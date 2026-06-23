Conocé signo por signo qué te depara tu horóscopo para este martes 23 de junio de 2026.

Aries

Déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz.

Salud: No esperes que los demás te proporcionen las respuestas. Participa en los eventos de bienestar en tu vecindario, sé más solidario y respetuoso.

Amor: En tu mente solamente aparece la idea del sexo, seguramente tendrás ganas de visitar sex shops para elegir juguetes sexuales.

Dinero: Aférrate a un optimismo exagerado y sé práctico, es la mejor manera para enfrentar situaciones críticas en lo económico.

Tauro

Si te sientes mal por algo del pasado, solamente estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal.

Salud: Si cometiste errores, no olvides que eres humano y que tienes la oportunidad de aprender de ellos. Recapacita y aléjate del enojo.

Amor: En el amor, habrá suficientes motivos para pasarla bien y generar nuevas aventuras plagadas de romance y pasión.

Dinero: Si te dedicas a las ventas, organiza reuniones con inversores. Habrá buenas oportunidades para adquirir lo que necesitas.

Puede interesarte

Géminis

Clara tendencia a tomar las determinaciones de manera incorrecta tendrás en la jornada de hoy. Evita dar grandes pasos.

Salud: Nunca encontrarás total aceptación a tus opiniones y puntos de vista en las personas que te rodean. Lo importante es saber respetarse mutuamente.

Amor: Encontrarás la manera de plantear y resolver con tu pareja ese tema tan complicado que solo los llevaba a discutir.

Dinero: Deberás tomar conciencia de que no puedes mantener este estilo de vida mucho más tiempo. Ajústate a tu presupuesto.

Cáncer

Necesitas estar dispuesto a capacitarte más. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente.

Salud: Lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que quieres y deseas tener a tu lado, arrastrar conflictos no tiene sentido.

Amor: Aparecerá una persona del pasado que pondrá en jaque tu relación de pareja. Piensa bien antes de hacer algo.

Dinero: Una reunión inesperada te dará la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida.

Leo

Oportunidades favorables a través de amigos, buen momento para trabajos de equipo. Búsqueda extrema de independencia.

Salud: Las crisis de todo tipo son pruebas que el destino nos pone en nuestro camino. Para sortearlas, utiliza bien tu capacidad de improvisación.

Amor: Los celos son respuestas que terminan por resquebrajar muchos vínculos. Si quieres afecto, pídelo con todas las letras.

Dinero: Imprimes el sello de tu personalidad a todo lo que realizas. Independiente, tu rendimiento laboral es muy grande.

Virgo

Buscarás la estabilidad familiar, puedes asumir responsabilidades por uno de tus padres. Cuida de no invertir roles.

Salud: Evita aquellos pensamientos oscuros que sueles tener. Algunos te cuestionarán y otros serán incondicionales. Solamente los amigos estarán para ti.

Amor: Tendrás la oportunidad de relacionarte con la persona que te interesa, de forma tranquila y distendida. Aprovecha.

Dinero: Sentirás la necesidad de iniciar actividades que te permitan desplegar tu imaginación y creatividad. Beneficios a largo plazo.

Libra

Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas. Pero no descuides a los tuyos.

Salud: No ignores tus esfuerzos y dedicación. Eres merecedor de todo lo que has obtenido con trabajo, no importa lo que digan los demás.

Amor: Una pareja implica dos personas. No quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta.

Dinero: No veas a los demás como potenciales enemigos. Es verdad que la competencia es feroz, pero no tanto como tú te la imaginas.

Escorpio

Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jornadas anteriores. Comienza a relajarte.

Salud: Que tu impaciencia no arruine la única posibilidad que tienes de ponerle fin a ciertos problemas que has estado teniendo. Deja que el agua corra.

Amor: Durante el día de hoy procura un acercamiento con tu pareja. Las cosas estarán dadas para limar viejas asperezas.

Dinero: Disfruta de la tranquilidad de tu hogar realizando aquella reparación que tienes olvidada. No la postergues más.

Sagitario

Período propicio para viajar y tener agradables encuentros. Te sentirás afortunado con tu suerte y lograrás lo que sea del destino.

Salud: Evita involucrarte en secretos, chismes o situaciones de otras personas. Desentiéndete totalmente de quienes lleguen hacia ti con esos fines.

Amor: La persona de tus sueños y que tanto necesitas ya llegará. Solamente tienes que tener paciencia y salir en su búsqueda.

Dinero: No debes contentarte con ir escalando posiciones poco a poco. Asume una actitud firme para que no se retrasen tus ambiciones.

Capricornio

Cae la confianza en ti mismo, te das cuenta del error que has cometido con un ser querido. Todavía no es muy tarde para enmendar la equivocación.

Salud: Tu salud es buena y debes aprovecharla para hacer ejercicio y comer sano. No descuides tu cuidado personal. Ocúpate de ti mismo.

Amor: No es justo que tú elijas las libertades más absolutas y que por sospechas tontas hagas esos escándalos de celos. Contrólate.

Dinero: Tal vez busques poder y reconocimiento mediante la adquisición de dinero y la acumulación de posesiones. No solucionarás nada.

Acuario

Aprende a ver el lado positivo de la vida en lugar de dejarte derrumbar por las vicisitudes que debieras afrontar.

Salud: No dejes que retrasos o inconvenientes que debas atravesar en la vida aparten tu atención de las cosas más importantes, como la familia y el amor.

Amor: No podrás evitar sufrir tentaciones en el camino del amor. Busca en tu corazón la respuesta a tus interrogantes.

Dinero: Los inconvenientes que te habían asolado durante jornadas recientes finalmente se alejarán. Se acercan tiempos mejores.

Piscis

La comunicación por escrito se incrementará y los mensajes te inundarán. Toma las cosas poco a poco y con calma.

Salud: No permitas que la rutina te gane la partida, la creatividad será una buena herramienta para superar el aburrimiento. Diviértete.

Amor: Tienes una relación que puede dar frutos si ambos se respetan su individualidad y aprenden a vivir con los defectos del otro.

Dinero: El beneficio personal vendrá más de la buena voluntad de los demás y no de la propia o de la lucha de poder.