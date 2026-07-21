Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 21 de julio de 2026.

Aries

Lo que se presente, tanto lo bueno como lo malo, estimulará tu espíritu de lucha. Aprovecha el momento de bienestar.

Salud: Una buena tonicidad en la zona abdominal resulta indispensable para la perfecta estática de la columna vertebral. Realiza ejercicios diarios.

Amor: Deja atrás peleas y desacuerdos, y busca nuevas formas de contacto con tu ser amado. Aliviarás aspectos estancados en el amor.

Dinero: No dudes un minuto en poner toda tu creatividad, sácale todo el provecho posible a las nuevas oportunidades que se presenten.

Tauro

Señal de alerta. Un hecho fuera de lo común te ayuda a definir tu futuro. Tu espíritu aventurero generará un caos sentimental.

Salud: El nerviosismo afecta tu salud y tu relación familiar. Tranquilízate, pon un paño de agua fría y recupera la calma tan ansiada por todos.

Amor: Si estás en pareja desde hace tiempo y la rutina ha ido entibiando la relación, precisarás renovar tus antiguos ritos amorosos.

Dinero: La crisis financiera te llevará a tomar el toro por las astas. Haz hincapié en el aspecto económico y en tu desarrollo personal.

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Géminis

Te sientes entre dos caminos a elegir. Ambas opciones son tentadoras. No te apresures, deja que el tiempo actúe como guía.

Salud: Déjate guiar por la intuición y promoverás un creciente bienestar familiar. Evita prometer cosas que no puedes cumplir.

Amor: Asediado por el sexo opuesto, esquiva con delicadeza a quien pueda comprometerte. Cuídate, no establezcas lazos íntimos.

Dinero: Después de arduas jornadas llega una época de distendida espera. En breve te presentarán ofertas interesantes.

Cáncer

Estarás sentimentalmente regular. Pero en contrapartida al infortunio en el amor serás más afortunado en el resto de tu vida.

Salud: Hoy puedes establecer la diferencia que hay entre ser hermoso por fuera y ser hermoso por dentro. Evita a los superficiales, te sentirás mejor.

Amor: Estás romántico, sensual y pasional. Las puertas del amor se abren. Si no tienes pareja encontrarás a alguien justo a tu medida.

Dinero: Cambios en puerta y todos para mejor. Si cuentas con un excedente no vaciles en hacer inversiones con posibilidades de expansión.

Leo

Buenas perspectivas en temas del corazón. Negocios y estudios en la cuerda floja. Aprendes a decir basta y cuidar tu salud.

Salud: En materia de amor, sigue tu instinto en vez de pedir consejo a los demás. Nadie mejor que tú para conocer tus necesidades y deseos.

Amor: Tu pareja te dará abundantes motivos de alegría y confianza. Saber elegir suele ser un talento poco común, y tú lo tienes.

Dinero: Tu promoción personal en el trabajo o estudio va a necesitar una buena dosis de intuición y esfuerzo, pero tendrá recompensa.

Virgo

Aprovecha toda oportunidad que tengas para cortar lazos que te apresan. No dejes todo por una causa perdida. Ve las consecuencias.

Salud: No puedes estar en varios lugares al mismo tiempo. Relájate, nadie puede. Los seres humanos debemos aprender a elegir. Tómate tu tiempo.

Amor: Se avecinan pequeñas peleas típicas de dos personas enamoradas. No esperes recibir lo mismo que entregas, te desilusionarás.

Dinero: Evitarás las angustias si te ocupas de poner tus gastos bajo control. Cuando las cuentas cierren dispondrás de más libertad.

Libra

Cuida la crudeza con la que expresas lo que piensas y sientes. Evalúa las consecuencias que puedas ocasionar a tu entorno.

Salud: El tacto y el buen trato resultan más útiles que la fuerza ante una situación comprometida. Se abren nuevos caminos.

Amor: Provocativo, aventurero y decidido. Tendrás muchas conquistas que te harán sentir deseado y contenido. Vívelo a pleno.

Dinero: Resolverás con madurez varios inconvenientes causados por la imprevisibilidad ajena. Trata de no crear dependencias.

Escorpio

Debes distraerte y descansar de la dura jornada laboral. Aprovecha para practicar deporte.

Salud: Tienes que enfrentarte a la realidad, cualquier desavenencia podrá resolverse si actúas con lógica y diplomacia, así ganarás el respeto de los demás.

Amor: Estarás con ganas de quedarte en casa y ocuparte de tu pareja. Etapa de gran atracción física y ardiente pasión.

Dinero: Estarás convincente y razonable en la exposición de tus ideas. Esto puede hacerte ganar admiración y respeto de tus pares.

Sagitario

Puedes encontrarte soñando despierto hoy. Las fantasías podrían parecer la opción más fácil para alejarte de un día pesado.

Salud: La lectura podría ser un buen escape para los problemas cotidianos. Evita los excesos en las comidas.

Amor: Lograrás revertir una situación en la pareja que generaba un clima bastante tirante. Manéjate con transparencia.

Dinero: Los asuntos financieros te harán depender demasiado de los demás. Ten calma, pronto todo cambiará.

Capricornio

Aunque trabajes a buen ritmo, te faltará tiempo para las tareas pendientes. Estarás muy exigente contigo y con los demás.

Salud: Será un buen día para comenzar a planificar un viaje para luego de la pandemia. Te ayudará a repensar muchos aspectos de tu vida.

Amor: Ante un hecho fortuito, confirmarás que sigues enamoradísimo de tu pareja. Te conmoverá la pasión que parecía olvidada.

Dinero: Muchos son los que se preocupan por tus intereses económicos, principalmente tu pareja y tu familia. Escucha sus consejos.

Acuario

Buenas oportunidades para adquirir lo que necesitas. Si te dedicas a las ventas, organiza reuniones virtuales para mostrar tus productos.

Salud: Tómate un descanso, un fin de semana para pensar y reflexionar. Te ayudará a recuperar energía y liberarte del estrés cotidiano.

Amor: Si cometiste una infidelidad, no necesariamente significa el fin de tu relación. Busca en tu interior las razones y explícalas.

Dinero: Las conexiones con personas adecuadas inspiran ideas superadoras. No te sobrecargues de responsabilidades.

Piscis

Días poco serenos con algunas satisfacciones materiales y poco respiro en lo personal. Sé paciente, la suerte estará de tu lado.

Salud: No necesitas hacer obsequios para ser valorado. Quienes realmente te aprecian lo hacen por lo que eres y no por lo que tienes para dar.

Amor: Contradicciones en tus sentimientos que te obligarán a un distanciamiento. No te comprometas seriamente en una nueva relación.

Dinero: Tratos que parecen ventajosos pueden poner en riesgo tu seguridad. Lleva adelante los negocios sin dejar que te apuren.