritmo de vida exige esfuerzo. En este momento cuida tu alimentación y ejercítate para mantenerte saludable y en forma.

Amor: Es tiempo de juego, de comunicación, de espacios compartidos al aire libre y de a dos. Hay mucha atracción física entre ustedes.

Dinero: Te sentirás exigido como nunca por tus jefes o por las circunstancias por las que estás atravesando. Cuida tu salud mental.

Tauro

Cualquier novedad te producirá un estado de excitación y de interés desbordado. Llamarán poderosamente tu atención las innovaciones.

Salud: Todo lo que intentes para alejar malestares y problemas, resultará efectivo. Tu salud física irá de la mano con tu salud mental.

Amor: El amor ha golpeado tu puerta y ocupado el 90 por ciento del espacio de tu cuerpo. Piensa con calma y no ames a quien no te ama.

Dinero: Deberás tener cuidado en la forma en la que estás manejando tus recursos económicos, porque las buenas rachas no son eternas.

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Géminis

Surgirán cambios repentinos y drásticos. Los viejos esquemas ya no sirven y se rompen, y habrá un reajuste en tus asuntos.

Salud: Cuida tus fuentes de energía y observa tu vitalidad, y voluntad ya que te pueden impactar. Guarda en tu memoria estas sensaciones y rememóralas.

Amor: Te mostrarás sincero, afectuoso y con disposición para socializar. Si hubo situaciones tensas, lograrás estabilidad.

Dinero: Las nuevas ideas laborales que tengas serán osadas e innovadoras, pero aún es muy pronto para ponerlas en práctica.

Cáncer

Posibilidad de viajar o tener contacto con lugares lejanos. Ideas confusas sobre un problema laboral. Acepta sugerencias.

Salud: Debes replantearte las relaciones con tu familia y así aprenderás a colocar a cada uno de tus seres queridos en el lugar interno que le corresponde.

Amor: En la vida amorosa ocurrirán cambios importantes, tu actitud va a ser menos conservadora y las relaciones serán más divertidas.

Dinero: El ahorro, por más insignificante que sea, te dará la pauta de que has sabido aprovechar esta etapa de tu vida. Sé inteligente.

Leo

Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.

Salud: Eres disciplinado para las dietas y los tratamientos. Cumples con los chequeos, pero eres un poco exagerado en cuanto a los contagios.

Amor: Otra vez los celos y la envidia empañarán momentos de felicidad. Si amas de verdad, intenta solucionarlo con amor.

Dinero: El dinero y la inspiración vendrán de la mano de los sueños. Ten a mano un cuaderno y anota lo primero que te venga a la cabeza.

Virgo

Se ve que hoy estás lleno de energía. El ejercicio y ciertas sonrisas harán maravillas en tu cuerpo y alma, debes estar atento.

Salud: Si hablando la gente se entiende, recurre a tu buen humor y tu don de gente cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar.

Amor: Reclamos que te acosan. Elige distanciarte y pensar en frío porque no querrás tomarte la vida afectiva con dramatismo, no lo mereces.

Dinero: Las ocupaciones y los trabajos te impulsarán a llevar una vida retirada y solitaria. Busca conectarte con tu espíritu.

Libra

Puedes hacer una pausa y esperar un cambio que está al llegar. En un momento determinado tendrás que intervenir y tomar decisiones.

Salud: Todos necesitamos tener una dosis de sano egoísmo. Piensa en ti como si fueras lo más importante del mundo.

Amor: Quizá existan diferencias y fuertes discusiones que se superarán con un poco de voluntad y actitud positiva.

Dinero: Los viajes y la realización de cursos de preparación serán puntos muy importantes para la consecución de tus proyectos.

Escorpio

Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas.

Salud: Controla tus nervios, ya que es posible que sea un momento en el que sufras mucha irritabilidad y tus decisiones sean un tanto inconsistentes.

Amor: No sueles involucrarte mucho emocionalmente. Sin embargo, darás lo mejor de ti para que el encuentro amoroso prospere.

Dinero: Tienes que estar preparado para tomar decisiones sobre la marcha, seguramente harás las cosas bien.

Sagitario

Mostrarás interés en compraventa o refacción de propiedades, o en servicios relacionados con la alimentación o asuntos domésticos.

Salud: La tensión puede causar estragos en tu organismo. Busca la solución en la alimentación correcta, en el descanso adecuado y la ejercitación diaria.

Amor: Si estás solo intentarás hallar compañero/a. El destino colabora, pues el amor te aguarda a la vuelta de la esquina.

Dinero: Deberías tratar de que los problemas del corazón no se mezclen con los asuntos financieros o laborales. Cuida tu dinero.

Capricornio

Sufrirás toda clase de contratiempos y retrasos en los planes para la jornada de hoy. Deberás reorganizarte para cumplir con todo.

Salud: Día más que propicio para entablar nuevas relaciones de amistad. Pasarás por una etapa de extrema sociabilidad que te permitirá conocer gente.

Amor: La paciencia y la tolerancia son las piedras angulares de una relación estable. Busca hacerlas tus estandartes.

Dinero: Busca mantener un ritmo en tus actividades laborales cotidianas. Esto te mantendrá con tu trabajo actualizado.

Acuario

Tenaz y luchador, arrasarás con todo en el ámbito comercial. Sentimentalmente, estarás algo aplacado y sin ganas para la conquista.

Salud: No le puedes dar todo, a todo el mundo, todo el tiempo, pero sí a alguna gente, algo y algunas veces. Ahorra tu energía y da lo mejor de ti.

Amor: Te defenderás de las penas de amor razonando cuando haga falta sentir. Esa actitud puede ser útil para ignorar las heridas.

Dinero: Un viaje por asuntos de trabajo te lleva a cambiar de rutina. Momento no favorable para iniciar nuevos compromisos.

Piscis

Estás pasando uno de tus mejores momentos sentimentales. Recuperas las fuerzas perdidas y te embarcas en nuevos proyectos.

Salud: Asume mayores responsabilidades. Pon energía en posicionarte mejor profesionalmente. No te quedes inactivo y a la espera, sal a buscar oportunidades.

Amor: Prevalecerá el afecto y el deseo de agradar. El amor no conocerá de edades, tendrás mucha confianza en expresar sentimientos.

Dinero: Semana poco recomendable para cerrar un negocio o concretar cualquier tema pendiente relacionado con juicios y créditos.