El martes 21 de octubre de 2025 es un día de gran importancia astrológica, ya que ocurre la Luna Nueva en Libra. Este evento marca un momento ideal para sembrar intenciones relacionadas con las relaciones, los contratos, las alianzas, la armonía y la justicia.

La energía del día se centra en la cooperación, el diálogo y el establecimiento de conexiones basadas en la reciprocidad y la equidad. Es un excelente día para la planificación, la disciplina y para encontrar la paz en el hogar, ya que el éxito verdadero requiere equilibrio. Se recomienda la autenticidad en todas tus interacciones.

Aries

La Luna Nueva te impulsa a sembrar nuevas intenciones en tus relaciones personales y asociaciones. Es clave soltar el control y permitir que la vulnerabilidad transforme tus vínculos.

Tauro

Es un día propicio para transformar hábitos financieros o profesionales que ya no funcionan. La planificación y la disciplina son esenciales. Mantener la calma te ayudará a que la energía fluya.

Géminis

La cooperación y el diálogo serán la clave para avanzar con serenidad. Evita mezclarte con personas que quieren lastimarte con mentiras sobre ti. La base de tus proyectos debe ser sólida.

Cáncer

Recibirás un llamado, mensaje o contrato nuevo laboral que te ayudará a crecer. Es momento de tener plenitud y encontrar estabilidad amorosa. Evita las culpas que no son tuyas.

Leo

Te sentirás más firme y seguro. La adaptabilidad y la cooperación serán claves para aprovechar oportunidades. Evita que el coraje golpee tu buen humor y estabilidad.

Virgo

Contarás con una energía positiva para cristalizar tus objetivos. La cooperación será beneficiosa, pero mantén tu independencia de criterio. El resultado de tus acciones será racional.

Libra

La Luna Nueva en tu signo es tu gran oportunidad para sembrar intenciones en el amor y los acuerdos. Busca la verdad y la objetividad en todos tus actos. La autenticidad te traerá éxito.

Escorpio

Se invita a una profunda introspección y sanación. Evita poner tanta pasión o coraje al contestar. Se avecinan cambios laborales que debes atender con los cinco sentidos alerta.

Sagitario

Se vislumbra una ocasión importante para la expansión. Tendrás prosperidad y ganancias a través de nuevos proyectos. Arregla tu casa y tu vida para vivir mejor.

Capricornio

Disfrutarás de un periodo de firmeza y consolidación. El éxito incluye la paz en el hogar, por lo que equilibrar ambos ámbitos será esencial. Enfócate en la estabilidad material.

Acuario

Posibilidad de experimentar alteraciones o sucesos no planeados. La libertad será tu enfoque. Tendrás recompensas de estabilidad familiar o amorosa.

Piscis

Tu percepción estará muy aguda; es fundamental guiarte por tu intuición. Te sentirás más seguro y abierto a la posibilidad de compartir tu felicidad. No dejes de lado tu sensibilidad.