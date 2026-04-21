Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 21 de abril de 2026.

Aries

Experimentarás ciertas complicaciones durante la primera mitad del día, que te retrasarán notablemente. Precaución.

Salud: Es importante mantenerse honesto y sincero con uno mismo. Sé tan quisquilloso para juzgarte como lo eres para ver los errores ajenos.

Amor: Lograrás deshacerte de ciertas conductas y hábitos que habían estado coartando tu capacidad de conquista.

Dinero: Tu responsabilidad aplicada rendirá sus frutos permitiéndote un fin de semana reparador y sin mayores complicaciones.

Tauro

Entrarás en una etapa neutra a nivel sentimental. No pretensas solucionar todo en un solo día. Tómate tu tiempo.

Salud: La motivación para alcanzar tus metas puede llegar a tu vida de las formas más variadas, lo importante es saber verla a tiempo y aferrarte a ella.

Amor: Te será imposible encontrar una pareja que se ajuste completamente a tus necesidades. Busca la tolerancia en ti.

Dinero: Que el cansancio no termine por arruinar tus proyectos personales de larga data. Procura no exigirte de más.

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Géminis

Tendrás la oportunidad de ser de gran ayuda para un amigo intentando superar una crisis amorosa reciente. Aprovéchala.

Salud: Existen etapas de la vida que deben de ser recorridas en soledad total para poder forjar ciertos estándares. No le temas a la solitud.

Amor: La visión de ciertas parejas conocidas en conflicto afirmará aún más los sentimientos con la tuya. Lograrás salir adelante.

Dinero: Deberás resignar cierto tiempo de tu ocio para poder atender responsabilidades referentes al trabajo. Deberás ser paciente.

Cáncer

Es un día maravilloso para planificar sobre las cosas que te van a ocupar próximamente. En fin, es un día para construir para el futuro.

Salud: Recuerda que solo tú eres el responsable de las situaciones en las que te involucras. Busca ganar control de tu destino por ti mismo.

Amor: Hoy lograrás dar por terminada esa relación que tantos conflictos te ha traído por tanto tiempo. Disfruta de tu libertad.

Dinero: No te puedes permitir depender fuertemente de los demás para llevar a cabo tus actividades. Aprende a manejarte solo.

Leo

Sufrirás una serie de contratiempos en el ambiente laboral debido a ineficiencias e incompetencias de tus pares laborales.

Salud: Los errores del pasado deberán quedar detrás y en el pasado. No gastes energías en pensar cómo hubiera sido el no cometerlos. Vive tu presente.

Amor: No te escondas detrás de una pared de soberbia para evitar afrontar tu realidad amorosa. Acepta que tienes un problema.

Dinero: Hoy deberás probar que eres capaz de jugar en equipo en tu trabajo. Deberás dejar de lado viejas costumbres.

Virgo

Hoy más que nunca sentirás que tu vida finalmente logra encontrar su cause nuevamente. Busca en ti la tranquilidad necesaria.

Salud: Ya no podrás continuar haciendo oídos sordos a las peticiones por parte de tu pareja. Tu constante indiferencia ha servido para complicar las cosas.

Amor: No dudes en poner tus puntos de vista sobre la mesa a la hora de encarar una conversación con tu pareja. No te inhibas.

Dinero: Deberás dedicarte más tiempo a cultivar tus conocimientos si pretendes escalar posiciones a nivel laboral.

Libra

La salud física está estrechamente ligada a los estados de ánimo. Mantén tus emociones bajo control y te recuperarás.

Salud: No pretendas tener las respuestas para todo en la vida. Aun los más sabios han estado errados incontables veces. Dale lugar a la humildad.

Amor: La confianza en uno de los aspectos clave de la pareja. Debes dejar claro que has dejado tu pasado detrás de ti.

Dinero: Día apropiado para presentación a entrevistas laborales. Contarás con un encanto y elegancia envidiables.

Escorpio

Tu falta de capacidad de depender de los demás te vendrá más que bien en la jornada de hoy. Cuidado con las comidas.

Salud: Los malos momentos forman parte de la vida de todos. Debes aprender a ver más allá de ellos para poder apreciar la belleza de las cosas.

Amor: Que el orgullo no se vuelva el estandarte a portar en cada discusión. Es importante dejar de lado los egoísmos en la pareja.

Dinero: Deberás probar tu temple durante la jornada de hoy. Duro inicio de semana, pero puede girar a tu favor si te lo propones.

Sagitario

Buscarás refugio en tu trabajo para mantener calladas las voces del pasado en tu mente. Fechas límites se acercan, concéntrate.

Salud: No le temas a los desafíos que te propone la vida. Confía en tus capacidades para resolverlos. Solo lamentarás aquellos riesgos que no has tomado.

Amor: Deberás entender que no debes permitir el abuso de ningún tipo por parte de tu pareja. Aprende a imponerte.

Dinero: Hoy terminarás de convencerte de que tu empleo actual no representa un reto para ti. Considera la posibilidad de cambiarlo.

Capricornio

Tomarás contacto nuevamente y después de mucho tiempo con algunas actividades que disfrutas en sobremanera. Disfrútalas.

Salud: No dejes de lado tus ambiciones por dedicarte únicamente a conseguir dinero. Utiliza cada momento libre para brindárselo a tus sueños.

Amor: Finalmente juntarás el valor para decirle adiós a esta relación conflictiva llena de sinsabores. Disfruta de la libertad.

Dinero: Deberás dedicarte doble turno durante la noche si pretendes llegar a las fechas límite de tus proyectos en tiempo y forma.

Acuario

La fatiga y el cansancio son más que evidentes en tu rostro, sobre todo el día de hoy. Hazte un momento para descansar.

Salud: No podrás tener control absoluto y total sobre los eventos que atravieses en la vida, esto es solo una ilusión. Acostúmbrate a tener esto en mente.

Amor: Descubrirás que la única manera para alcanzar el entendimiento es a través de un diálogo fluido y constante.

Dinero: Que tu necedad a la hora de reconocer tus falencias no te arruine el fin de semana. Cuidado con los trabajos que pospones.

Piscis

Nunca es tarde para hacer de tu vida aquello que siempre quisiste. Toma las riendas de tu destino y aprende a ser el artífice de tu futuro.

Salud: Comienza a hacer los cálculos para planificar a futuro tu economía. Esto te ayudará a caer en cuenta que tienes gastos innecesarios.

Amor: Compartirás momentos muy placenteros junto a tu pareja en el día de hoy. Harán las situaciones cotidianas especiales.

Dinero: Las distracciones llegarán por todos los flancos en el día de hoy en tu ambiente laboral. Mantente alerta.